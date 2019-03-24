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24 Mart 2019 03:09

Balıkesir’de kriz ve zamlar seçim sürecinde belirleyici olacak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Şuayyip Çetin'in seçim çalışmasına katılan Kadir Yalçınkaya izlenimlerini Evrensel'e yazdı.

Balıkesir’de kriz ve zamlar seçim sürecinde belirleyici olacak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Belediye Başkan Adayı Şuayyip Çetin seçim çalışmasında

Fotoğraf: Evrensel

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    Kadir YALÇINKAYA
    Balıkesir

    31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. Burjuva partiler bu seçime adeta genel seçim havasında hazırlanıyor. Yerellerin sorunları ve çözüm önerileriyse büyük mitinglerin konusu bile olamıyor. Bu eşitsiz yarış içerisinde işçiye, emekçilere, üretici köylüye “Seçeneksiz değilsiniz” diyen bağımsız adaylar ise kendi il ve ilçelerinde tüm olanaksızlara rağmen yoğun bir çalışma yürütüyor. Onları televizyon ekranlarında izlemek mümkün değil. Bu yüzden çalışmalarını gözlemlemek için yola düşüyoruz.

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesini şu an AKP’li bir başkan yönetiyor. AKP’nin rahat kazandığı yerlerden biri. Ama 2017’de belediye başkanının istifaya zorlanması ve ardından gelen başkan değişimi AKP’li vatandaşın tepkisine yol açmış. Bu yerel seçimlerde ise işler o kadar kolay görünmüyor, AKP açısından. Otogardan Bigadiç’e giden dolmuşa bindiğimizde başlıyoruz vatandaşın rahatsızlıklarını duymaya. Dolmuşta kimse seçime dair konuşmazken, bir kişiye “Seçimler de yaklaştı” dediğimizde tüm dolmuş başlıyor seçimi tartışmaya. Kimisi kısık sesle kendi arasında konuşurken kimisi daha yüksek sesle dile getiriyor fikrini. Hangi adaya oy vereceğine “Karar vermediğini” söyleyen de var, çiftçi perişan, AKP’nin işi bu kez o kadar kolay olmayacak diyen de var.
    Balıkesir’in köylerinde ağırlıklı olarak tarım yapıldığı için üretici köylünün derdi de gelen zamlar ve ürünlerin yok pahasına satılıyor olması. Azımsanmayacak ölçüde şikayet var bu konuda.

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    Bigadiç pazarına varıyoruz. Pazar yeri adeta seçim meydanına dönmüş. Her partinin seçim standı var pazarın girişinde ve çıkışında. Aynı gün Cumhur İttifakının ise mitingi var.  Katılımın az olduğu söyleniyor. Miting öncesi pazar esnafını dolaşan  mevcut belediye başkanına ciddi tepki olduğu ifade ediliyor. Hatta esnafın anlattığına göre, Belediye Başkanı tepkilerden dolayı pazar yerini dolaşamadan miting alanına gitmek zorunda kalmış.

    ÇİFTÇİ MAZOTTAN ŞİKAYETÇİ

    Bağımsız Belediye Başkan Adayı Şuayyip Çetin’in çalışmasını izlemek üzere kendisiyle buluşuyoruz. Kahve ziyaretinden başlıyoruz. Kahvede oturan vatandaşların büyük kısmı işsizlikten yakınıyor. Çiftçinin biri isyana başlıyor: “Biz çiftçiyiz. Mazot çok pahalı, gübre pahalı, ilaç pahalı, bize ‘Ürünleri ucuza satın’ diyorlar. Şu anda bitik vaziyetteyiz. Yatlar mazotu vergisiz alıyor ama çiftçinin kullandığı mazot olmuş 6.5 lira. Ver bana mazotu 2 liraya, gübreyi ve ilacı ucuz ver, ben de ucuz ürün vereyim. Köyde 60 büyük baş hayvanı olana kredi var, bana yok, ayrımcılık var. Her eve bir inek ver, niye hepsini yine köyün en zenginine veriyorsun? Olanaklar yine zenginlere veriliyor, garibana bir şey yok.”
    Bu durum seçim tercihinizi etkileyecek mi sorumuza ise yanıtı şu oluyor: “Elbette etkileyecek. Büyükşehir tercihimizle, ilçe tercihimiz aynı olmayacak.”
    Anlıyoruz ki Büyükşehirde Cumhur İttifakına oy vermeyecekler.

