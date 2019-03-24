İstanbul'da Newroz kutlaması: "Mutlaka kazanacağız, tecridi kıracağız"

İstanbul’da “Mutlaka kazanacağız, tecridi kıracağız” şiarıyla Bakırköy pazar alanında Newroz mitingi yapıldı.

Binlerce kişi, Newroz'u kutlamak için “Bijî berxwadana zindanan” ve “Leyla Güven onurumuzdur” sloganlarıyla Bakırköy pazar alanına akın etti. “Mutlaka kazanacağız, tecridi kıracağız” sloganıyla Bakırköy pazar alanındaki Newroz kutlaması için saatler öncesinden alana giriş yapmak üzere bekleyen halk, bomba aramasından sonra alana zılgıtlar ve alkışlar eşliğinde giriş yaptı. Bakırköy İncirli metrobüs ve metro güzergahını kullanan yurttaşlar, “Jin jiyan azadî”, “Bijî berxwadana zindanan” ve “Leyla Güven onurumuzdur” sloganlarını atarak, arama noktalarından geçti. Arama noktalarında sarı, kırmızı, yeşil renkteki aksesuarlara, çakmak ve parfüm şişelerine polis tarafından el konuldu. Polis, dışarıda dağıtılan bildiri ve gazetelerle alana girişe de izin verilmedi. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Alanı dolduran kitle sık sık “Leyla Güven onurumuzdur” sloganı attı. HDP İstanbul Milletvekilleri Saruhan Oluç, Hüda Kaya, Oya Ersoy, TİP İstanbul Milletvekili Erkan Baş, EMEP Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel ile EMEP İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros ESP Genel Başkan Vekili Özlem Gümüştaş, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu Devrimci Parti, DBP İl Eş Başkanı Ali Rıza Bilgici, HDK Eş Sözcüsü Sedat Şenoğlu, Barış Anneleri de katıldı.

ZÜLKÜF GEZEN TİŞÖRTÜNE GÖZALTI

Üç noktada yapılan aramadan sonra alana, hiçbir pankart ve dövizin alınmasına polis izin vermedi. Arama noktalarında sarı, kırmızı, yeşil renkteki aksesuarlara, çakmak ve parfüm şişelerine polis tarafından el konuldu. Polis, dışarıda dağıtılan bildiri ve gazetelerle alana girişe de izin verilmedi. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

MA'nın verdiği bilgiye göre, PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridi protesto etmek için cezaevinde yaşamına son veren Zülküf Gezen’in fotoğrafının üzerine “Tecridi kıracağım Zülküf Gezen” yazılı tişörtü giyen bir genç gözaltına alındı.

"YA ÖZGÜRLÜK YA ÖZGÜRLÜK"

Newroz kutlamaları sanatçı Ayşenur Kolivar’ın müzikleriyle başladı. Kolivar programını, “Hiçbir kış sonsuza dek sürmez. Barış içinde bir yaşam diliyoruz.” sözleriyle bitirdi. Kolivar’da sonra sanatçı Doğan Çelik’in sahne aldı.

İstanbul Newroz Tertip Koordinasyonu adına hazırlanan ortak metni Pınar Türk okudu. Türk, doğanın rant alanına açıldığı, krizin faturasının emekçilere ödetildiğini ifade etti. Türk açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi: “Tecridin kalkması için kendilerini feda eden arkadaşlarımızın cenazelerini bizden kaçırıyorlar. Bütün saldırılarına rağmen ezilen halklarımız burada. Beka sorunundan bahsediyorlar gerçek olan beka sorunu faşizmin bekasıdır. Tecride karşı başlatılan mücadeleyi hep birlikte büyütüp faşizmin kara perdesini yıkacağız. Bizlere düşen bedenini açlığa yatıranların mesajını kitleselleştirmektir. Ya özgürlük, ya özgürlük.”

Hayatını kaybedenler için yapılan saygı duruşunun ardından, tecridi kırmak için yaşamına son veren Ayten Beçet’in ölmeden önce yazdığı not okundu. Saygı duruşu ardından Newroz ateşi atılan sloganlar eşliğinde açlık grevindeki tutukluların aileleri tarafından yakıldı.

KONUŞMALAR SÜRÜYOR

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul İl Eş Başkanları Esengül Demir, Cengiz Çiçek ve İstanbul Milletvekilleri sahnede halkı selamladı. Program HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Sedat Şenoğlu ve Barış Anneleri adına birer konuşma yapılacak. (HABER MERKEZİ)

Fotoğraf: Eylem Nazlıer/Evrensel

Fotoğraf: Eylem Nazlıer/Evrensel

Fotoğraf: Eylem Nazlıer/Evrensel

Fotoğraf: DHA