Kartal Adayı Cemal Çoban: Değişmeyeceğimin garantisi Emek Partisi

Cesur Çuval Fabrikası işçilerine, pazarda alışveriş yapan ve kahvelerde bulanan halka seslenen Cemal Çoban “Cesur Çuval işçileri mutfağınızdaki yangının sönmesi için, 31 Mart yerel seçimlerinde emekçilerin meclislerde temsil edilmesi son derece önemlidir. 17 yıldır bu iktidarı siz Cesur Çuval işçileri mi yönetiyorsunuz? Hayır. Bu memleketi kuyruklara mahkum eden iktidarın dikkatini çekmek, uyarmak hakkınız değil mi?” dedi.

Bir işçinin “İşçilerin adayıyım diyorsun ama yarın seçilince senin de onlar gibi olmayacağını nereden bilelim?” sorusuna Cemal Çoban “Emek Partisi hep sizin yanınızda. Bu fabrika önünde onun bildirileri sorunlarınıza ışık oldu. Benim adaylığımı sizin partiniz, Emek Partisi destekliyor. Değişmeyeceğimin garantisi Emek Partisidir” diye cevap verdi.

Kahvehane ziyareti sırasında ise bir işçi “Sizi duymuştum ve şimdi tanıştığımıza çok sevindim. Akşam aile olarak konuşacak ve kararımız vereceğiz” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)