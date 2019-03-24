    • Ankara’da büyük muhtarlık yarışı: Mahallemizi meclislerle yönetelim

    Ankara'da Mamak General Zeki Doğan Mahallesi Muhtar Adayı Necati Uzun, mahalleyi birlikte yönetme çağrısı yapıyor.

    24 Mart 2019 03:06
    Paylaş

    Burcu Yıldırım
    Ankara

    Bu mahallede muhtarlık yarışı diğerlerine benzemiyor. 32 bin nüfusu ve 23 bini aşkın seçmeniyle Türkiye’ de birçok ilçeden kalabalık olan Mamak’ın General Zeki Doğan (GZD) Mahallesi’nde, 7  muhtar adayı yarışıyor. Adaylardan Necati Uzun ise mahallenin her sorununa dair çözüm önerileri ve birlikte yönetme çağrısıyla dikkat çekiyor. “Muhtarlık seçim bürosu”nda konuştuğumuz Uzun, gönüllü ve özellikle genç arkadaşlarıyla kolektif bir çalışmayla bütün mahalleliye ulaşmaya çalışıyor, iş ve okul çıkışlarında dağıttığı bildirilerle “Birlikte düşünelim birlikte yönetelim” diyor.

    "MAHALLE TEMSİLCİLERLE YÖNETİLECEK"

    Mahalleyi nasıl birlikte yöneteceklerini sorduğumuzda Necati Uzun, “Mahallemizin sorunlarını her sokaktan, her kurumdan temsilcilerin, kadınların ve gençlerin temsilcilerinin katılımıyla oluşturacağımız GZD mahalle meclisleriyle birlikte çözeceğiz” diyor.

    ÇALIŞMAYA KATILAMAYAN ÇAY ŞEKER GETİRİYOR

    Aday olmadan önce mahallenin her yanına giderek sorunları ve çözüm önerilerini dinledikten sonra kendilerine bir yol haritası çizdiklerini anlatan Uzun, gün içerisinde açtıkları büroya her yaştan mahallelinin gelip seçim çalışmalarına bir şekilde dahil olduğunu söyledi. Zamanı olmayan, çalışmalara aktif katılamayanların ise çay, şeker ve konuklara yiyecek ikram ederek destek olmaları dikkatimizi çekti. Bunun nedenini sorduğumuzda ise Uzun şöyle yanıtladı; “Çünkü biz memleketçilik ya da çıkar üzerinden hareket etmiyoruz. Bu mahallede hepimiz aynı koşullarda yaşıyoruz ve sorunlarımız aynı. Birbirimize ve haklarımız için birlikteliğimize ihtiyacımız var. Bu fikrimize ikna olan kimse de bizi yalnız bırakmıyor” dedi.

    200 kişilik bir kahvaltı organizasyonuyla bir araya gelerek adaylığını açıkladığını söyleyen Uzun, seçim süresinde kadınlarla da özel olarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde de buluşarak sorunlarını ve çözüm önerilerini tartıştıklarını söyledi. Uzun, “16 bin kadın nüfusuna sahip mahalleye biz GZD muhtar adayı ve azaları olarak; kadınların özgürce sokaklarında dolaşabileceği bir mahalle, güvenle gidebilecekleri danışma merkezleri ve kadın sığınmaevleri, çocuklarını güvenle bırakabilecekleri ücretsiz kreş, kadın erkek eşitsizliğinin son bulması ve çocuk istismarlarının önlenmesi taleplerini destekleyerek hayata geçirmek için birlikte mücadele edeceğiz” diye konuştu.

    SOSYAL ALANLAR VE ÜCRETSİZ KÜLTÜR MERKEZİ

    Uzun, seçildiği takdirde kadınlar, gençler, engelliler için güvenli ve sosyal alanlar, ücretsiz gençlik kültür ve etüt merkezi, parklarda film ve tiyatro gösterimleri ile halk konserleri, su ve doğal gaz yükleme alanlarının arttırılması, muhtarlık gelir giderlerinin halka duyurulması, internet- elektrik vs. altyapılarının geliştirilmesi için çalışmalara başlayacaklarını ifade etti.

    En can yakıcı sorunun ise mahalledeki uyuşturucu satışı olduğunu belirten Uzun, gençleri spor aktivitelerine ve gençlik kültür merkezlerine yönlendirerek onlara güvenli bir alan açmayı hedeflediklerini de vurguladı. Mahalledeki bütün evleri tek tek dolaştıklarını da dile getiren Uzun, “Akşam olunca işten ve okuldan çıkan arkadaşlar gelir, buradaki esnaf bir saatliğine dükkanını kapatır ve herkese ulaşmaya çalışırız. Çünkü sorunlarımız da çözümlerimiz de ortak” dedi.

