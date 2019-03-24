Cumhur İttifakı'nın mitingi nedeniyle Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı

İstanbul Yenikapı'da bugün yapılacak Cumhur İttifakı'nın mitingi nedeniyle Avrasya Tüneli ve bazı yollar sabah saat 06.00'dan itibaren miting bitimine kadar trafiğe kapatıldı. Tünelin girişine belediye işçileri duba koyarak kapatırken, tüneli kullanarak karşıya geçmek isteyen sürücüler ise başka güzergahlara yönlendirildi. Yenikapı'daki miting nedeniyle bazı yollar da trafiğe kapatıldı. (İstanbul/DHA)

Cumhur İttifakı’nın Yenikapı mitingi nedeniyle İDO’da sefer iptalleri