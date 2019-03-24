Çiğlili muhtarlar: Halkın sözcüsü olacağız, komiteler kuracağız

Dilek OMAKLILAR

Recep YARDIMCI

İzmir

Yerel seçimlerde kullanılacak muhtarlık ve muhtarlık azası için mahalleli sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Mahalle muhtar adayları da bir yandan çalışmalarını hızlandırdı. Kendi imkanları ile kapı kapı dolaşıp mahallenin sorunlarını dinleyen ve oylarına talip olan adaylardan Karşıyaka’da; Örnekköy Zübeyde Hanım, Yamanlar, Onur Mahallesi muhtar adayları ile Çiğli’deki Evka 6 ve Evka 2 muhtar adayları ile yerellerini konuştuk.

Örnekköy Zübeyde Mahallesi Muhtar Adayı Zihni Çabuk Fotoğraf: Evrensel

"MAHALLE KOMİTELERİ KURULMALI"

Örnekköy Zübeyde Mahallesi Muhtar Adayı Zihni Çabuk, aday olduğu mahallede 33 yıldır yaşıyor. Çabuk, halkla iç içe bir yönetim anlayışı çiziyor. Mahallenin ulaşım ve sosyal alanlar sıkıntısının olduğunu belirten Çabuk, 12 bin 662 seçmenin olduğu mahallede gençlerin ve çocukların eğitimi için, kadınların üretimi için özellikle çaba sarf edeceğini vurguladı. Boya fabrikasından emekli olan Çabuk: “Neredeyse ilçe olmuşuz ama hâlâ yol, doğal gaz hatta trafik lambası gibi sorunlarımız var. Işıklarımız yok dört yol ağzında kazasız gün geçmiyor. Karşıyaka’nın 27 mahallesinden yerleşik olarak mevcut çöp konteynerlerinin yer altına alınması için çok uygunuz ancak hâlâ çözülmüyor” dedi. Kadın istihdamını önemsediklerini belirten Çabuk özellikle kadın kooperatifi kurmak istediklerini söyledi. Muhtarlık parası da talep etmeyeceğini ekleyen Çabuk, üniversite öğrencilerinin okul masrafları için de burs sağlayacağını, muhtarlıkta toplanan paraları eğitim için kullanacaklarını vurguladı. Halkla iç içe bir anlayış gözettiğini söyleyen Çabuk, “Mahalle komiteleri kurmalıyız. Mahalle temsilcilerini, azalarını, esnafı, tüm kesimle birlikte karar almalıyız” diye konuştu.

Yamanlar Mahallesi muhtarı Kemal Aydın Fotoğraf: Evrensel

"YAMANLAR MAHALLESİ TÜRKİYE GERÇEĞİ"

Yamanlar Mahallesi mevcut muhtarı ve yeniden aday olan Kemal Aydın ise, Yamanların aslında bir Türkiye gerçeği olduğunu belirtti. Alevilerin yoğun yaşadığı bir mahalle olan Yamanlar’da Aydın, en büyük sorunun gençlik içinde görülen madde bağımlılığı olduğunu belirtti. Bunun sistemin çözmesi gereken bir sorun olduğunu dile getiren Aydın, “Ama bir yandan sistem bunu adeta teşvik ediyor. Bu sorun yüzünden buradaki halk Harmandalı’ya göçüyor” dedi.

En elzem sorunlardan birinin kentsel dönüşüm projesinin olmadığını belirten Aydın, elbette bunun sosyal dokuyu bozmadan yerinde dönüşüm ile yapılması gerektiğini savundu. Muhtarların yerel yönetimlerde söz hakkının çok az olduğunu söyleyen Aydın, “Muhtarlıklar aslında önemli bir mevzi. Muhtarlara fiili çözüm üretme konusunda biraz daha yetki verilmeli. Bunu tabii sosyal yönetim anlayışı yapabilir. Muhtarlıklar aslında tamamen bağımsız ama sorunu çözecek bazı sorunlar seni aşıyor, misal işsizlik. Yardımlar tek başına asla çözüm değil. Bir muhtar semtlerdeki sorunları tespit eden kişidir. Muhtarlıkların eli güçlendirmeli sosyal belediyecilik anlayışı ile yerel yönetimde muhtarların sözü olmalı” dedi.

