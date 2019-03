Okullarda yasağa rağmen AKP propagandası sürüyor

Yerel seçimlere az bir süre kala, okullarda AKP propagandası sürüyor. Son örnek ise İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki Nuri Cıngıllıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'den. Okulda 'Sivas Buluşması' adı altında bugün saat 16.00'da AKP Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem seçim toplantısı düzenleyecek.

"OKULLARIN BUNA ALET EDİLMESİ KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

Konuyla ilgili konuştuğumuz Eğitim Sen İstanbul 2 No'lu Şube Örgütlenme Sekreteri Mehmet Aydoğdu ise şunları söyledi: "Yüksek Seçim Kurulu tarafından da açıkça beyan edildiği üzere kamu alanlarında, kamu bina ve bahçelerinde siyasi propaganda yapmak yasaktır.

Bu yasak olmanın ötesinde ahlaki de değildir. Okulların da buna alet edilmesi kabul edilecek bir durum değildir. Bir siyasi partiye her şeyi, her yeri açmak, sanki o siyasi partinin her şeye hakkı varmış gibi gösterilmesi inanılmaz bir durumdur. Bu tutumlardan bir an evvel vazgeçilmeli, herkesin yasalara uygun hareket etmesi gerekmektedir." (İstanbul/EVRENSEL)

