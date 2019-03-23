ABD-Meksika sınırında kaybolan 21 mülteci kurtarıldı

Meksika Ulusal Göç Enstitüsünce, ülkenin kuzeyindeki Coahuila eyaletinin kuzeydoğusunda, 7 gün boyunca ABD sınırında dolaşan ve rehberleri tarafından terk edildikten sonra kaybolan 21 göçmenin kurtarıldığı açıklandı.

Göç Enstitüsünün yardım birimi Grupo Beta, göçmenlerin rehberleri tarafından terk edilmesinin ardından aldıkları yardım çağrısıyla harekete geçti.

Tamamı erkeklerden oluşan göçmen grubu, Teksas'ın güneybatısındaki Eagle Pass kentine 6 kilometre uzaklıktaki Coahuila eyaletine bağlı Piedras Negras şehri yakınlarında bulundu.

Aralarında 18 yaş altı bir çocuğun da bulunduğu göçmenlerin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. (Mexico City/AA)