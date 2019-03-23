Kayseri’de sayacılardan bağımsız aday Aslandoğan’a destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Eylem Sarıoğlu Aslandoğan seçim çalışmalarına devam ediyor. Kayseri’de emekçilerle buluşan Aslandoğan, emekçilerin nasıl bir belediyeciliğe ihtiyaç duyduklarını anlatarak Kayseri halkına adaylığını destekleme çağrısında bulundu. Hafta sonu programına saya emekçileriyle buluşarak başlayan Aslandoğan, sayacıların taleplerini dinledi ve emekçilere sorunları karşısında birliklerini güçlendirerek mücadeleye devam etmeleri çağrısında bulundu.

Fotoğraf: Evrensel

EMEKÇİLERİN SESİNİ DUYURANLARA HER ZAMAN İHTİYAÇ VAR

İlk olarak tek tek atölyeleri ziyaret ederek emekçilerle buluşan Aslandoğan, ziyaretlerinin sonunda sayacıların kurduğu dernek bürosunda işçilerle toplantı yaptı.

Atölye ziyaretlerinde onlarca saya işçisiyle bir araya gelen Aslandoğan’a işçilerin ilgisi yoğun oldu. Aynı zamanda avukat olan Aslandoğan’ın grev sürecinde ve dernek kurma aşamasında hep yanlarında olduklarını söyleyen işçiler, seçimlerde bağımsız adayı destekleyeceklerini dile getirdi. Hem çalışma alanlarında hem de yaşadıkları mahallelerde belediye hizmetlerinden yok denecek kadar az oranda faydalanabildiklerini anlatan emekçiler, işçilerin emekçilerin taleplerini dile getiren adaya her zaman ihtiyaç duyduklarını anlattı ve ekonomiden dış politikaya bir dizi konu hakkında aday ile sohbet etti.

Aslandoğan, saya atölyelerindeki çalışma alanlarının havalandırma eksikliğine değindi, belediyenin bütçe ayırarak emekçilerin daha sağlıklı alanlarda çalışabilmesini sağlayabileceğini kaydetti.

Fotoğraf: Evrensel

EMEKÇİLER SORUNLARINA KARŞI BİRLİKTE MÜCADELE ETMELİ

“Bağımsız” olmanın zorluğuna dikkat çeken işçilerin ifadeleri üzerine Aslandoğan, “Halkçı belediyecilik programını emekçilerle birlikte inşa edeceğiz. Kenti halkla birlikte yönetmeye adayız. Belediye hizmetlerinde emekçiler yok sayıldı, vergiler ve bir dizi uygulamalar ile hizmetler patronlara peşkeş çekildi. Emekçiler kendi adayına oy verip, mücadele etmezse hak kayıpları yaşayacağız” diye konuştu.

Aslandoğan’ın açıklamaları sonrası sorular soran işçiler, yerel seçimlerin ardından bu tartışmaların devam etmesi gerektiğini belirtti. Diğer adayların atölyelere değil zenginlerin, patronların masalarına konuk olduğunu dile getiren sayacılar, diğer adayların aksine Aslandoğan’ın emekçiler için politika yaptığını bildiklerini dile getirdi. (Kayseri/EVRENSEL)

Fotoğraf: Evrensel

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