Fransa'da sarı yelekliler yasaklara rağmen sokaklara döküldü

Fransa'da sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için ülke genelinde yeniden sokağa çıktı.

Akaryakıt zamlarına tepki olarak başlayan, daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin istifası talebiyle yaygınlaşan sarı yeleklilerin eylemleri, 19. haftasında yoğun polis ablukası altında gerçekleşti.

Fransız polisi, sarı yeleklilerin, başkent Paris'te Champs-Elysees caddesi ve Bordeaux, Toulouse, Marsilya, Nice ve Rouen dahil birçok şehir merkezinde eylem yapmalarına izin vermedi.

Bir grup sarı yelekli gösterici, Paris'te Eyfel Kulesi'nin önündeki Trocadero Meydanı'nda toplanırken, yüzlerce kişi, Denfert-Rochereau meydanından Montmartre'a doğru yürüyüşe geçti. Polis başkentteki eylemde 51 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Polis, Champs-Elysees Caddesi'nde yasağa rağmen gösteri yapmak isteyen 29 kişiye para cezası verdi.

Paris'in yeni emniyet müdürü Didier Lallement, eylemlere daha hızlı ‘müdahale’ edebilmesi için özel polis birlikleri oluşturulduğunu belirtti. Kente polislere destek olarak asker de görevlendirildi.

Öte yandan sarı yelekliler, Nice’te yasağa rağmen şehir merkezinde eylem düzenledi. Eylemde polisle eylemciler arasında arbede yaşanırken, 20 kişi gözaltına alındı.

POLİSE ATEŞ AÇMA İZNİ VERİLMİŞTİ

Fransız General Bruno Leray, dün Franceinfo radyosuna yaptığı açıklamada, ordunun, hafta sonu başkent Paris'te sarı yeleklilerin düzenleyeceği gösteri sırasında düzeni sağlamak amacıyla 5 bin civarında polise destek olacağını söylemiş ve güvenlik güçleri için “Eğer kendi yaşamları ya da korudukları kişilerin yaşamları tehlikeye girerse, ateş açabilirler” ifadesini kullanmıştı. (Paris/AA)

Sarı Yeleklilerin 19. haftasında polise, ateş açma izni verildi