Onur Mahallesi muhtarı Hasan Aydemir Fotoğraf: Evrensel

"HİZMETTE EŞİTLİK YOK"

Onur Mahallesi mevcut muhtarı ve yeniden aday olan Hasan Aydemir de Yamanlar, Onur Mahallesi, Gümüşpala, Emek Mahallelerinin talebinin aslında benzer olduğunu vurguladı. “Buralar çok büyük mahalleler ancak hizmette eşitlik yok” diye konuşan Aydemir, merkezi mahallelere yatırımların yapıldığını, hizmetleri yapan anlayışa göre buraların ‘kenar’ mahalleler olarak görüldüğünü belirtti.

30 bin nüfusa sahip ve 14 bin 80 seçmeni olan Onur Mahallesi’nin de Türkiye fotoğrafı olduğunu söyleyen Aydemir, “Sadece seçim zamanlarında akla geliyoruz. Oysa muhtarlar, kurumlara köprü görevi görür ve mahallesi için hizmet vermeye çalışır. En yoğun çalıştığı da belediyelerdir. Kendi muhtarıyla o bölgenin sorunlarını çözen projelerini birlikte üreten bir anlayışla çalışmak istiyoruz. Sorunları tespit edip ilgili kurumlara iletmemize rağmen yetkililer kendi çevresinden biriyle görüşüyor, muhtarları biraz pasifize ediyorlar. Bu mevziler kesinlikle önemlidir. Halkın taleplerine, onların ortaya koyduğu görüşe göre bir şey yapmak istiyoruz. Burada inanç kurumlarından derneklere kadar dayanışmayı sağlayacak yönetim istiyoruz” diye konuştu.

İzmir Çiğli Evka 6 Mahallesi Muhtar Adayı Bülent Gül Fotoğraf: Evrensel

"BEN DEĞİL BİZ OLACAĞIZ"

Çiğli Evka 6 Mahallesi Muhtar Adayı Bülent Gül halkın ve mahalle sakinlerinin çoğulcu katılımcı bir yönetim anlayışını benimsediklerini vurguladı. Gül, “Burada gençlerimizin daha çok aktif hale getirilmesi, kadınlarımızın mücadele anlamında muhtarın yanında yer alması ve alacağımız kararlara müdahil olmalarını önemsiyorum. Çalışan emekçi- işçi arkadaşlarımızın mahalle bazında ulaşımla ilgili sorun ve taleplerini daha yakından takip ederek işyerlerine gidip gelmeleri konusunda ulaşımda oluşabilecek aksaklıkların giderilmesi, mahallemizi daha yaşanabilir bir mahalle yapma yolunda, mahalle halkımızla ve apartman yöneticilerimiz ile sürekli irtibat halinde olacağımız bir muhtarlık çok önemli” dedi.

“Halkımızın sözcü olma yolunda daha aktif olmasını sağlayacağız” diye konuşan Gül, kimlik ayrımı yapmadan bir bütün olarak herkese eşit mesafede bir muhtarlık hedeflediklerini vurguladı. Gül, “Muhtarlık makamının sürekli açık tutulması yönünde mesai saatlerini gözetmeksizin mahalle halkımızın ihtiyaç ve taleplerini karşılayan bir muhtarlık hedefliyoruz. Ben değil, biz olacağız” diye konuştu.

İzmir Çiğli Evka 2 Mahalle Muhtarı Adayı Ekrem Candan Fotoğraf: Ekrem Candan

EŞİT VE DEMOKRATİK BİR HİZMET

ÇİĞLİ Evka 2 Mahalle Muhtarı Adayı Ekrem Candan mahalle komitelerine değindi. Komitedeki üyeler ile birlikte yardıma muhtaç aileleri tespit ederek girişimlerde bulunmanın önemini anlatan Candan, “Yapılan tüm evrak işlerinde para almayacağız, mahalledeki eğitim ve kurs alanlarında gerekli girişimlerde bulunacağız” diye konuştu. “Kabemiz insandır” diyen Candan, “Oy veren, vermeyen eşit demokratik ve adaletli güler yüzlü bir hizmet vereceğiz. Herkesin oylarına talibiz” dedi.

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