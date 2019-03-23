KESK: 3600 ek gösterge siyasi iktidarların lütfu değil

KESK, 24 Haziran seçimleri öncesi sözü verilen 3600 ek göstergenin bu seçim sonrasına kalmasına 'Personel reformu' içinde değerlendirilecek olmasına ilişkin yazılı bir basın açıklaması yaptı. 'Personel reformu' ile kamu emekçilerinin iş güvencesinin tamamen ortadan kalkacağını belirten KESK, sandıkta hesap soracaklarını ifade ederek “Kamu emekçilerinin adil bir ek gösterge de içeren temel talepleri siyasal iktidarların bir lütfu değil, çalışma hakkının vazgeçilmez unsurlarıdır” ifadesinde bulundu.

10 AY ÖNCE VERİLEN SÖZ İKİ SEÇİM SONRASINA KALDI!

10 ay öncesinden 'Adaletsizliği gidereceğiz' diyerek bizzat Erdoğan'ın 24 Haziran seçimleri öncesinde vaat ettiği 3600 ek gösterge, 31 Mart seçimleri sonrasına da kalarak 'Personel reformu' içinde değerlendireceği açıklandı. Konu ile ilgili açıklama yapan KESK, kamu emekçilerinin Erdoğan'ın ağzından çıkan bu sözleri unutmadığı gibi seçim malzemesi de yapıldığını ifade ederek, hükümetin açıklamaya yapmaya dahi tenezzül etmediğini belirtti.

'PERSONEL REFORMU'NDAN GÜVENCESİZLİK ÇIKACAK

Gelinen noktada umutla beklenen ek gösterge talebinin yerel seçimler sonrasına kaldığı ifade edilen açıklamada, “AKP’nin grup başkanının sözünü ettiği ‘personel reformu’nun içeriği henüz tam olarak bilinmemektedir. Ancak bu ülkenin kamu emekçileri AKP’nin iktidara geldiği ilk günden bugüne iş güvencelerine göz koyduğunu, yıllardır çıkarılan torba yasalarla, KHK’lerle, OHAL ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yaptığı değişikliklerle iş güvencelerinin alabildiğine sınırlandığını çok iyi bilmektedir. Bugüne kadar ‘reform, dönüşüm’ adı altında hayata geçirilen politikalarla kamu hizmetleri alanın yıllar içinde gittikçe daraltması, piyasaya açılması, istihdamın parçalı hale getirilmesi kamu emekçilerine daha fazla güvencesizlik ve yoksulluk olarak yansımıştır. Bilinmelidir ki, kamu emekçilerinin adil bir ek gösterge sistemini de içeren temel talepleri siyasal iktidarların bir lütfu değil, anayasamızla ve uluslararası sözleşmelerle teminat altına alınan onurlu çalışma hakkının vazgeçilmez unsurlarıdır” denildi.

'BOŞ VAATLERİN HESABINI SANDIKTA SORACAĞIZ'

Kamu emekçilerinin taleplerinin iktidarların canlarının isteğine göre şekillenemeyeceğini dile getiren KESK, “Taleplerimizi kendilerinin bir lütfu gibi göstererek seçim yatırımına dönüştürmesi üstelik bunu iş güvencemizi tamamen ortadan kaldırmayı hedefleyen “personel reformu”nun hayata geçirilmesi şartına bağlaması asla kabul edilemez. Kamu emekçileri boş vaatlerle çalışma haklarını ortadan kaldırmayı hedefleyenlere sandıkta hesap soracaktır” açıklamasında bulundu.

ANTEP’TE KAMU EMEKÇİLERİ EK GÖSTERGE İÇİN AÇIKLAMA YAPTI

KESK Antep Şubeler Platformu da basın açıklaması yaparak 3600 ek gösterge uygulamasının çalışan ya da emekli ayrımı yapılmaksızın hayata geçirilmesini istedi.

Yeşilsu Parkı'nda bir araya gelen emekçiler, “Kamu emekçilerinin maaş ek göstergesi 3600 olmalıdır” pankartı ve “Hak verilmez alınır, zafer sokakta kazanılır”, “iş, ekmek, özgürlük” sloganları ile iktidarın 3600 ek gösterge vaatlerini protesto etti.

KESK Gaziantep Şubeler Platformu adına açıklamayı okuyan Eğitim Sen Şube Başkanı Ali Ersönmez, emekçiler açısından 3600 ek göstergenin ekonomik bir talebin ötesine geçtiğini belirterek, “Bu konu bizim açımızdan mesleki itibarımızı hedef alan ve mesleğimize yönelik toplumsal algı yaratma meselesi haline gelmiştir” dedi.

Yoksulluk sınırının 6 bin, açlık sınırının ise 2200 lira olduğu bir dönemde geçmişte olduğu gibi yine mücadele ederek kazanacaklarına dikkat çeken Ersönmez, “KESK olarak, kamu emekçilerinin her bakımdan ihtiyaçlarını karşılayabilmesi, emekçilerin ekonomik ihtiyaçları için gerekli ortam ve olanakların sağlanması açısından 3600 ek gösterge uygulamasının çalışan ya da emekli ayrımı yapılmaksızın hayata geçirilmesi mücadelesine devam edeceğiz” diye konuştu. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)

Eğitim Sen: 3600 ek gösterge lütuf değil