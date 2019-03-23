Samsun Demokrasi Platformu: Halkın yerel yönetime katılımı sağlanmalı

Samsun’da İstiklal Caddesi Süleymaniye geçidinde bir araya gelen Samsun Yerel Yönetimler Demokrasi Platformu basın açıklaması yaparak yerel seçimlere ilişkin düşüncelerini ve ve yerel yönetimlerden beklentilerini açıkladı.

Platform adına basın açıklamasını okuyan Ayten Kutlu, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesinde sömürü ve talan politikalarının sonucu yaşanan ekonomik krizin halk için yaşamı çekilmez hale getirdiğini belirtti. Ülkede giderek tek adama bağlı yerli ve yabancı sermayeye rant oluşturan bir yerel yönetim anlayışının hakim olduğunu belirten Kutlu, “Bu anlayış ülkenin bütün yerüstü ve yeraltı kaynaklarını sermaye gruplarına tahsis etmiştir” dedi.

Seçim sürecinin başından itibaren çağrılar yaparak 30’a yakın örgütle bir araya geldiklerini ve yerel seçimleri tartıştıklarını vurgulayan Kutlu, “Kent yönetimine ilişkin ortak fikirlerimizle bir kent sözleşmesi oluşturduk. Bu sözleşmedeki temel ilkemiz yerel yönetimlere halkın doğrudan katılımı ve ihtiyaçları üzerinden en geniş kamu yararının gözetilmesidir. Merkezi vesayetin ortadan kaldırılması, kentlerin halkçı katılımcı demokratik ilkeler ile yönetilmesi demokrasinin olmazsa olmazlarıdır. Halkın iradesinin yok sayılmadığı kayyımların atanmadığı seçilmişlerin istifaya zorlanmadığı demokratik bir yerel yönetim için mücadele edeceğiz” diye konuştu.

Yaptıkları çalışmanın 31 Mart seçimlerinden sonra da emek ve demokrasi mücadelesine katkı sunacağını ve oluşturulan birlikteliği büyüterek mücadeleye devam edileceğini ifade eden Kutlu şu ifadeleri kullandı:

“Bizler kentimizde hiçbir kültürel etnik dinsel ayrım gözetmeksizin bütün vatandaşlarımızın yerel kamusal kaynaklardan doğrudan yararlanma hakkını savunuyoruz. Bizler yönetmeye talip olan, bizden oy isteyen bütün adaylardan kentin ekolojik dengesini koruyan, üretime dönük yatırımlar yapan, kent kimliğini koruyan çalışmalar yapacağına dair söz vermelerini istiyoruz. İl, İlçe, mahalle, köy meclislerinin kurularak farklı siyasi partilerden derneklerden, bilim insanlarından, halktan görüş ve öneriler katkılar alınarak kentin ortak bir şekilde yönetilmesini istiyoruz. Halkçı ve katılımcı, ayrımcılığa ve şiddete karşı mücadele eden, dürüst, şeffaf, denetlenebilir ve hesap verebilir, toplumsal cinsiyet konusunda duyarlı, kaynakları rantın değil halkın ihtiyaçları için kullanan, kentin her türlü olanağına ulaşımı kolaylaştıran, kentin kimliğini ve kültürel miraslarını koruyan, gençlerin ve kadınların kent yönetimlerine katılımını teşvik eden ve sağlayan, kentin geleceği ile ilgili ekolojik ekonomik toplumsal ve kültürel olarak sürdürülebilir projeler üreten bir belediye yönetimini savunuyoruz. Kazanacak olan bütün adaylardan kentimizin bu ilkelere uygun olarak yönetilmesini talep ediyoruz. Seçim çalışmalarında bu yaklaşımı ve ilkeleri benimseyen çalışmasını bu yönde yürüten ve bunun sözünü verin adayları ve yönetim anlayışına destekliyoruz.” (Samsun/EVRENSEL)

Samsun’da emek ve demokrasi güçleri kenti beraber yönetmek istiyor