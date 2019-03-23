Galatasaray yönetiminin ikinci dönemi idari yönden ibra edilmedi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimi, yıllık olağan mali genel kurulda 29 Mayıs'tan bu yana olan dönemde mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi. Bu durumda kulüp tüzüğüne göre Galatasaray yönetimi, 1 ay içinde olağanüstü seçime gitmek durumunda.

Galatasaray'ın Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen yıllık olağan mali genel kurulunda konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, genel kurul üyelerine seslendi. "Galatasaray için katlandığınız bu gerilime hayret ediyorum" diyen başkan Cengiz, "Başkan olunca başka bakıyor insan. Bu öfke ne? Bizi televizyonlar çekiyor arkadaşlar. Şu anda birlik beraberlik zamanı. Bizi bırakın, öfkelenebilirsiniz bize. Beni istemeyebilirsiniz. Ben yemin ediyorum rahatsız değilim. Temsil kabiliyeti yok dendi benim için. Değerli arkadaşlar, ben sizi temsil ediyorum. Siz neysesiz ben de oyum. Ve samimi söylüyorum, biz sizi kötü teslim etseydik bugün burada olabilir miydik? Ben kem gözü, küfrü, hakareti, aşağılamayı teslim edemem. Ben sizin düzgün, adil, mert, korkusuz kanadınızım. Biz tapulu değiliz. Ben deyince tehdit etti diyorlar. Ben tehdit etsem açık net ederim. Böyle bir şey asla yok. Değerli arkadaşlar ben geri adım atmıyorum. Kasetlerim yayınlandı başkan olmadan önceki. Bütün sözlerimin arkasındayım, hepsinin bir geçişi var, tırnaklayıp alamazsınız. Beni yok etmek, bu yönetimi düşürmekse amaç bir şey demiyorum. Ben böyle olmadığına inanıyorum” dedi.

‘KİMSENİN KOLTUĞUNU KAPMADIK’

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Hataları da olduğuna dikkat çeken başkan Cengiz, “Disipline gelen sanal medyadan bize ulaşan hakaretlerden daha ağır burada yapılanlar. Ben yerimden kalkıp bir şey demedim. Biz bunları hak ediyor muyuz, etmiyoruz. Çalışmamız bile küçük görüldü. Biz bu işe gönüllü olduk, kapı açıktı içeri girip kimsenin koltuğunu kapmadık. Tehditi yiyen biziz. Ben buna rağmen bir şey demedim, demiyorum” diye konuştu. (DHA)