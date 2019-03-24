24 Mart 2019 03:31

Külden köz toplayan şiirler

Ege Karacan, Şair Âba Müslim Çelik'in “İlhan’ın Paltosu Kanlı” adlı son şiir kitabını Evrensel'e yazdı.

Külden köz toplayan şiirler

Görsel: Âba Müslim Çelik'in "İlhan'ın Paltosu Kanlı" kitabının kapağı

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    Ege KARACAN

    Şair Âba Müslim Çelik son şiir kitabı “İlhan’ın Paltosu Kanlı”da bir dönemi şiirleştiriyor. Kitabın ana gövdesini ’60’ların ikinci yarısından başlayıp ’80’lerin ortasına kadar uzanan tarihsel süreçten kesitler oluşturuyor. Şair, sokak ortasında katledilen devrimcilerin fotoğrafını çekiyor, cezaevlerindeki duvarların tanıklığını dillendiriyor. Kimi zaman acıya mizah katarak: “insan yiyen resimlerle/ kendi cesedini boyayan darbeci/ Oyuyor bir yerlerini sergisinde/ kanlı bir fırçayla habire// Yesun oni nenesi”

    Şair Âba Müslim Çelik

    Fotoğraf: Kadir İncesu

    TARİHE ATILAN ÇENTİK

    Kitap ismini 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrası, yasak yayın basmak ve bulundurmak iddiasıyla gözaltına alınan, 7 Kasım 1980’de Mamak Cezaevinde dövülerek katledilen İlhan Erdost’un hikayesinden alıyor. Âba Müslim Çelik, kitapla aynı ismi taşıyan şiirin son biriminde Erdost’u “-yaşıyor şimdi-/ zehir zemberek bir ülkede/ terli temiz imgelerle/ -Türküler’in dili/ Alaza bakışları/ Gül’ünün kederinde” dizeleriyle selamlıyor.  

    Şair, 12 Eylül öncesinde kurşunların hedefi olmuş Cavit Orhan Tütengil, Ümit Kaftancıoğlu ve Bedreddin Cömert gibi aydınlara dair yazdığı şiirlerle tarihe çentik atmayı ihmal etmiyor. Aslında, gölgesini kış yeline benzettiği Tütengil, külden köz toplayan Kaftancıoğlu ve “Bir ateş ki içimin içerisindedir” dediği Cömert’in olay yerinde portrelerini çiziyor.

    '68'Lİ VE '78'Lİ PORTRELER

    ’68 devrimci gençlik mücadelesinin önemli figürleri Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Taylan Özgür, Mahir Çayan, 78 kuşağından Erdal Eren ve Hıdır Aslan gibi isimler şiirlerde yeniden hayat buluyor. Şairin dizelerinde devrimci kahramanlar, yakınma ve buruk bir nostalji eşliğinde karşımıza çıkmıyorlar. Evet, yer yer dizelerde şairin duygusallığını hissediyoruz ama devrimci gençler dramatize edilmiyor ve tarihsel haklılıkları çeşitli imgelerle anlatılıyor. Deniz Gezmiş’in babasına yazdığı son mektubu şiirleştiren şairin “Oğlunuz ölüm karşısında/titrek ve umarsız değildir/ bir göze kaynar içimde/ Sizleri kucaklarım devrimci duyarlılığımın/ olanca sıcaklığıyla” dizelerindeki ifade ettiği gibi...

    ŞİİRLERLE BELGESEL ANLATI

    Âba Müslim Çelik’in “İlhan’ın Paltosu Kanlı” kitabı, bir dönemin belgesel anlatısı olarak da okunabilir. Şairin kadrajına devrimci portreler, katledilen aydınlar, 12 Eylül işkencehaneleri giriyor. “Dışı nar içi yangı / külden köz toplayan / aynı dilden söyleyen / gözyaşları” eşliğinde...

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