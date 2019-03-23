Bülent Falakaoğlu: Kriz nedeniyle gençleri geleceksizlik bekliyor

İstanbul Avcılar’da Eğitim Sen 7 No’lu Şube toplantı salonunda üniversiteli, liseli ve işçi gençlerle bir araya gelen Evrensel Ekonomi Editörü Bülent Falakaoğlu, ekonomik krizi ve yerel seçimleri değerlendirdi. Krizin gençler için geleceksizlik anlamına geldiğine dikkat çeken Falakaoğlu, “Mevcut durumda ülkenin üç gencinden biri kayıp, avare genç kuşaksa, yerel seçimde krizi de tartışırken biraz gelecekle birlikte tartışmak gerektiğine inanıyorum” dedi. Panelde Emek Partisi’nin desteklediği Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Özbey Dursun da söz aldı:

“Bu kadar işsiz kayıp gencimiz var kimsenin bu kayıp gençliğin geleceğini düşündüğü yok. Günü kurtaran vaatler değil gelecek vaat edilmeli.”

“GENÇLERLE EKONOMİYİ TARTIŞIYOR OLMAMIZ ÇOK ANLAMLI”

Panele TÜİK’in yıl sonu işsizlik rakamlarını aktararak başlayan Bülent Falakaoğlu, kayıp gençlikten bahsederken şu ifadeleri kullandı:

“Devlet diyor ki; bu genç askerde değil, eğitimde değil, işte değil. Nerede bu genç dediği yüzde 29 diye bir oran görürsünüz. Bu tablo bize bir şey anlatıyor milyonlarca genç bu ülkede kayıp, o yüzden bizim gençlerle ekonomiyi tartışıyor olmamız çok anlamlı.”

Gençliğin, önüne sunulan motivasyonlarla mevcut sorunların çözülemeyeceğini belirten Falakaoğlu, şöyle devam etti:

“Hadi diyelim yüz bininize daha iş verdiler peki kayıp üç buçuk milyon dört milyon gencin yüz binine iş verdik. Geriye kalan üç milyon dokuz yüz bin ne olacak. Türkiye’de ciddi bir kriz varsa, büyük bir geleceksizlik gençleri bekliyor demektir. Mevcut durumda vaziyet buysa, ülkenin üç gencinden biri kayıp, avare genç kuşaksa, bu meseleleri yerel seçimde krizi de tartışırken biraz gelecekle birlikte tartışmak gerektiğine inanıyorum.”

KRİZ GERİDE KALMADI, KRİZİ ŞİMDİ YAŞIYORUZ

“Kriz bitti, kriz geride kaldı” sözlerine atıfta bulunan Falakaoğlu şöyle konuştu:

“Kriz bitti diyen şuralara bakıyor; döviz kuru oynamıyor, faizleri kontrol altına aldık, enflasyon çok yüksekti biraz indirdik diyor. Bunlara bakarak kriz bitti diyemeyiz. Bunlar oldu enflasyon yükseldi, kurlar yükseldi, faizler arttı bunlar oldu, bunlar geçti ama şimdi bunların büyük bir sonucu var, o da korkunç işsizlik.”

Son bir yılda bir milyon insanın işsiz kaldığını söyleyen Falakaoğlu “Kriz geride kalmadı, krizi şimdi yaşıyoruz” dedi.

GÜNÜ KURTARAN VAATLER DEĞİL GELECEK VADEDİLMELİ

Panelin sonunda söz alan Avcılar Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Özbey Dursun gençliğin geleceğinin hesaba katılmadığını ifade ederek şunları söyledi:

“Bu kadar işsiz kayıp gencimiz var kimsenin bu kayıp gençliğin geleceğini düşündüğü yok. Günü kurtaran vaatler değil gelecek vaat edilmeli. Gençlik vaatlerde bile düşünülmüyor.” Çözümün birlikte mücadeleden geçtiğine dikkat çeken Dursun, “Belediye Meclislerinde işçilerin, emekçilerin, kadınların ve gençlerin de sesi olsun.” (İstanbul/EVRENSEL)