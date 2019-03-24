AKP’nin 2018 doğa hakları karnesi: Yağma, yıkım ve talan

Sinan GÜLER

Ankara

CHP tarafından yayımlanan 2018 Doğa Hakları Raporu, AKP politikalarının orman ve su varlıkları başta olmak üzere tüm doğa varlıklarını ve halk sağlığını tehlikeye attığını ortaya koydu. Raporda, “Yaylalarda, ormanlarda ve kıyılarda süren projelere itiraz davalarının sonuçlarının beklenmemesi, yargı kararlarının hiçe sayılması gibi hukuksuzluklar; 2018’de tüm yurttaşlara, Anayasal haklarını savunmak için tek çarenin mücadele etmek olduğunu bir kez daha gösterdi” denildi.

2018’de AKP’nin beton ve rant politikalarının ciddi doğa hakları ihlallerine neden olduğunun belirtildiği raporda Aydın, Denizli ve Manisa gibi şehirlerde tarım arazilerine verdiği zararlarla gündeme gelen Jeotermal Enerji Santrallerinin tartışılmaya başlandığı belirtildi.

ORMANLAR KATLEDİLDİ

Ormanların 2018’de madencilik faaliyetleri ve enerji yatırımları için katledildiğinin vurgulandığı raporda, temmuz 2018’deki Bakanlar Kurulu kararı ile İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Kütahya’da 1600 hektar ormanlık alanın orman sınırı dışına çıkarıldığı aktarıldı. Sakarya’da özeleştirme kapsamına alınan Tank Palet Fabrikası içerisindeki ormanlık alanın da fabrika ile birlikte özelleştirileceğine dikkat çeken raporda, Küre Dağları Milli Parkı ve Spil Dağı Milli Parkı yakınlarına mermer ocakları yapıldığı, Alanya İncekum Tabiat Parkı’nın imar planın değiştirilerek içerisine 5 yıldızlı bir otel inşa edildiği belirtildi.

ENERJİ POLİTİKALARI, DERELERİ KURUTUYOR

2018’de çoğu akarsu ve derede su kalitesinin “çok kirli” anlamına gelen 4. seviyeye gerilediğinin altını çizen raporda, sanayi tesislerinin her gün yaklaşık 330 bin metreküp atık suyu boşalttığı Ergene Nehri’nin temizlenmesine yönelik “Ergene Havzası Eylem Planı”nın 2019’a ötelendiği belirtildi. Mandras Deresi, Büyük Menderes Nehri ve Uşak Ulubey’deki dereler başta olmak üzere pek çok nehir ve derenin sanayi atıklarıyla kirletildiğine değinilen raporda, yapılan hidroelektrik santrallerinin (HES) dere ve çay varlıklarını tehdit ettiği, Arhavi’deki Cihani Deresi ile Trabzon’daki Balkodu Deresi’nin kuruduğunu ve Cendere Çayı’nın ise kurumak üzere olduğu bilgisi verildi.

3 BİN PROJE İÇİN ‘ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR’ RAPORU

2018’de 3 binin üzerindeki proje için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) gerekli değildir” raporu verildiğinin aktarıldığı raporda, Şile Yeşilvadi yakınlarındaki kalker ocağı için verilen “ÇED gerekli değildir” raporu gibi pek çok raporun da Danıştay kararlarına rağmen verildiği belirtildi.