    Ankara | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

    Ankara | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Hugo Boss İzmir Fabrikası işçilerinden IG Metall'e çağrı
    SONRAKİ HABER

    Midilli mültecileri
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Halk, iradesini tanımayanları cezalandırdı

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Zor bir yokuş aşıldı, ama kros devam ediyor

     Şebnem Korur FİNCANCI
    Şebnem Korur FİNCANCI

    Cezaevi ziyareti

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Ön yargılara karşı örnek bir sendikacı
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Trump'tan İran dini lideri Hamaney'e yaptırım kararı
    Trump'tan İran dini lideri Hamaney'e yaptırım kararı

    ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye ait İHA'nın düşürülmesine karşı İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yönelik yaptırım kararı aldığını açıkladı.

    Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını yarın alması bekleniyor
    Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını yarın alması bekleniyor

    İstanbul İl Seçim Kurulu, birleştirme tutanağını hazırladı, İmamoğlu’nun yarın mazbatasını alması bekleniyor.

    GÜNCELLENDİ
    İnsanca yaşama koşullarına da ulaşacağız
    İnsanca yaşama koşullarına da ulaşacağız

    Ford ve Bosch fabrikasından işçiler, 23 Haziran sonuçlarını Evrensel’e yazdı.

    GÜNCELLENDİ
    İstanbullu işçiler: İmamoğlu’nun verdiği sözleri tutmasını bekliyoruz
    İstanbullu işçiler: İmamoğlu’nun verdiği sözleri tutmasını bekliyoruz

    İstanbul Tuzla, İMES ve Ataşehir Belediyesinden işçiler 23 Haziran sonuçlarını Evrensel’e anlattı.

    GÜNCELLENDİ
    İzmirli işçiler: Demek biz birleşince istediklerini yapamıyorlar
    İzmirli işçiler: Demek biz birleşince istediklerini yapamıyorlar

    İzmir Aliağa Belediyesinde işten atılan işçiler 23 Haziran sonuçlarını Evrensel’e değerlendirdi.

    İnci Deri’nin iflası istendi
    İnci Deri’nin iflası istendi

    Ayakkabı sektörünün bilinen isimlerinden İnci Deri’nin ödenmeyen borçlar nedeniyle iflası istendi.

    Suriyeli öğrenci LGS'den tam puan aldı
    Suriyeli öğrenci LGS'den tam puan aldı

    Kilis'te eğitim gören Suriyeli Muhammet Halil, LGS sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan aldı.

    Süleyman Soylu: İstanbul'un, valiye 'it' diyen bir belediye başkanı oldu
    Süleyman Soylu: İstanbul'un, valiye 'it' diyen bir belediye başkanı oldu

    Süleyman Soylu'dan seçim değerlendirmesi: Bazen kazanmak kaybetmektir, bazen de kaybetmek kazanmaktır. İstanbul'un, valiye 'it' diyen bir belediye başkanı oldu.

    Senforock Orkestrası konser verdi: En büyük rock korusuyla şarkı söyledik
    Senforock Orkestrası konser verdi: En büyük rock korusuyla şarkı söyledik
    Erzinli gençlerden halk konseri
    Erzinli gençlerden halk konseri
    GÜNCELLENDİ
    2019 Afrika Uluslar Kupası: Tüm sonuçlar, günün programı
    2019 Afrika Uluslar Kupası: Tüm sonuçlar, günün programı
    GÜNCELLENDİ
    2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası son 16 turuyla devam ediyor
    2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası son 16 turuyla devam ediyor
    GÜNCELLENDİ
    2019 Kupa Amerika (Copa America) | Tüm sonuçlar ve günün programı
    2019 Kupa Amerika (Copa America) | Tüm sonuçlar ve günün programı
    Kürt şarkıcı Tara Mamedova: Sanat yaşamımı belirleyen çocukluğum oldu
    Kürt şarkıcı Tara Mamedova: Sanat yaşamımı belirleyen çocukluğum oldu
    İBB Genel Sekreteri kim olacak?
    İBB Genel Sekreteri kim olacak?

    Ekrem İmamoğlu’nun İBB Genel Sekreterliği için eski TÜPRAŞ CEO’sunu düşündüğü iddia edildi.

    CHP’den erken seçim açıklaması: Seçimsiz 4 yıl önemli bir fırsat
    CHP’den erken seçim açıklaması: Seçimsiz 4 yıl önemli bir fırsat

    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenleyerek seçim sonuçlarını değerlendirdi.

    Fatih Polat Gezi davasını yazdı: Kavala burada Soros nerede?
    Fatih Polat Gezi davasını yazdı: Kavala burada Soros nerede?

