20 yıllık ‘çürük plaza’ yıkılıyor

Bursa’da 1990 yılında 38 bin metrekare alan üzerine yapılan Tower Plaza ile ilgili tartışmalar, inşaat aşamasında başladı. O dönem imarda değişiklik yapıldığı gerekçesiyle meslek odaları konuyu yargıya taşırken, 20 kat için ruhsat verilen plazada, plan değişiklikleri planlama esaslarına aykırı bulunsa da inşaat devam etti. 1998 yılına gelindiğinde 20 artı 4 kat yapım izni içeren ruhsat alınan plazada, kaçak bölümler olduğu gerekçesiyle içindeki iş yerlerinin ruhsatı iptal edildi ve plaza açılışından kısa süre sonra kapandı. 2018 ekim ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapının yıkılma riski bulunduğunun belirtilmesi üzerine yıkım kararı çıktı. Tamamen iskelet haline gelen binanın çatısına çıkarılan 2 iş makinesi binayı tıraşlamaya başladı. (Bursa/DHA)