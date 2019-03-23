Mülteci ve Türkiyeli şairler Şiir Günü'nde buluştu

Dünya Şiir Günü etkinlikleri kapsamında, Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği, Na Kültür Sanat, İzmir Müzisyenler Derneği ve Konak Belediyesi 'Şiirini Al Da Gel' etkinliği düzenledi. Kemeraltı Piyaleoğlu Hanı içindeki Na Kitapevi'nin bahçesinde düzenlenen etkinliğe Türkiyeli şairlerin yanı sıra, Suriyeli, Iraklı, Yemenli ve Filistinli mülteci şairler de katılım gösterdi.

Etkinliğin açılışında Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği sözcüsü Ümit Yaşar Işıkhan, Nazım Hikmet Ran'ın 'Kerem Gibi' şiiri ile yaptı. Ardından 2019 PEN Türkiye Şiir ödülünün kazanan şair Süreyya Berfe, PEN Türkiye için Dünya Şiir Günü için yazdığı Dünya Şiir Günü Bildirisi okundu. Na Kültür Sanat'ın sahibi Berfo Bari de etkinliklerinin devamının geleceğini belirtti.

Fotoğraf: Evrensel

"BARIŞA OLAN HASRETİ DİLE GETİRİYORUZ"

Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği sözcüsü Ümitr Yaşar Işıkhan, şiirlerini halkla buluşturmaya devam ettireceklerini belirterek "Halk neredeyse sanat orada olmalı. Sanatın amacı halkın yolunu aydınlatmaktır. Biz etkinliklerimizi salonlardan çıkarak sokaklarda halka bir arada yapmak istiyoruz. Hepimiz bu yeryüzünün mülteciyiz, birlikte yaşadığımız mülteci şairlerle de birlikte okumayı sürdüreceğiz. Barışa olan hasretimizi de birlikte dile getiriyoruz" dedi.

Suriyeli şair Hael Srour da "Ülkemize olan hasretimizi dile getirmeye çalışıyoruz şiirlerimizle. Böylesi bir etkinlikte hem mülteci hem de Türkiyeli şairlerle birlikte şiirlerimizi okumak bizim için mutluluk verici. Kendimizi anlatmamız için de fırsat oluyor" dedi.

Etkinlikte, İzmir Müzisyenler Derneği'nin mülteci çocuklarla oluşturduğu koro da şarkılar söyledi. (İzmir/EVRENSEL)