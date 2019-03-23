23 Mart 2019 19:54

Kılıçdaroğlu: Batı'da bizi kim besleyecek, bunun kavgası var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları kapsamında bulunduğu Artvin’de Türkiye’nin dışa bağımlı ekonomisini eleştirdi.

Kılıçdaroğlu: Batı'da bizi kim besleyecek, bunun kavgası var

Fotoğraf: AA

    • Paylaş

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Artvin'de kitle örgütü temsilcileriyle buluştu. Burada konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin dışa bağımlı ekonomisine dikkat çekti.

    “Türkiye üretmiyor. Eğer Türkiye üretseydi saman mı ithal ederdik? Eğer Türkiye üretseydi 200 bin ton sıfır gümrüksüz patates mi ithal ederdik? Türkiye üretseydi soğan mı ithal ederdik? Sadece Yunanistan'dan 2018 yılında satın aldığımız pamuğun miktarı 113 milyon dolar. Tütün ithal ettik 15 milyon dolardan. 82 milyon nüfus var, kim besleyecek Türkiye'yi? Türkiye'ye tavsiyede bulundular, 'Çekilin tarımdan' dediler. Dünya Bankası destek verdi bize. Ne desteği verdi? 'İster ek ister ekme dönüm başına para veriyorum sana' dedi. Vatandaş ekmedi, nasılsa 'Hazır para alıyorum' dedi. Sonunda ekilmedi. İki Trakya büyüklüğünde alan ekilmiyor Türkiye'de. Milleti nasıl doyuracağız; dışarıdan ithal ederek. Dönemin Tarım Bakanı Fransa'ya gitti. Türkiye Cumhuriyeti Tarım Bakanına, Fransız tarımına yaptığı katkı nedeniyle şövalye nişanı verildi. Buna kim itiraz edecek? Ziraat Odaları itiraz edecek, Ticaret Odaları itiraz edecek, Sanayi Odaları itiraz edecek. Türkiye'nin bu gerçeğini topluma aktarmak gerekiyor. Üreten bir Türkiye mi güçlüdür, tüketen bir Türkiye mi? Bugün Türkiye'de 82 milyonu kim besleyecek? Almanya 'Biz besleriz' diyor, Fransa 'Biz yaparız' diyor, Hollanda, Kanada 'Biz besleriz' diyor, Venezuela inekleri yani angusları 'Bizden alacaksınız, biz besleriz' diyor. Batı'da bizi kim besleyecek, bunun kavgası var.”

    'GELECEĞİ PARLAK GÖRÜRSENİZ, BEKA SORUNU YOKTUR'

    'Beka sorunu' tartışmalarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, “Beka sorunu tartışılıyor. Beka ne demektir? Geleceği parlak görürseniz, beka sorunu yoktur. Ama gelecek karamsarsa beka sorunu vardır. Bir ülkenin beka sorunu nedir? 21'inci yüzyılda beka sorunu, bir ülke üretemiyorsa, geleceği yoktur. Neyi üretecek, makine halısı mı üretecek yoksa katma değeri yüksek ürün mü? Makine halısını TIR'larla ihraç ettik, elin oğlu bir çanta cep telefonuyla geliyor bizden daha fazla para kazanıyor. Türkiye üretimde hangi ligde olacak? Birinci ligde olacaksa o zaman birinci lige çıkılacak adımlar atılması gerekiyor. Üniversiteler bilgi üretecek. Bir ülkenin üniversiteleri bilgi üretmiyorsa, katma değeri yüksek ürünler üretilemez, unutacağız” diye konuştu.

    'NE OLDU O DEVLETE?'

    Cumhuriyetin ilk yıllarında tarım ürünleri satılarak fabrikalar kurulduğunu anlatan Kemal Kılıçdaroğlu şeker fabrikalarının özelleştirilmesine de tepki gösterdi:

