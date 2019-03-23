23 Mart 2019 14:29

“Trump, İsrail'in egemenliğini tanıyan belgeyi imzalayacak”

İsrail televizyonu, ABD Başkanı Trump'ın İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki ‘egemenliğini’ tanıyan belgeyi gelecek hafta imzalayacağını iddia etti.

“Trump, İsrail'in egemenliğini tanıyan belgeyi imzalayacak”

Fotoğraf: Pixabay

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    ABD Başkanı Donald Trump'ın işgal altındaki Golan Tepeleri'nde “İsrail'in egemenliğini” tanıyan belgeyi gelecek hafta imzalayacağı belirtildi.

    İsrail'in Kanal 12 televizyonun haberinde Trump'ın, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun 25-26 Mart'ta Washington'a yapacağı ziyaret sırasında ABD'nin Golan Tepeleri'deki “İsrail'in egemenliğini” tanıyan belgeyi imzalayacağı aktarıldı.

    Beyaz Seray yetkililerinin Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni “İsrail'in toprağı” olarak kabul edilecek belge üzerinde çalıştıkları ifade edilen haberde, Başkan Trump'ın söz konusu belgeyi imzalaması halinde bu adımın İsrail'de 9 Nisan'da yapılacak erken seçim üzerindeki etkisine işaret edildi.

    Trump'ın Golan Tepeleri'ne ilişkin açıklamasının seçim öncesi Netanyahu için “büyük bir nimet” olduğuna vurgu yapılırken, ABD Başkanı'nın “İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini” tanıyan belgeyi Netanyahu'nun Beyaz Saray'a yapacağı ziyaret sırasında imzalaması halinde bunun erken seçimde İsrail Başbakanına büyük bir destek olacağı kaydedildi.

    Öte yandan her ne kadar Trump, Golan Tepeleri'ne ilişkin kararını “uzun zamandır” düşündüğünü ileri sürse de, İsrail basını bu adımın 9 Nisan'da ülkede yapılacak erken seçimde Netanyahu'nun elini güçlendireceği konusunda hemfikir.

    Resmi ziyaret kapsamında Washington'a gidecek olan Netanyahu, 25 Mart’ta Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek. Trump ile Netanyahu 26 Mart'ta da yine Beyaz Saray'da akşam yemeğinde bir araya gelecek.

    ABD Başkanı Donald Trump, 21 Mart'ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi” değerlendirmesinde bulunmuştu.

    İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri’ni 1967’den bu yana işgal altında tutuyor. (Kudüs/AA)

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