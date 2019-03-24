Melayê Cizîrî’yi anlatan oyunun prömiyeri yapıldı

Diyarbakır’da Mordem Sanat Tiyatro Grubu tarafından hazırlanan ünlü Kürt şair Melayê Cizîrî’nin felsefesini anlatan “Nobedarê Dilên Hêsîr” (Esir Gönüllerin Bekçisi) oyunun prömiyeri yapıldı.

Uzun süredir hazırlık çalışmaları yapılan Kürtçe oyun çok sayıda yazar ve tiyatrosever tarafından yoğun ilgi gördü. Barış Işık’ın yönettiği ve oynadığı oyun, oyuncu Kenan Demir, Pelda Bal, Leyla Deveci, Mustafa Zeren ve Veysel Aslan tarafından sahnelendi.

Oyuncu Kenan Demir, oyunun bitiminde Melayê Cizîrî’nin felsefesine ve şiirlerine dikkat çekmek için oynadıklarını ifade ederek konuşmasını noktalarken, oyuncular dakikalarca ayakta alkışlandı.

Oyun, 24 Mart akşamı saat 20.00’de de oynanacak.

MELAYÊ CIZÎRÎ KİMDİR?

Kürt tasavvuf edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Melayê Cizîrî, 1566 yılında Cizre’de dünyaya geldi. Cizre, Diyarbakır, Bingöl ve Hasankeyf gibi birçok yerde ilim eğitimi aldı. En önemli eseri 2 bin beyitlik divanıdır. Cizîrî, “Aşkın Piri” olarak tanınır. Aşk şiirleri, her evde, toplum içinde sıklıkla okunur. Divanının her bir bölümü kendi başına bir bilinç ve sanat kaynağıdır. Tarihten felsefeye ve ülke sevgisine kadar birçok konuda şiir yazmıştır. 1640 yılında Cizre’de yaşamını yitirdi. (Diyarbakır/EVRENSEL)