    “Uşak Şeker Fabrikası nasıl kuruldu biliyor musunuz? Türkiye'nin ilk şeker fabrikasıdır; yumurta satılarak. 1925 yılında Kayseri'de uçak fabrikasının temeli atılmıştır. 9 yıl sonra Kayseri'den kalkan ilk uçak Ankara'ya inmiştir. 1940'lı yıllar Türkiye Cumhuriyeti Devleti uçak ihraç eden devlettir. Kendi denizaltısını yapan devlettir. Ne oldu o devlete? 1950'lerde dediler ki bize Batı'nın egemen güçleri 'Siz niye uçak, gemi yapıyorsunuz, size bedava verelim'. Bedava verdiler. 2'nci Dünya Harbi'nden ne kadar döküntü askeri uçak, silah ne varsa getirip bedava verdiler. Biz de fabrikaları kapattık. Ne zaman uyandık; Kıbrıs çıkarmasıyla. Kıbrıs'a çıkarma yaptık, Amerika dedi ki 'Bir dakika. Benden izin almadan nasıl çıkarma yaptın. Silahları ben sana verdim. Çıkarma gemisini ben sana verdim. Benim silahlarımı benden izinsiz kullanamazsın' dedi. Askerin çatal kaşığından palaskasına kadar dışarıdan geliyordu. Bir toplumu geriye götürmek istiyorsanız, teslim almak istiyorsanız ilk yapacağınız iş o toplumu üretimden koparmaktır.”

    'UMUTSUZ DEĞİLİZ, HEPSİNİ ÇÖZERİZ'

    Son 16 yılda Londra'daki bir avuç tefeciye Türkiye Cumhuriyeti'nin 149 milyar dolar faiz ödediğini kaydeden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

    “Kim ödüyor; bizler ödüyoruz. 149 milyar dolarla ikinci bir Türkiye inşa edersiniz. Binlerce fabrika yaparsınız. İşsizlik olmaz. İşsizlik niye var? Üretim yok. 'Her işveren bir işçi alsın.' İyi de işveren yardım kuruluşu değil ki kâr etmeden nasıl yapacak? Kâr etmesi lazım ki çalışsın, ayakta dursun. İşimiz zor ama umutsuz değiliz, çözeriz hepsini çözeriz. Ekonomik kriz çıktığında 2018'in Ağustos ayında 13 maddelik ekonomik krizden çıkış maddesi söyledim. 'Devlette liyakatten tutun israfa kadar bunları engelleyin' dedim. Liyakatı sağlayın israfı bitirin. Alınan hiçbir önlem yok. Hiçbir şey yok. Biz freni patlamış bir kamyondayız ve yokuş aşağıya gidiyoruz. Bir devlet kendi geleceğini planlar. 21'inci yüzyıldayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kalkınma planı var mı 2019 yılında? Kalkınma planı yok. Çünkü en son kalkınma planının süresi 2018'de doldu. Kimin haberi var. Hangi sanayi odası, ticaret odası, ziraat odası, ihracatçı birlikleri itiraz etti? Vergi veriyoruz, vergileri nerelere harcayacaksınınız? Hangi yatırımları yapacaksınız? Hangi planlama? Hiçbirisi yok. Ama bunları aşmak mümkün. Nasıl aşacağız; demokratik yollarla aşacağız. Kavga edecek halimiz yok. Birbirimizi gırtlayacak halimiz de yok. Oturacağız, demokratik yollardan bunları aşacağız.” (Artvin/DHA)

    ETİKETLER:
    Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
    ÖNCEKİ HABER

    Samsun Demokrasi Platformu: Halkın yerel yönetime katılımı sağlanmalı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    ‘Laik, demokratik bir Filistin’ talebine dönmeden çözüm yok!

     Nuray SANCAR
    Nuray SANCAR

    İstanbul'a gelemedik hâlâ!

     İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    Krizin yükünü reddetme mücadelesi nereye doğru?

     Ender İMREK
    Ender İMREK

    Seçime giderken Newroz'un gösterdikleri

     A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    Yalanın gücü ve panzehir!

     İzzettin ÖNDER
    İzzettin ÖNDER

    Çanakkale ve siyaset ahlakı

     Şenay AYDEMİR
    Şenay AYDEMİR

    İstanbul Film Festivali'nin ağır topu: Kubrick

     İsmail Gökhan BAYRAM
    İsmail Gökhan BAYRAM

    Stadia: “Oyunların Netflix’i” ne kadar mümkün?

     Evrensel BİLGİN
    Evrensel BİLGİN

    Zugzwang
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Seçim bürosuna saldırı: Urfa'da Saadet Partili kişi bacağından vuruldu
    Seçim bürosuna saldırı: Urfa'da Saadet Partili kişi bacağından vuruldu

    Urfa Birecik'te silahlı bir kişi tartıştığı Saadet Partili Mustafa Aslan'ı bacağından yaraladı. Seçim bürosuna da ateş açtı.

    Hollanda'da yürüyüş: Mültecilere kapı açık, kapitalizme değil
    Hollanda'da yürüyüş: Mültecilere kapı açık, kapitalizme değil

    Amsterdam'da bir araya gelen binlerce kişi, ırkçılık ve ayrımcılığın son bulması çağrısıyla yürüyüş yaptı.

