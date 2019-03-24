24 Mart 2019 03:01
Son Güncellenme Tarihi: 24 Mart 2019 15:20

"Yakın vadede silahımız oy, uzun vadede örgütlenmek"

Fırat Plastik’te çalışan işçi krizin yoğun şekilde hissedildiğini anlattı: Bu sefer ilk defa kriz gerekçesiyle işten atmalar oldu.

GÜNCELLENDİ
"Yakın vadede silahımız oy, uzun vadede örgütlenmek"

Ekran görüntüsü Google Maps'ten alınmıştır

    • Paylaş

    Vedat YALVAÇ
    İstanbul

    Krizin etkileri her geçen gün artarak devam ediyor. Fabrikalarda işten atmalar artarken işsizler ordusuna her gün yenileri katılıyor. Fırat Plastik’te krizin etkilerinin derinden hissedildiğini belirten 16 yıllık bir işçi, “Bu sefer ilk defa kriz gerekçesiyle işten atmalar oldu. 3 kişi, 5 kişi derken 5-6 yıl önce aşağı yukarı 2 bin 500 olan işçi sayısının 1000’e düştüğü söyleniyor” diye konuştu. Kriz yarattığı o olumsuzluklara karşı birlik vurgusu yapan işçi şöyle devam etti: “İşçilerin yakın vadedeki silahı oyu. Tabii ki tek başına oy kurtarmaz. O yüzden uzun vadede de yapacağımız şey ise örgütlenmek.”

    Önceki yıllarda yaşanan krizlerden fabrikanın bu düzeyde etkilenmediğini ifade eden 16 yıllık işçi şunları aktardı: “Bu sefer ilk defa kriz gerekçesiyle işten atmalar oldu. 3 kişi, 5 kişi derken şu an toplamda ne kadar oldu bilmiyorum ama bayağı işçi çıkardılar. Çıkarmayı da sürdürecekler. 5-6 yıl önce aşarı yukarı 2 bin 500 işçi çalışıyordu. Kendi çıkanlar da oldu tabii ama şimdi bu sayının 1000’e düştüğü söyleniyor. İşler son derece azaldı. Üretim geçmiş döneme oranla yüzde 40 düştü. Daha önce makineye koyacak kişi bulamıyorlardı şu anda bir çok makine boş. Kendi çalıştığım bölümde 20 kişi çalışıyordu. Şimdi yarı yarıya indi kadro. Onlara da ful verilecek iş yok. Düşmeden önce makineler ful çalışıyordu, eleman yetmiyordu.” Hatay, Antep, Maraş, Tokat, Samsun gibi illerden çok sayıda işçinin getirilerek çalıştırıldığını belirten işçi, “Daha çok Hatay’dan olmak üzere pek çok ilden işçi getirdiler. 600 kişinin kalabileceği bir yer yaparak oraya yerleştirdiler. Yemeğini karşılıyorlar, asgari ücretle çalıştırıyorlar. Onlardan da bayağı işten çıkardılar. Şu an 600 kişi yoktur. Onlardan da yıllık izinleri olanları yıllık izne olmayanları da ücretsiz izine çıkardılar” diye konuştu.

    "SÜREKLİ TASARRUF EDİYORLAR"

    İnşaat sektöründeki durgunluktan sonra bu durumun yaşandığına dikkat çeken işçi şunları ifade etti: “Sürekli bir şeylerden tasarruf etmeye çalışıyorlar. Çıkarırken daha çok yüksek ücretli işçileri çıkarıyorlar. Emekli olmasına az kalanları çıkarıyorlar. Bizde açık büfe salatalar vardı, onları kaldırdılar. Servisleri azalttılar. Salata tabağına kadar tasarrufa gittiler. Fırat Plastik dediğin yer pazar günü bile çalışan bir yerdi. Sen gitmek istemesen bile ‘Çalışacaksın’ deyip zorla götürüyorlardı. Artık pazar günü çalışmayı kaldırdı. Artı cumartesi normal diğer günler gibi 8 saat normal, 4 saat mesai şeklinde çalışılıyordu. Cumartesi gecesindeki vardiyayı kaldırdı. Bazı bölümlerde elektrik tasarrufu yapıyor. kapatılabilecek makineleri kapatıyor belli saatlerde.”

