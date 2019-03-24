İzmir'de vapur seferleri yeniden başladı
İzmir'de ara verilen vapur seferleri 07.15 itibariyle tekrar tekrar başladı.
İstanbul'da Şehir Hatlarında sefer iptali
Fotoğraf: DHA
İzmir'de olumsuz hava şartları nedeniyle ara verilen vapur seferleri tekrar başladı.
İzmir Denizcilik A.Ş.'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle ara verilen deniz ulaşımının tekrar başladığı duyuruldu. Açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşullarının sona ermesiyle geçici süreyle iptal edilen yolcu vapuru seferlerimiz 07.15 itibariyle tekrar başlayacaktır" ifadeleri kullanıldı. (İzmir/DHA)
Silikozisin pençesindeki maden işçileri
Talimatla yayıncılığın sonu tasfiye
Ev, apartman, sokak, mahalle, semt, kent = yuva
Hukukun bağışlayıcılığı
Avcı toplayıcılardan erken dönem çiftçilere Anadolu’da tarım
Dünyanın bütün çocukları birleşin!
Bahar
‘Demirkırat’ meselesi
Ah Güzel İstanbul