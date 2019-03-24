Çepeçevre Yaşam - Aydın Kalfaköy halkı, yaşam alanında JES istemiyor

Son yıllarda Aydın çevresinde sayıları hızla artan jeotermal enerji santralleri (JES) artık kentin en büyük hastanesinin dibine kadar geldi. Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesine (ADÜ) 200-300 metre uzaklıkta yapımı devam eden JES “bu kadarına da pes” dedirtti. Yakın zamanda, Aydın Kızılcaköy'de yapılması planlanan JES projesi, halkın direnişi sonrasında iptal edilmişti. Benzer bir durumu yaşayan Kalfaköy halkı da JES'leri yaşam alanalarında istemediklerini belirtiyor.

Aydın'ın en büyük hastanesinin yanı başına jeotermal santrali

HASTANE KAMPÜSÜNE 200 METRE MESAFEDE JES!

Aydın kent merkezine birkaç kilometre uzaklıktaki Kalfaköy'de yapımı hızla devam eden JES santral ve kuyularının tamamı, birinci sınıf tarım arazileri üzerine kuruluyor. Zeytinliklerde, incir ve meyve bahçelerinde açılan kuyuların olduğu arazilerdeki tüm ağaçlar kesilerek alana beton dökülmüş. Bölgede yaşayan yurttaşlar, birbirine yakın üç farklı alanda 7 kadar kuyu açıldığını söylüyor. Bu kuyulardan ikisinin açıldığı yer ise ADÜ hastanesine çok yakın. Hastane ile JES tesisi yapılacak yer arasında sadece Zindan Deresi denilen bir vadi var. JES tesisleri ile hastane arasında kuş uçumu 200-300 metre kadar bir mesafe olacak. (Evrensel WebTV)