    "DİĞER KRİZLERDE BİZ KRİZ OLDUĞUNU HİSSETMEDİK"

    “Diğer krizlerde biz kriz olduğun hissetmedik” diye işçi şöyle devam etti: “Ülkede yaşanan kriz işçiler arasında da tartışılıyor. Zam yeni yapıldı. herkese aynı oranda yapıldı. Asgari ücretin altında ücret alanlar vardı. Onları asgari ücrete çekti. Onlara yapmamıştır. Benim bu bahsettiğim asgari ücretin üstünde olan işçilere yapılan zamlar. Krizin olduğunu herkes görüyor zaten yaptığı işten. TIR’ların 5’i gelip, 5’i gidiyordu. Hiç durmazdı. Şimdi bakıyorsun yüklemecilerin işi de çok azaldı. Eleman bulamıyorlardı. 2-3 makineye 1 kişi veriyorlardı. Bugünlerin iyi günlerimiz olduğunu düşünüyorum. Daha da kötüye gideceğini düşünüyorum. Daha fazla fabrikanın kapanacağını, işsizliğin daha da artacağını düşünüyorum. Kesinlikle iyi olmayacak.”

    "İŞÇİLER ÖRGÜTLÜ OLMAYINCA SÖMÜRÜLDÜĞÜNÜ ANLAMASI LAZIM"

    Krizin yarattığı o olumsuzluklara karşı birlik vurgusu yapan işçi, şöyle devam etti: “İşçilerin yakın vadedeki silahı oyu. ‘Biz nasıl bu hale geldik, bizi kim bu hale getirdi’ diye sorgulaması lazım. Sarımsaktan soğana kadar her şeyi hiç bilmediğimiz ülkelerden ithal ediyoruz. Tabii ki tek başına oy kurtarmaz. Ama oradan başlayabiliriz. Uzun vadede de yapacağımız şey ise örgütlenmek. İnsanların örgütlenmesi lazım. Örgütlülük geçmiş oranlara azalmış durumda. İşçiler örgütlü olmayınca bir şey yapamadığını, sömürüldüğünü anlaması lazım. Ondan sonra sırasıyla ne yapılması gerekiyorsa, ona göre hareket edecek. Örgütlü olduğunda, sorunlar göre göre, birlik ola ola aşılacak. Başka çaresi yok. Şu an görülen o.”

    ETİKETLER:
    Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
    ÖNCEKİ HABER

    Kartal Adayı Cemal Çoban: Değişmeyeceğimin garantisi Emek Partisi
    SONRAKİ HABER

    Kılıçdaroğlu: Belediye başkanını seçmek bir beka sorunu mu?
    YAZARLAR
    Özer AKDEMİR
    Özer AKDEMİR

    Silikozisin pençesindeki maden işçileri

     Ceren SÖZERİ
    Ceren SÖZERİ

    Talimatla yayıncılığın sonu tasfiye

     Ayşen ŞAHİN AKSAKAL
    Ayşen ŞAHİN AKSAKAL

    Ev, apartman, sokak, mahalle, semt, kent = yuva

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    Hukukun bağışlayıcılığı

     Günseli BAYRAM
    Günseli BAYRAM

    Avcı toplayıcılardan erken dönem çiftçilere Anadolu’da tarım

     Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU
    Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU

    Dünyanın bütün çocukları birleşin!

     Adnan ÖZYALÇINER
    Adnan ÖZYALÇINER

    Bahar

     Mıgırdiç MARGOSYAN
    Mıgırdiç MARGOSYAN

    ‘Demirkırat’ meselesi

     Mesut KARA
    Mesut KARA

    Ah Güzel İstanbul
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Cumhur İttifakı Yenikapı mitinginde İstanbul "siper" ilan edildi
    Cumhur İttifakı Yenikapı mitinginde İstanbul "siper" ilan edildi

    AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın ortak mitingi İstanbul Yenikapı’da gerçekleştirildi.

    GÜNCELLENDİ
    İstanbul'da Newroz kutlaması: "Mutlaka kazanacağız, tecridi kıracağız"
    İstanbul'da Newroz kutlaması: "Mutlaka kazanacağız, tecridi kıracağız"

    İstanbul’da "Mutlaka kazanacağız, tecridi kıracağız" şiarıyla Bakırköy pazar alanında Newroz mitingi yapıldı.

    Kılıçdaroğlu: Belediye başkanını seçmek bir beka sorunu mu?
    Kılıçdaroğlu: Belediye başkanını seçmek bir beka sorunu mu?

