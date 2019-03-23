AKP'li heyetten yurttaşlara: Şeyin trene baktığı gibi bakıyorlar

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan Gaziray Banliyo Hattı Projesinin test sürüşünde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Belediye Başkanı Fatma Şahin ve AKP'li heyet yer aldı.

Trenin bir geçitten geçtiği sırada yurttaşlara el sallayan AKP'li heyetten biri “Şeyin trene baktığı gibi bakıyorlar” ifadelerini kullandı. Hakaret trende gülüşmelere neden oldu.

ÖZÜR DİLEDİ

AKP Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer sarf edilen cümleye ilişkin Twitter hesabı üzerinden özür diledi.

Uzer, “Dün sevinç ve gururun yaşattığı aşırı coşku haliyle şaka kabilinden lafzen sarfedilen, aklen ve kalben ise asla kabul edemeyeceğim sözlerden ötürü hemşehrilerimden özür dilerim. Durumun, kastını aşmakla birlikte tahkir ve tezyif niyeti taşımayacağını en iyi hemşehrilerim bilir” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)