    Kılıçdaroğlu: Batı'da bizi kim besleyecek, bunun kavgası var
    Kılıçdaroğlu: Batı'da bizi kim besleyecek, bunun kavgası var

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları kapsamında bulunduğu Artvin’de Türkiye’nin dışa bağımlı ekonomisini eleştirdi.

    Samsun Demokrasi Platformu: Halkın yerel yönetime katılımı sağlanmalı
    Samsun Demokrasi Platformu: Halkın yerel yönetime katılımı sağlanmalı

    Samsun Yerel Yönetimler Demokrasi Platformu, yerel yönetimlerden beklentilerini ve seçimlere ilişkin değerlendirmelerini açıkladı.

    Hugo Boss İzmir Fabrikası işçilerinden IG Metall'e çağrı
    Hugo Boss İzmir Fabrikası işçilerinden IG Metall'e çağrı

    TEKSİF, Hugo Boss'ta örgütlü olan IG Metal Sendikası'na Türkiye'deki fabrikada yaşanan sendikal hak ihlallerine müdahil olma çağrısı yaptı.

    Cinsel saldırı, tehdit ve yaralama: Suç zincirleme, ceza 3 yıl sonra
    Cinsel saldırı, tehdit ve yaralama: Suç zincirleme, ceza 3 yıl sonra

    İzmir Çiğli’de boşanmak isteyen eşi Y.S’ye nitelikli cinsel saldırıda bulunan Z.S, 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak Z.S. hala dışarıda.

    20 yıllık ‘çürük plaza’ yıkılıyor
    20 yıllık ‘çürük plaza’ yıkılıyor

    Bursa’da 20 yılı aşkın süredir ruhsat sorunu nedeniyle boş duran ve yıkılma riski olduğu belirlenen Tower Plaza’nın yıkım çalışmalarına başlandı.

    Zümrüt Gıda işçileri mücadeleye hukuki yollarla devam edecek
    Zümrüt Gıda işçileri mücadeleye hukuki yollarla devam edecek

    Antep Başpınar OSB’de kurulu Zümrüt Gıda’da kriz bahanesiyle işten atılan işçiler, mücadelelerini hukuki yoldan sürdürme kararı aldı.

    Prof. Dr. Bayram Göçmen yaşamını yitirdi | Semenderler öksüz kaldı
    Prof. Dr. Bayram Göçmen yaşamını yitirdi | Semenderler öksüz kaldı
    GÜNCELLENDİ
    Türkiye, Euro 2020 elemelerine Arnavutluk galibiyetiyle başladı: 0-2
    Türkiye, Euro 2020 elemelerine Arnavutluk galibiyetiyle başladı: 0-2
    Arjantin Milli Takımı, Messi'nin dönüşü şerefine bir video hazırladı
    Arjantin Milli Takımı, Messi'nin dönüşü şerefine bir video hazırladı
    Cristiano Ronaldo'ya gol sevinci cezası
    Cristiano Ronaldo'ya gol sevinci cezası
    70’inde resme başladı, 85’inde ilk sergisini açtı
    70’inde resme başladı, 85’inde ilk sergisini açtı
    Türkiyeli ve Suriyeli sanatçılardan farklı kültürleri buluşturan sergi
    Türkiyeli ve Suriyeli sanatçılardan farklı kültürleri buluşturan sergi
    Kartal Adayı Cemal Çoban: Değişmeyeceğimin garantisi Emek Partisi
    Kartal Adayı Cemal Çoban: Değişmeyeceğimin garantisi Emek Partisi

    Kartal Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Cemal Çoban seçim çalışmalarını Yakacık bölgesinde yoğunlaştırdı.

    Kayseri’de sayacılardan bağımsız aday Aslandoğan’a destek
    Kayseri’de sayacılardan bağımsız aday Aslandoğan’a destek

    Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Eylem Sarıoğlu Aslandoğan, saya atölyelerini gezerek işçilerle buluştu.

    GÜNCELLENDİ
    Siyasi tutuklu Ayten Beçet, tecridi protesto için yaşamına son verdi
    Siyasi tutuklu Ayten Beçet, tecridi protesto için yaşamına son verdi

    Abdullah Öcalan üzerindeki tecridi protesto için Ayten Beçet'in, bulunduğu Gebze Kadın Kapalı Cezaevi’nde yaşamına son verdiği öğrenildi.