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: 17 yıl önce beka sorunu yoktu da şimdi mi ve neden çıktı? Korku ve baskı üzerine siyaset asla doğru değil.

    EYT'lilerden Devlet Bahçeli'ye yanıt: Hakkımız olanı şimdi istiyoruz
    EYT'lilerden Devlet Bahçeli'ye yanıt: Hakkımız olanı şimdi istiyoruz

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar Adana Grubu, Devlet Bahçeli'nin "Seçim arifesinde bu konuyu istismar etmeye gerek yok" açıklamasına cevap verdi.

    Dersim mitingi: Kayyıma karşı Dersim’i halk yönetecek
    Dersim mitingi: Kayyıma karşı Dersim’i halk yönetecek

    Dersim'de Devrimci Güçbirliği’nin mitingine katılanlar Cumhur İttifakı'nın kayyımcı anlayışına karşı "Dersim'i biz yöneteceğiz" dedi.

    "Tek kişiyle değil halkla müdahale edeceğiz"
    "Tek kişiyle değil halkla müdahale edeceğiz"

    İstanbul'un Sancaktepe, Maltepe ve Kartal ilçelerinde belediye meclisi üyeliği için aday olan Cemal Gülmez, Mustafa Öcal ve Cemal Çoban'la konuştuk.

    Balıkesir'de Evrensel Gazetesi ile dayanışma yemeği düzenlendi
    Balıkesir'de Evrensel Gazetesi ile dayanışma yemeği düzenlendi

    Burhaniye’de Evrensel'le dayanışma yemeğinde konuşan Bağımsız Başkan Adayı Şuayyip Çetin, seçim çalışmasındaki izlenimlerini aktardı.

    GÜNCELLENDİ
    "Yakın vadede silahımız oy, uzun vadede örgütlenmek"
    "Yakın vadede silahımız oy, uzun vadede örgütlenmek"

    Fırat Plastik’te çalışan işçi krizin yoğun şekilde hissedildiğini anlattı: Bu sefer ilk defa kriz gerekçesiyle işten atmalar oldu.

    Bilge Çingigiray, ikinci rekor denemesini kadınlar için yapacak
    Bilge Çingigiray, ikinci rekor denemesini kadınlar için yapacak
    EURO 2020 elemelerinde ilk maçlar tamamlandı
    EURO 2020 elemelerinde ilk maçlar tamamlandı
    Külden köz toplayan şiirler
    Külden köz toplayan şiirler
    Galatasaray yönetiminin ikinci dönemi idari yönden ibra edilmedi
    Galatasaray yönetiminin ikinci dönemi idari yönden ibra edilmedi
    Prof. Dr. Bayram Göçmen yaşamını yitirdi | Semenderler öksüz kaldı
    Prof. Dr. Bayram Göçmen yaşamını yitirdi | Semenderler öksüz kaldı
    GÜNCELLENDİ
    Türkiye, Euro 2020 elemelerine Arnavutluk galibiyetiyle başladı: 0-2
    Türkiye, Euro 2020 elemelerine Arnavutluk galibiyetiyle başladı: 0-2
    Bahşişleri kesilen kasiyer, patrona açtığı davayı kazandı
    Bahşişleri kesilen kasiyer, patrona açtığı davayı kazandı

    Antep'te bir restoranda kasiyer olarak çalışan S.Y. bahşişlerini kesen patrona karşı açtığı davayı kazandı. "Bahiş işçinindir" kararı emsal nitelikte.

    GÜNCELLENDİ
    Muhtar adayı Hülya Zabun: Kadınların güveni ve desteğinden güç aldım
    Muhtar adayı Hülya Zabun: Kadınların güveni ve desteğinden güç aldım

    Eyüp Akşemsettin Mahallesi Muhtar Adayı Hülya Zabun: Sorunlarımızı çözebilmek için dayanışmayla hareket etmeliyiz.

    Tecride karşı bir ölüm daha: Zehra Sağlam yaşamına son verdi
    Tecride karşı bir ölüm daha: Zehra Sağlam yaşamına son verdi

    Oltu Cezaevinde bulunan Zehra Sağlam, tecridi protesto etmek amacıyla yaşamına son verdi.

    Eren Keskin: Hangi sarhoş cinayetiyle devlet bu kadar ilgileniyor?
    Eren Keskin: Hangi sarhoş cinayetiyle devlet bu kadar ilgileniyor?

