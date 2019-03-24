Ankara’da büyük muhtarlık yarışı: Mahallemizi meclislerle yönetelim

Burcu Yıldırım

Ankara

Bu mahallede muhtarlık yarışı diğerlerine benzemiyor. 32 bin nüfusu ve 23 bini aşkın seçmeniyle Türkiye’ de birçok ilçeden kalabalık olan Mamak’ın General Zeki Doğan (GZD) Mahallesi’nde, 7 muhtar adayı yarışıyor. Adaylardan Necati Uzun ise mahallenin her sorununa dair çözüm önerileri ve birlikte yönetme çağrısıyla dikkat çekiyor. “Muhtarlık seçim bürosu”nda konuştuğumuz Uzun, gönüllü ve özellikle genç arkadaşlarıyla kolektif bir çalışmayla bütün mahalleliye ulaşmaya çalışıyor, iş ve okul çıkışlarında dağıttığı bildirilerle “Birlikte düşünelim birlikte yönetelim” diyor.

"MAHALLE TEMSİLCİLERLE YÖNETİLECEK"

Mahalleyi nasıl birlikte yöneteceklerini sorduğumuzda Necati Uzun, “Mahallemizin sorunlarını her sokaktan, her kurumdan temsilcilerin, kadınların ve gençlerin temsilcilerinin katılımıyla oluşturacağımız GZD mahalle meclisleriyle birlikte çözeceğiz” diyor.

ÇALIŞMAYA KATILAMAYAN ÇAY ŞEKER GETİRİYOR

Aday olmadan önce mahallenin her yanına giderek sorunları ve çözüm önerilerini dinledikten sonra kendilerine bir yol haritası çizdiklerini anlatan Uzun, gün içerisinde açtıkları büroya her yaştan mahallelinin gelip seçim çalışmalarına bir şekilde dahil olduğunu söyledi. Zamanı olmayan, çalışmalara aktif katılamayanların ise çay, şeker ve konuklara yiyecek ikram ederek destek olmaları dikkatimizi çekti. Bunun nedenini sorduğumuzda ise Uzun şöyle yanıtladı; “Çünkü biz memleketçilik ya da çıkar üzerinden hareket etmiyoruz. Bu mahallede hepimiz aynı koşullarda yaşıyoruz ve sorunlarımız aynı. Birbirimize ve haklarımız için birlikteliğimize ihtiyacımız var. Bu fikrimize ikna olan kimse de bizi yalnız bırakmıyor” dedi.

200 kişilik bir kahvaltı organizasyonuyla bir araya gelerek adaylığını açıkladığını söyleyen Uzun, seçim süresinde kadınlarla da özel olarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde de buluşarak sorunlarını ve çözüm önerilerini tartıştıklarını söyledi. Uzun, “16 bin kadın nüfusuna sahip mahalleye biz GZD muhtar adayı ve azaları olarak; kadınların özgürce sokaklarında dolaşabileceği bir mahalle, güvenle gidebilecekleri danışma merkezleri ve kadın sığınmaevleri, çocuklarını güvenle bırakabilecekleri ücretsiz kreş, kadın erkek eşitsizliğinin son bulması ve çocuk istismarlarının önlenmesi taleplerini destekleyerek hayata geçirmek için birlikte mücadele edeceğiz” diye konuştu.

SOSYAL ALANLAR VE ÜCRETSİZ KÜLTÜR MERKEZİ

Uzun, seçildiği takdirde kadınlar, gençler, engelliler için güvenli ve sosyal alanlar, ücretsiz gençlik kültür ve etüt merkezi, parklarda film ve tiyatro gösterimleri ile halk konserleri, su ve doğal gaz yükleme alanlarının arttırılması, muhtarlık gelir giderlerinin halka duyurulması, internet- elektrik vs. altyapılarının geliştirilmesi için çalışmalara başlayacaklarını ifade etti.

En can yakıcı sorunun ise mahalledeki uyuşturucu satışı olduğunu belirten Uzun, gençleri spor aktivitelerine ve gençlik kültür merkezlerine yönlendirerek onlara güvenli bir alan açmayı hedeflediklerini de vurguladı. Mahalledeki bütün evleri tek tek dolaştıklarını da dile getiren Uzun, “Akşam olunca işten ve okuldan çıkan arkadaşlar gelir, buradaki esnaf bir saatliğine dükkanını kapatır ve herkese ulaşmaya çalışırız. Çünkü sorunlarımız da çözümlerimiz de ortak” dedi.