    Gezi Parkı davasının ilk duruşması bugün Silivri'de görülmeye başlandı. Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, duruşmaya dair izlenimlerini yazdı.

    HDP’nin masasında demokrasi ittifakı var
    HDP’nin masasında demokrasi ittifakı var

    Seçim sonuçlarını değerlendirmek için toplanan HDP MYK’sinin gündemi ‘Demokrasi İttifakı’ oldu.

    Seçim sonrası patronların gündemi yine ekonomi
    Seçim sonrası patronların gündemi yine ekonomi

    Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimleri geride kalırken, patronlar dünyasından talepler listesi geldi.

    GÜNCELLENDİ
    Gezi davasının ilk duruşması görüldü: İddianamedeki tek doğru, sayfa numaraları
    Gezi davasının ilk duruşması görüldü: İddianamedeki tek doğru, sayfa numaraları

    Taksim'de Gezi Parkı'nın yıkılıp AVM yapılmak istenmesi ve bu nedenle ağaçların kesilmesiyle başlayan Gezi direnişinden 6 yıl sonra açılan Gezi Parkı davası bugün görüldü.

    AKP'li Ali İhsan Yavuz'dan İmamoğlu'nun kazanması sonrası ilk açıklama
    AKP'li Ali İhsan Yavuz'dan İmamoğlu'nun kazanması sonrası ilk açıklama

    AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’dan seçim sonrası ilk açıklama: Taptaze ümitlerle, durmak yok yola devam

    Beyaz eşya satışlarında büyük düşüş: Yüzde 20
    Beyaz eşya satışlarında büyük düşüş: Yüzde 20

    Beyaz eşyada daralma mayıs ayında da sürdü, iç satışlar yüzde 20 geriledi.

    GÜNCELLENDİ
    23 Haziran İstanbul seçiminin iktidar medyasındaki yansımaları
    23 Haziran İstanbul seçiminin iktidar medyasındaki yansımaları

    23 Haziran İstanbul seçiminde Ekrem İmamoğlu'nun açık farkla kazanması sonrası iktidar medyası birbirine benzer manşetlerle çıktı. Bazı köşe yazarları ise eleştirel yazılar yazdı.

    Öykü Arin 74 gün sonra ilk kez dışarı çıktı
    Öykü Arin 74 gün sonra ilk kez dışarı çıktı

    Lösemi tedavisi gören 4 yaşındaki Öykü Arin’e babasından nakledilen ilik yüzde 98,5 oranında tuttu.

    Dünya basını 23 Haziran’ı “Erdoğan’ın yenilgisi” olarak yorumladı
    Dünya basını 23 Haziran’ı “Erdoğan’ın yenilgisi” olarak yorumladı

    23 Haziran İstanbul seçiminde Ekrem İmamoğlu'nun büyük farkla kazanması dünya basınında da geniş yankı buldu.

    LGS sonuçları açıklandı: Kız öğrenciler daha başarılı
    LGS sonuçları açıklandı: Kız öğrenciler daha başarılı

    Milli Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 1 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı.

    GÜNCELLENDİ
    23 Haziran İstanbul seçimi: İlçe ilçe sonuçlar
    23 Haziran İstanbul seçimi: İlçe ilçe sonuçlar

    23 Haziran İstanbul seçimindeki fark ilçelere de yansıdı. Tüm ilçelerde oy kaybeden AKP, 31 Mart'ta önde olduğu 23 ilçeden 12'sini kaybetti.

    GÜNCELLENDİ
    23 Haziran İstanbul seçimi: Ekrem İmamoğlu yine kazandı
    23 Haziran İstanbul seçimi: Ekrem İmamoğlu yine kazandı

    23 Haziran İstanbul seçiminde Ekrem İmamoğlu resmi olmayan sonuçlara göre seçimi 9 puan farkla kazandı.

    GÜNCELLENDİ
    Nuray Sancar 23 Haziran sonucunu değerlendirdi: Bir seçimden daha fazlası
    Nuray Sancar 23 Haziran sonucunu değerlendirdi: Bir seçimden daha fazlası

    Nuray Sancar'ın 23 Haziran seçimi değerlendirmesi: Normal koşullarda bir partinin bir yerel seçimi nasıl kaybettiğinin sorulmaması gerekir ama bizde AKP’nin İstanbul’u kaybetmesi elbetteki bir olaydır

    GÜNCELLENDİ
    İstanbul seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu: Barışmaya, uzlaşmaya geldik
    İstanbul seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu: Barışmaya, uzlaşmaya geldik

    Seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'de toplanan yurttaşlara seslendi. İmamoğlu, "Barışmaya, uzlaşmaya, sohbet etmeye geldik. Birbirimizi sevmeye geldik İstanbul" dedi.