    "Kürt'üz" dediği için öldürülen Kadri Sakçı davasını değerlendiren Eren Keskin, "Hangi sarhoş cinayetiyle devlet bu kadar ilgileniyor?" diye sordu.

    Aydın Kalfaköy halkı, yaşam alanında JES istemiyor | Çepeçevre Yaşam
    Aydın Kalfaköy halkı, yaşam alanında JES istemiyor | Çepeçevre Yaşam

    Aydın Kalfaköy'de, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine 200 metre uzaklıkta yapımı devam eden JES, bölge halkını isyan ettirdi: Bu kadarına da pes!

    Ayten Beçet’in cenazesi gece yarısı jandarma ablukasında defnedildi
    Ayten Beçet’in cenazesi gece yarısı jandarma ablukasında defnedildi

    Cezaevi’nde hayatına son veren Ayten Beçet'in cenazesi Antep’e getirildikten sonra gece karanlığında jandarma gözetiminde defnedildi.

    GÜNCELLENDİ
    Narlıdere mahalle temsilcileri: Kapalı kapılar ardında plan yapılmasın
    Narlıdere mahalle temsilcileri: Kapalı kapılar ardında plan yapılmasın

    Yerel seçimler öncesi İzmir Narlıdere’deki mahalle temsilcileri Evrensel'e konuştu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT yorumu: Ne istediklerini bilmiyorlar
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT yorumu: Ne istediklerini bilmiyorlar

    Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT'liler için, "Onların taleplerinin ne anlama geldiğini çoğu kimse bilmiyor. Onlar 38 yaşında emeklilik istiyor" dedi.

    CHP Milletvekili Çakırözer: Aydınlarımız bir an önce özgür kalmalı
    CHP Milletvekili Çakırözer: Aydınlarımız bir an önce özgür kalmalı

    CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Silivri'de Eren Erdem, Osman Kavala, Yiğit Aksakoğlu, Ahmet Altan ve Selçuk Kozağaçlı’yı ziyaret etti.

    III. Enternasyonal 100 yaşında...
    III. Enternasyonal 100 yaşında...

    Mustafa Yalçıner, 2. Enternasyonal’de yaşanan tartışmaların ardından muhalif devrimci akım tarafından kurulan 3. Enternasyonal’i yazdı.

    Balıkesir’de kriz ve zamlar seçim sürecinde belirleyici olacak
    Balıkesir’de kriz ve zamlar seçim sürecinde belirleyici olacak

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Şuayyip Çetin'in seçim çalışmasına katılan Kadir Yalçınkaya izlenimlerini Evrensel'e yazdı.

    "Bu kentte biz yaşıyoruz, işçilerin, emekçilerin sözü olmalı"
    "Bu kentte biz yaşıyoruz, işçilerin, emekçilerin sözü olmalı"

    Sultangazi Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Çayan Sarıkaş Çiçek: Kent bizim, bütçe bizim, biz yönetmeliyiz.

    Ankara’da büyük muhtarlık yarışı: Mahallemizi meclislerle yönetelim
    Ankara’da büyük muhtarlık yarışı: Mahallemizi meclislerle yönetelim

    Ankara'da Mamak General Zeki Doğan Mahallesi Muhtar Adayı Necati Uzun, mahalleyi birlikte yönetme çağrısı yapıyor.

    Çiğlili muhtarlar: Halkın sözcüsü olacağız, komiteler kuracağız
    Çiğlili muhtarlar: Halkın sözcüsü olacağız, komiteler kuracağız

    İzmir Çiğli'de yönetime aday olan muhtarlar halkın sorunlarını tespit ederken çözüm için de yine halkla birlikte bir yönetim anlayışını savunuyor.

    AKP’nin 2018 doğa hakları karnesi: Yağma, yıkım ve talan
    AKP’nin 2018 doğa hakları karnesi: Yağma, yıkım ve talan

    CHP, 2018 Doğa Hakları Raporu'nu açıkladı: AKP, orman ve su varlıkları başta olmak üzere tüm doğa varlıklarını ve halk sağlığını tehlikeye attı.

    Macron Avrupa’nın savaş şefi olmayı hayal ediyor
    Macron Avrupa’nın savaş şefi olmayı hayal ediyor

    Avrupa’nın gündeminde bu hafta Çin ile ilişkiler, güvenlik projesi ve Brexit vardı.