Hugo Boss İzmir Fabrikası işçilerinden IG Metall'e çağrı

Hugo Boss'un Almanya'daki fabrikasında örgütlü IG Metal Sendikası'na, Hugo Boss'un Türkiye'deki fabrikasında yaşanan sendikal hak ihlallerine müdahil olması istendi.

İzmir Gaziemir'deki Ege Serbest Bölge'de (ESBAŞ) kurulu bulunan Almanya merkezli Hugo Boss'ta işçi çıkarmalar ve sendikalar baskılar devam ediyor. Türk-İş'e bağlı TEKSİF Sendikası'na üye olduğu için yakın zamanda da çok sayıda işçinin sözleşmesi sonlandırıldı.

Devam eden çıkarma işçi çıkarmalar ve sendikalar baskılarla ilgili TEKSİF, ESBAŞ girişinde kitlesel basın açıklaması yaptı. Açıklamada sendikal haklara saygı duyulması istenerek atılan işçilerin geri alınması istendi. İşçiler 'Hugo Boss'a Sendika Girecek Başka Yolu Yok' ve 'Direne Direne Kazanacağız' sloganlarını attılar.

BİR SONRAKİ EYLEM ALMANYA'DA

TEKSİF Genel Merkez Yöneticisi Ersin Çelik, Hugo Boss'ta insan onuruna yakışır çalışma şartları için örgütlenme çalışmalarını sürdüreceklerini ifade ederek "Hugo Boss yönetimi ne kadar lüks bir marka olursa olsun. Hugo Boss yönetimi işçi düşmanıdır, emek katilidir. Hugo Boss'un Almanya'daki merkezinde örgütlü olan IG Metall emek örgütü olarak bu konuya dahil olmalıdır. Bir sonraki eylemimiz Almanya'da olacaktır. Burada yaşanan insanlık suçunu Avrupa'ya taşıyacağız. Hugo Boss uluslararası her platformda hesap verecektir" dedi.

"HUGO BOSS İŞÇİSİ TİS'E KAVUŞACAK"

Hugo Boss işçisinin hak ettiği toplu sözleşmesine kavuşacağını belirten Çelik şunları söyledi: "Emekçi kardeşlerimizle birlikte mücadelemiz devam edecek. Performans sistemi bahane edilerek, verilerle oynayarak, haksız ve hukuksuzca işten atılan işe geri alınacak. Hiçbir işçi yalnız kalmayacak. Hugo Boss Almanya'da nasıl kanunlara uyuyorsa burada da uyacaktır." (İzmir/EVRENSEL)

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