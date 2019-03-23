Erdoğan: Ankara tercihini yasaktan değil, özgürlükten yana kullanacak

Ankara'da Cumhur İttifakı Adayı Mehmet Özhaseki için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın ortak katılımıyla seçim mitingi düzenlendi.Atatürk Kültür Merkezi’ndeki miting alanına önce Erdoğan giriş yaptı. Miting başlangıcından önce Erdoğan ve Bahçeli bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi.

DEVLET BAHÇELİ 'BEKA'YA SARILDI

Mitingde ilk olarak söz alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:

"8 gün sonra ya beka diyeceğiz ya belaya boyun eğeceğiz. Ya yurdum diyeceğiz ya da yutulmaya razı geleceğiz. Cumhur İttifakı, milli var oluşumuzun hizmetkarıdır, milli onurun güveni, milli ömrün güvencesidir. Buna karşılık zillet ittifakı kumpastır, komplodur, karanlıktır, kaostur, kavgadır, kargaşa güvertesidir.

Sayın Özhaseki, milletimizin ve Ankara'nın güzide bir mensubu ve evladıdır. Aksini iddia edenler başkentimizin hatırasına, milli birliğin hamuruna, bölücü ve fitne aşılamaya gayret eden namertlerdir. MHP, bütün mensuplarıyla, bütün teşkilatlarıyla Sayın Özhaseki'nin arkasındadır, destekçisidir. 31 Mart yalanla doğru, sahtekarlıkla sadakat, terör sevicilerle Türkiye sevdalıları arasında yapılacak en kritik seçim olacaktır.

Yolu karanlığa çıkan, rotası meçhule sapan, felaketlere kılavuzluk yapan zillet ittifakı, Mehmetçik'e kurşun sıkan hainlerle, sözde Kürdistan hatırlatması yapan siyasi bölücülerle iş birliğini tarihe nasıl anlatacak, bunun vebalini nasıl üstlenecek?

Mert olun, yürekli olun, adam olun, cesaretiniz varsa kimlerle yan yana yürüdüğünüzü, hangi mihraklarla omuz omuza verdiğinizi gelin Ankaralıya anlatın.

“KILIÇDAROĞLU TRUMP’A NE DİYECEK?”

Golan Tepelerini İsrail toprağı olarak tanıma hazırlığı yapan Trump'a Kılıçdaroğlu ne diyecek? 'Olamaz, yapamazsın' çıkışıyla tepkisini gösterebilecek mi?

(Mansur Yavaş) Eski ülkücüymüş, eski MHP'liymiş, bunların hepsi masal, hepsi fasa fisodur. Ya ülkücüsündür ya değilsindir.”

ERDOĞAN: 31 MART'TA DÜNYANIN ÖBÜR UCUNA CEVAP VERECEĞİZ

Bahçeli'nin ardından konuşan Erdoğan ise şunları söyledi:

"31 Mart, sandıklarda hesaplaşma değil, geleceğimizi tayin etme yeri haline dönüşecektir. 31 Mart'ta dünyanın öbür ucundan bizi tehdit edenlere öyle cevap vereceğiz ki bir daha kimse bu millete parmak sallama cesareti bulamayacak.

(Mansur Yavaş) Bu adam Ankara'nın başına gelirse ne tür sahte senetler düzenleyeceğini düşünün. Onun için bunlara dersi büyük vermek lazım. Bu seçim, milli irade yüzsüzleri için yolun sonu olacaktır.

Ankara, tercihini yıkımdan ve yasaklardan değil, kalkınmadan ve özgürlükten yana kullanacaktır." (Ankara/AA)