    GENÇLER İŞSİZLİKTEN BIKMIŞ

    Bir sonraki kahvede ise ağırlıklı olarak gençler var. Gençler de işsizlikten dert yanıyor. Sohbet ettiğimiz gençlerden birisi bekçi olmak için sınava girmiş. Yazılı sınavı kazanmış, mülakat için gün bekliyor. Mülakattan korkmuyor musun diye sorunca şu yanıtı alıyoruz: “Torpilim yok ama bulacağım.” Seçimlere dair düşünceleriyse AKP’nin bu kez zor kazanacağı yönünde. Önceki seçimlerde AKP’ye oy verdiğini söyleyen gençlerden biri ‘Bu kez vermeyeceğim’ diyor.

    GENÇLERİN ÇOĞU İLK KEZ BİR ADAYLA YÜZ YÜZE GELİYOR

    Pazarın içine girdiğimizde alışveriş yapan 4 genç kadınla sohbet ediyoruz. Yüksek okulda bankacılık bölümünde okuyan gençler, Şuayyip Çetin’i dinledikten sonra, ilk defa bir adayla yüz yüze geldiklerini söylüyor. Geleceklerinden ise umutsuzlar. Okul bitince işsizlikle yüz yüze kalacaklarını biliyorlar, endişeliler. Bu 4 genç kadın da hangi adaya oy vereceklerine henüz karar vermediklerini söylüyor. Şuayyip Çetin’in bildirgesinin umut verici olduğunu söyleyip, “Düşüneceğiz” diyorlar gülümseyerek.

    Pazarda madende çalışan işçilerle de karşılaşıyoruz. İşçiler mevcut belediye başkanını eleştiriyor. “Seçim çalışmaları daha erken başlamalıydı” diyorlar. Seçimden seçime hatırlanmalarına ise öfkeliler. Sohbet ettiğimiz işçiler değişimden yana.

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Belediye Başkan Adayı Şuayyip Çetin seçim çalışmasında

    Fotoğraf: Evrensel

    "BUNDAN SONRA AKP’YE OY YOK"

    Sohbet ettiğimizi gören pazar esnafından biri araya giriyor, “İki pantolonu otuz liraya satıyorum ama kimse almıyor, tezgahın kirası bile çıkmıyor” diyerek adeta isyan ediyor. Önceki seçimlerde AKP’ye oy verdiğini söyleyen bu esnaf  “Şimdi vermem, açık söylüyorum korkum yok. Çünkü aylardır çoğu esnaf siftah yapmadan tezgahı kapatıyor. İnsanlar gelip bakıyor ama alamıyor” diyerek anlatıyor derdini. O sırada başka bir tezgahtan esnaf  “Benim oyum yine reise” diye laf atıyor.

    Başka bir esnaf ise oyum bağımsız adaya diyerek Şuayyip Çetin’e sarılıyor. Bağımsız adaya olan ilgi beklediğimizden fazla.

    VATANDAŞ ÖFKESİNİ DAHA RAHAT DİLE GETİRİYOR

    “Belediye başkanı pazarda rahat dolaşamıyor, yüzü yok” diye söyleyenler de oluyor. Bigadiç halkının bu seçimde düşüncelerini daha rahat ve açık ifade ettiğine şahit oluyoruz.

    Bu kadar sohbet içinde ise günlerdir iktidar partisi tarafından dillendirilen ‘beka sorunu’ meselesine hiç denk gelmiyoruz. Ama her konuştuğumuz vatandaş, ekonomik krizin yarattığı sorunlardan ve zamlardan söz etti.

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    İl geneli seçim sonuçlarında, köylerden ve kırsaldan gelecek oyların belirleyici olduğu söyleniyor. Yani üreticiler bu krizden ve tarım politikalarının sonuçlarından fazlasıyla olumsuz biçimde etkilenmiş durumda. Köylerden ve köylerle ekonomik ilişki içinde olanlardan önemli bir ‘uyarı’nın geleceğinden söz ediyor seçim çalışmasını yürüten arkadaşlarımız. Bu tutumun da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde etkili olacağı yorumları yapılıyor.

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