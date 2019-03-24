Eren Keskin: Hangi sarhoş cinayetiyle devlet bu kadar ilgileniyor?

Sakarya’da "Kürt'üz" dediği için öldürülen Kadri Sakçı davasını değerlendiren Eren Keskin, cinayetin ‘bir sarhoş cinayeti’ olduğu şeklindeki iddialar hakkında “Devletin en alt biriminden en üst birimine kadar ailenin ziyaret edildiğini gördük. Hangi sarhoş cinayetiyle devlet bu kadar ilgileniyor?” dedi.

Sakarya’nın Hendek ilçesinde "Kürt'üz" dedikleri için 16 Aralık 2018’de öldürülen Kadri Sakçı (43) ve yaralanan oğlu Burhan Sakçı'nın failleri hakkında açılan davanın ilk duruşması 15 Mart’ta Sakarya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Skandallarla dolu geçen davanın ilk duruşmasında sanık Hikmet Usta, “Barodan avukat bana Kadri’nin ‘Ben de Kürt'üm, Türkleri sevmiyorum’ dediği şeklinde ifade ver, az ceza alırsın’ dedi” derken, yaralanan Burhan Sakçı da “Eve gelen savcı ifademi aldıktan sonra birini aradı. İfademe eklemeler yaptı. Ben ifademde Suriyeli ve Kürtlükle ilgili beyanları eklemek istedim savcı 'gerek yok' dedi” şeklinde ifade verdi.

"SARHOŞ CİNAYETİ DEĞİL"

İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı ve davanın müşteki avukatlarından Eren Keskin, Mezopotamya Ajansı’na (MA) davayı değerlendirdi.

Olay kamuoyuna yansıdığı andan itibaren İHD Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyon olarak aileyi ziyaret ettiklerini söyleyen Keskin, aileyi görmeye gitmeden önce Sakarya Savcılığının bu olayın manipüle edildiğini, bunun bir ırkçı cinayeti olmadığını bir sarhoş cinayeti olduğu şeklinde bir açıklama yaptığını hatırlattı.

Aile ile görüşmeye gittiklerinde şaşırdıklarını ifade eden Keskin, “Çünkü devletin en alt biriminden en üst birimine kadar ailenin ziyaret edildiğini gördük ve öğrendik aileden. Trajikomik geldi bize. Şunu düşündük: Hangi sarhoş cinayetiyle devlet bu kadar ilgileniyor? Ve hemen dosyaya gizlilik kararı konulması bizim çok netleşmemize neden oldu. Bütün bunlar aslında bunun hiçbir zaman bir sarhoş cinayeti olmadığını ırkçı saiklerle işlenmiş bir cinayet olduğunu ilk baştan bizi düşündürdü” dedi.

"AİLE İLK DEFA DURUŞMADA KONUŞTU"

Fotoğraf: MA

Devletin birilerine “Sen bu saldırıları yapabilirsin” diye hak verirken diğerlerine de korku empoze ettiğini ifade eden Keskin, şunlara dikkat çekti:

“Örneğin Sakçı ailesi uzun bir süre konuşmadı. İlk defa duruşmada mağdur çocuğun ifadeleriyle konuştular. Ondan önce konuşmadılar. Biz de onların korkularına saygı duyduğumuz için çok fazla konuşmamayı tercih ettik. Ne kadar kötü ki ırkçı bir saldırıya maruz kalan bir aile var. O aile korktukları için siz de yeterince sesinizi çıkarmıyorsunuz. Hannah Arendt’in dediği o ‘Kötülüğün sıradanlaşması’ gerçekten böyle bir şey. Gerçekten sıradanlaşmış bir kötülük, sıradanlaşmış bir ırkçılıktan söz ediyoruz. Bu bütün toplum için aslında çok büyük tehlike.” (İstanbul/MA)

Sakarya'da "Kürt'üz" dediği için öldürülen Sakçı davası görüldü