    GÜNCELLENDİ
    Erdoğan: Ankara tercihini yasaktan değil, özgürlükten yana kullanacak
    Erdoğan: Ankara tercihini yasaktan değil, özgürlükten yana kullanacak

    Yerel seçimler öncesi AKP ve MHP, Ankara’da Cumhur İttifakı adayı Mehmet özhaseki için ortak miting düzenledi.

    GÜNCELLENDİ
    Okullarda yasağa rağmen AKP propagandası sürüyor
    Okullarda yasağa rağmen AKP propagandası sürüyor

    Okullarda propaganda yasağına rağmen AKP'nin Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, bir lisede seçim buluşması düzenleyecek.

    Akçadağ Adayı Necdet Bali: Sorunlar ortak, çözüm birlikte mücadele
    Akçadağ Adayı Necdet Bali: Sorunlar ortak, çözüm birlikte mücadele

    Malatya Akçadağ Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Necdet Bali, seçim çalışmaları ve yerel yönetim anlayışını Evrensel’e anlattı.

    KESK: 3600 ek gösterge siyasi iktidarların lütfu değil
    KESK: 3600 ek gösterge siyasi iktidarların lütfu değil

    KESK 24 Haziran seçimleri öncesi gündeme getirilen 3600 ek göstergenin 31 Mart seçimleri sonrası için yeniden öne sürülmesine tepki gösterdi.

    Pervin Buldan: "Daha kaç insanın ölmesine göz yumacaksınız?"
    Pervin Buldan: "Daha kaç insanın ölmesine göz yumacaksınız?"

    HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: "Adalet Bakanlığı’na ve hükümete sesleniyoruz. Daha kaç insanın yaşamını yitirmesine göz yumacaksınız."

    Bülent Falakaoğlu: Kriz nedeniyle gençleri geleceksizlik bekliyor
    Bülent Falakaoğlu: Kriz nedeniyle gençleri geleceksizlik bekliyor

    Evrensel Ekonomi Editörü Bülent Falakaoğlu, İstanbul Avcılar’da düzenlenen kriz konulu panelde halkla bir araya geldi.

    “Trump, İsrail'in egemenliğini tanıyan belgeyi imzalayacak”
    “Trump, İsrail'in egemenliğini tanıyan belgeyi imzalayacak”

    İsrail televizyonu, ABD Başkanı Trump'ın İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki ‘egemenliğini’ tanıyan belgeyi gelecek hafta imzalayacağını iddia etti.

    Emine Ocak: Kızlarımı ve oğullarımı aramaktan vazgeçmeyeceğim
    Emine Ocak: Kızlarımı ve oğullarımı aramaktan vazgeçmeyeceğim

    Cumartesi Anneleri, eylemlerinin 730’uncu haftasında gözaltında kaybedilen Hasan Ocak’ın faillerinin yargılanmasını istedi.

    Tez-Koop-İş Sendikası 11. Genel Kurulu’nu gerçekleştiriyor
    Tez-Koop-İş Sendikası 11. Genel Kurulu’nu gerçekleştiriyor

    Tez-Koop-İş Sendikası Genel Kurulu’nda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, sendikalaşmanın suç sayıldığını belirterek "Sendikalar yeterli tepki vermiyor" dedi

    Sarı Yeleklilerin 19. haftasında polise, ateş açma izni verildi
    Sarı Yeleklilerin 19. haftasında polise, ateş açma izni verildi

    Fransa'da Sarı Yeleklilerin 19. haftasında yapılacak gösteri sırasında güvenlik güçlerinin "hayati tehlike durumunda ateş açmasına" izin verildi.

    Hindistan'da bir grup “Pakistan’a dönün” diyerek bir aileye saldırdı
    Hindistan'da bir grup “Pakistan’a dönün” diyerek bir aileye saldırdı

    Hindistan’da saldırgan bir grup, Pakistanlı bir ailenin evini “Pakistan’a dönün” diyerek taşladı daha sonra aileyi öldüresiye darbetti.

    AKP’nin 2018 doğa hakları karnesi: Yağma, yıkım ve talan
    AKP’nin 2018 doğa hakları karnesi: Yağma, yıkım ve talan

    CHP tarafından yayımlanan 2018 Doğa Hakları Raporu, AKP'nin doğa ve halk sağlığını tehlikeye atan proje ve uygulamalarını ortaya koydu.

    GÜNCELLENDİ
    SDG: IŞİD son topraklarını kaybetti, 5 yıllık “halifelik” sona erdi
    SDG: IŞİD son topraklarını kaybetti, 5 yıllık “halifelik” sona erdi

    Suriye Demokratik Güçleri, IŞİD’in Suriye’deki son bölgesi olan Baghuz’un tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.