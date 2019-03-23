Akçadağ Adayı Necdet Bali: Sorunlar ortak, çözüm birlikte mücadele

Mazlum KÖSE

Malatya

Malatya Akçadağ Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Nejdet Bali seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İlçeye bağlı 77 mahallenin tümüne ulaşmaya çalışan Bali, çalmadık kapı bırakmamaya çalışarak tüm Akçadağ halkına, nasıl bir meclis üyeliği profili çizeceğini anlatıyor.

Çalışmalarını nasıl yürüttüğünü, halktan nasıl bir karşılık aldığını sorduğumuz Nejdet Bali Evrensel’e açıklamada bulundu.

Yedel yönetim anlayışlarının temelini oluşturan halk meclisleri modelinin halkta ilgi uyandırdığını söyleyen Bali, “Biz çalışmalarımızda özellikle bu güne kadar alışılagelmiş meclis üyeliğinin tersine bir profil çiziyoruz. Biz halk meclisleriyle yönetme modelini anlatıyoruz. Bu modele yabancı olan halkımız sorgulayarak modelimizi algılamaya çalışıyor. Bir taraftan bunun bir eksiklik olduğunun idrakine varırken bir taraftan da bizim halkçı, halkla birlikte yönetim anlayışımız kendilerinde bir heyecan yaratıyor” dedi.

Çalışmalar sırasında halkın yaşadığı sorunlara da tanık olduklarını söyleyen Bali, “Özellikle kayısı üreticilerinin, gerek üretimde gerek ürünlerini pazarlamada yaşadıkları sorunlar ve belediyenin bu sorunların giderilmesi için bir girişiminin ve öncülük edeceği bir kooperatifleşme çalışmasına duyarsız kalmasından şikayet ediyorlar. Mesela ulaştığımız gençler üniversite bitirdikleri halde atanamadıklarını, iş bulamadıklarını söylüyor. Bir zamanlar hayvancılıkla geçimini sağlayan mahallelerdeki halk yaylacılığın yasaklanmasıyla birlikte hayvancılığı bırakmak zorunda kaldı. İşte bütün bu sıkıntıları yaşayan halkın sorunlarının çözümü için belediyenin imkanlarını nasıl kullandırabileceğimizi, sorunları belediyeye taşıyarak çözüm üretmek için çaba sarf edeceğimizi anlatıyoruz. Bu halkta bir umut yaratıyor” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

“SORUNLAR ORTAK, ÇÖZÜMÜ BİRLİKTE MÜCADELE”

Seçim çalışmalarında barışın dilini kullandıklarını söyleyen Bali, hükümetin toplumu kutuplaştırıcı politikalarının yereldeki etkisini anlattı:

“Merkezi yönetimlerin yanlış politikaları sonucu birbirinden kopmuş, birbirine farklı gözle bakmaya başlamış, küçük çıkar hesaplarını toplumsal çıkarların önüne taşımaya başlamış olan halka bunun yanlışlığını anlatıyoruz. İşçiler, emekçiler, üretici köylüler birbirlerinde çok da farklı olmayan sorunları birlikte yaşıyor. Çözümü de birlikte mücadeleden geçiyor.”

MUHTARLIKLAR ‘İŞ KAPISI’ OLMUŞ

Muhtarlara verilen maaşların , muhtarlıkları iş kapısı haline getirdiğine değinen Necdet Bali, “Örneğin birçok mahallede değiştirmeye gerek duyulmadan bir muhtarın yıllarca görev yapmasına rağmen son düzenlemelerle cazip hale gelen belki de iş bulamayanlar için bir ‘iş kapısı’ haline gelen muhtarlıkta mahallelerde sayısı onları bulan muhtar adayları çıkmış durumda. İşte biz çalışmalarımızda bu duruma da dikkat çekerek, bu yarışın mahallelerde ayrışmaya, bölünmeye, mahalle içi çekişmelere meydan vermemesi için de muhtar adaylarını bir araya getirip bu konuya hassasiyet göstermelerine dikkat çekiyoruz. Her gittiğimiz mahallede muhtarlığa aday olan bütün insanları bir araya getirmeye, yaptıkları çalışmanın ayrışmadan çok birleştirmeye hizmet etmesine, mahallenin birliğini bozmayan bir çalışmaya dönüşmesini özellikle anlatıyoruz” dedi.