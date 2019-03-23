Zümrüt Gıda işçileri mücadeleye hukuki yollarla devam edecek

Antep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Zümrüt Gıda fabrikasında kriz bahanesiyle üretim durdurularak hiçbir hakları verilmeden kapı önüne konulan işçiler, fabrika önünde başlattığı direnişi bitirme kararı alarak mücadeleyi hukuki yollarla sürdüreceklerini belirtti.

Tazminatları ve 2 buçuk aylık maaşlarını alabilmek için 12 gün boyunca gece gündüz fabrika önünde kurdukları çadırda direnen Zümrüt Gıda Çikolata işçileri, yaptıkları görüşmeler sonrasında mücadelelerini hukuki yollarla devam ettirmeye karar verdi. İşçilerden İsmail Akdoğan, fabrikanın patronuyla yaptıkları son görüşmede kendilerine yine vaatlerde bulunulduğuna vurgu yaparak, “Patron bize ‘Hakkınızı yemeyiz. Biz de bu fabrikanın yeniden çalışmasından yanayız ve bunun için uğraşıyoruz’ sözleri üzerine arkadaşlarımızın bir kısmı direnişi dava yolu ile sürdürmek gerektiğini söyledi ve böyle bir karar aldık” diye konuştu.

GEREKEN DESTEĞİ ALAMADIK

Fabrika önündeki direnişi sonlandırmalarındaki asıl nedenin gerekli desteğin yapılmaması olduğuna dikkat çeken Akdoğan şöyle devam etti:

“Yerel seçimler yaklaşıyor. CHP, İyi Parti ve diğer partilerin adaylarına çağrı yaptık. Bizzat telefonla görüştük. Ama hiç biri yanımıza gelip desteklerini açıklamaya cesaret edemedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in de haberi oldu. Ama seçim programının yoğunluğundan dolayı gelemeyeceği söylendi. Biz sadece emeğimizi, hakkımızı savunduk. Yarın da oy istemeye gelmesinler. Arkadaşlarımız işçinin yanında kimlerin olduğunu, kimlerin bizim yanımızda görünmek istemediğinin farkına vardı.”

Emek ve demokrasi güçlerinin desteğinin de yetersiz kaldığını belirten Akdoğan, “KESK ve DİSK/Genel-İş’i destek için ziyarette bulunduk. Olumlu karşıladılar ancak ziyaretimizden sonra bir kez bile arayıp sormadılar. Bir tek Evrensel gazetesi yanımızdan hiç ayrılmadı” dedi. (Antep/EVRENSEL)