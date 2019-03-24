Çine Yaşam Platformu kuruluşunu duyurdu

Çine Yaşam Platformu'nun kuruluşu, silikozis hastası maden işçilerinin katıldığı bir basın toplantısı ile duyuruldu. Basın toplantısında emek ve ekoloji mücadelesinin birbirinden ayrılamayacağına vurgu yapıldı.

"EMEK VE EKOLOJİK MÜCADELE OMUZ OMUZA OLMALI"

Genel Maden İş Sendikası Çine Temsilciliği binasında kuruluşunu ilan eden Çine Yaşam Platformu, Çine'deki ekolojik sorunlarla daha örgütlü mücadele etmeyi amaçlıyor. Platformun kuruluş bildirgesini okuyan kurucu dönem sözcüsü Arif Ali Uyguç, Çine'nin, ülkenin birçok yeri gibi tarihin hiçbir döneminde bu kadar kirletilmediğini, doğal-kültürel varlıkların sermaye talanına uğramadığını belirterek buna karşı mücadelenin daha güçlü olabilmesi için Çine Yaşam Platformu'nu kurduklarını söyledi.

Kuruluş toplantısına katılan silikozis hastası eski maden işçilerinin durumlarına dikkat çeken Uyguç, "Emek ve ekoloji mücadelesi omuz omuza olmak zorunda" dedi.

"DOĞA YIKIMINA KARŞI DİRENİŞ DE GELİŞİYOR"

Basın toplantısına katılan Ekoloji Birliği Yürütme Kurulu Üyesi Selami Yaşam Öztürk, Ekoloji Birliğinin ülkenin dört bir yanında emek ve ekoloji mücadelesinin iç içeliğine vurgu yaparak örgütlendiğini ve mücadele ettiğini söyledi.

Eğitim Sen Çine Temsilcisi Alp Özerdem, Çine'de özellikle madenler nedeniyle doğa tahribatı, emek sömürüsü ve işçilerin sağlık sorunlarının her geçen gün arttığını belirterek buna karşı Çine Yaşam Platformu ile ortak mücadele edeceklerini belirtti.

AYÇEP Başkanı Mehmet Vergili de Aydın'ın hemen her yerindeki ekolojik yıkıma karşı mücadelenin de geliştiğine dikkat çekerek Çine Yaşam Platformu'nun kuruluşunun da bunun en güncel örneği olduğunu ifade etti.

Platformun kuruluşunun ardından silikozis hastası maden işçileri, şirketlerin sağlıklarını ellerinden alarak kendilerini sokağa attıklarını anlattılar. (Aydın/EVRENSEL)