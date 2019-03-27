AKP Antep milletvekilinden halka: Şeyin trene baktığı gibi bakıyorlar

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziray test sürüşü sırasında AKP Milletvekili Ahmet Uzer'in test sürüşünü izleyen vatandaşlara yönelik “Şeyin trene baktığı gibi bakıyorlar” hakaretiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şahin, sarf edilen cümleyi duymadığını belirterek, "Haddini aşan ve kabul edilemez bir cümle" dedi.

Geçen cuma günü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve TCDD arasındaki protokol çerçevesinde inşa edilen Gaziray metro hattında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve AKP milletvekillerinin katılımı ile test sürüşü gerçekleştirildi. Test sürüşünün sosyal medyada canlı yayınladığı esnada AKP Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer'in test sürüşünü izleyen vatandaşlara yönelik “Şeyin trene baktığı gibi bakıyorlar” hakareti görüntülere yansımıştı. Görüntü, sosyal medyada büyük tepki almıştı.

FATMA ŞAHİN: DUYMADIM

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve 31 Mart seçimlerinde yeniden aday olan Fatma Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden yaşananlara ilişkin bir video yayımladı. Şahin, videoda, “Büyük bir coşkumuz, büyük bir heyecanımız vardı. Tren düdükleri geliyor. Gürültülü ortamın içerisindeyiz. Test sürüşümüzü tamamlamanın büyük bir mutluluğunu yaşadık. Fakat bir gün sonra sosyal medyada gördüğümüz ve bir kişinin ettiği laf bizi derinden yaraladı. Haddini aşan bir sözdür, kabul edilemez. Gürültülü ortam olmayıp, biz duymuş olsaydık ilk tepkiyi ben ve Sayın Bakanım verirdi” ifadelerini kullandı.

Herkese merhaba



Birkaç gün önce Gaziray test sürüşünde yaşanan o talihsiz olay, kabul edilemez sözle ilgili kısa bir açıklamam olacak. Konuşulanları bir de benim açıklamam ışığında değerlendirebilirseniz sevinirim pic.twitter.com/bNwT9xpcbC — Fatma Şahin (@FatmaSahin) 27 Mart 2019

AHMET UZER ÖZÜR DİLEMİŞTİ

AKP Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer olaya ilişkin Twitter hesabı üzerinden özür dilemişti. Uzer, "Dün sevinç ve gururun yaşattığı aşırı coşku haliyle şaka kabilinden lafzen sarfedilen, aklen ve kalben ise asla kabul edemeyeceğim sözlerden ötürü hemşehrilerimden özür dilerim. Durumun, kastını aşmakla birlikte tahkir ve tezyif niyeti taşımayacağını en iyi hemşehrilerim bilir" ifadelerini kullanmıştı. (HABER MERKEZİ)