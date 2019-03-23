Tez-Koop-İş Sendikası 11. Genel Kurulu’nu gerçekleştiriyor

Tez-Koop-İş Sendikası’nın 11. Genel Kurulu’nda vergi adaletsizliği, kıdem tazminatı, sendikalaşma önündeki engeller ve emeklilikte yaşa takılanların sorunları öne çıktı. Genel Kurula katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’de 2 milyon 136 bin kişinin asgari ücretin yarısı ücret aldığına, işsiz sayısının 8 milyona dayandığına dikkat çekti. Sendikalaşmanın suç haline geldiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, hak kayıpları ve işçilerin sorunlarının gündemleştirilmesinde sendikalara eleştirilerde bulundu.

Türk-İş’e bağlı Tez-Koop-İş Sendikası 11. Genel Kurulunu gerçekleştiriyor. Anadolu Otel’de iki gün sürecek kongrenin açılışına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile çok sayıda milletvekili katıldı. Genel Kurulda saygı duruşu ve divanın oluşturulmasının ardından divan başkanlığına seçilen Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, sendikaların dışlandığı ve taleplerinin görmezden gelindiği bir ortamda siyasi parti başkanlarının kongreye katılmalarından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

KAVLAK: KIDEM TAZMİNATINA DOKUNMAK GREV SEBEBİ

Pevrul Kavlak, emekçilerin gelirlerinin yıl içinde azaldığına, emekçilerin vergi yükü altında ezildiğine dikkat çekerek, vergi adaletinin sağlanmasının kendileri için hayati öneme sahip olduğunu söyledi. Kavlak, her yeni gelen Çalışma Bakanı’nın işçilerin kıdem tazminatına el attığını belirterek, “Kıdem tazminatı konusunda Türk-İş’in tavrı çok net, bizim kırmızı çizgimizdir ve grev sebebidir” dedi.

Emeklilikte yaşa takılanların taleplerine de dikkat çeken Kavlak, “Kıdemini, prim gün sayısını tamamlamış insanlar haklarını istiyor. Ne emeklilik için yaşı tutuyor ne de iş bulabiliyor. Çocuk yaşından beri çalışan insanlar mezarda mı emekli olacak. Bir güvenceye kavuşsunlar” dedi. Yerel seçimler yaklaşırken belediyelerde çalışan işçilerin sorunlarına da değinen Kavlak, belediyelerde sendikalaşmanın özgürce yapılabilmesini istedi.

Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu da ülke gündemindeki “beka” tartışmasını eleştirdi. Özdemiroğlu, “Bir yerde konuşma yapacağım zaman ‘aman başkan dikkat et’ diyorlar, ‘Onu konuşma, bunu konuşma’ deniyor. Nereye gitsek ‘beka’ çıkıyor karşımıza” dedi.

Fotoğraf: Ali Balıkçı/AA

"SENDİKALAR YETERLİ TEPKİYİ VERMİYOR"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaoğlu da konuşmasında işçi ve emekçilerin sorunlarına değinerek, sendikalara eleştirilerde bulundu. Sendikalaşmanın suç haline geldiğini söyleyen Kılıçdaoğlu, “Türkiye 12 Eylül darbe hukukundan arındırılmadığı sürece demokrasi gelmeyecek. İşçiler örgütlenmeli, bu olmadığı zaman hak talebi havada kalıyor” dedi. Fabrikalar özelleşirken ancak sırası gelenin ses çıkarmasını eleştiren Kılıçdaoğlu, sendikaların da bu süreçte yeterli tepkiyi vermediğini söyledi. Haklarını arayan 3. Havalimanı işçilerinin tutuklandığı hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Ben üst konfederasyon ayağa kalksın beklerdim. Bu hak talebinin karşılığı hapishane oldu” dedi.

"SENDİKALAR NET VE GÜR BİR ŞEKİLDE TALEPLERİNİ SÖYLEMELİ"

2008’de yapılan sosyal güvenlik reformunun da çalışanların sırtına yüklendiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, “Binlerce kişi bir dönem bin liranın altında emekli aylığı aldı. Ben isterdim ki o dönem bunu sendikalar dillendirsin, hak isterseniz ancak geniş kitlelerin desteğini alırsınız” dedi.

Emeklilikte yaşa takılanların talepleri ile ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, “Emeklilik yaşı için çalışmak istediklerinde işveren ‘Sen yaşlısın’ diyor, devlet ‘Gençsin’ deyip emekli etmiyor. Bu düzenleme yapılırken yeterli tepki gösterilmedi, sorun geleceği görememekte” dedi. Türkiye’nin 1971 yılında Meclis’te kabul ettiği Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ile aile yardımları sigortasını uygulamayı taahhüt etmesine rağmen halen hayata geçirmediğini belirten Kılıçdaroğlu, “Bir kişinin 65 yaşını doldurmasına 5 yıl varsa bu sigorta devreye girmesi gerekiyor ancak bu uygulanmıyor. Sendikalar bunu neden talep etmiyor, net ve gür bir şekilde ifade edilmeli” dedi.

Fotoğraf: Ali Balıkçı/AA

"2 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ ASGARİ ÜCRETİN YARISINI ALIYOR"

Türkiye’de asgari ücretin yarısı ücret alan 2 milyon 136 bin kişi olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, işsiz sayısının 8 milyona dayandığına dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, işsizlik dolayısıyla kendini yakan, intihar edenlerin isimlerinin olduğu bir listeyi salona göstererek, “Bu insanların derdini kim dile getirecek. Bir kişi Meclis duvarının önünde kendini yaktı. Ben sendikacı arkadaşlar gelir o duvara bir karanfil bırakır diye beklerdim. Sorunumuz çok. Bu sorunlar ancak bir araya gelip konuşmakla çözülür” dedi.

"VERGİ YUKARI, GELİR TABANA YAYILMALI"

Çalışanların bu ülkede ağır bir vergi yükü altında olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, “’Vergiyi tabana yayacağız’ diyorlar, ilk itirazın sendikalardan gelmesi lazım. Asgari ücretli vergi dışında kalmalı. Vergiyi yukarıya, geliri tabana yayacaksın ki ancak o zaman sosyal devlet olursun” şeklinde konuştu.

TANK PALET ÖZELLEŞTİRMESİNE TEPKİ

Kılıçdaroğlu, Tank Palet Fabrikası’nın satışı ile ilgili “Bu fabrikada çalışanlar ‘Burada ülkenin en gizli bilgileri var. Katar ordusu geldiğinde devletin sırlarının başka bir ülkeye verilmesini görmek istemiyoruz’ diyerek başka fabrikalara geçmek için dilekçe verdi. Harb-İş’in yapmak istediği miting ‘güvenlik gerekçesiyle engellendi. Asıl amaçları Katar’a silah fabrikasının satıldığı duyulmasın.” dedi.

"Katar'a bu silah fabrikasının yüzde 50'sini kaça verdin? İhaleyi ne zaman yaptın sen? İhale şartnamesi nerede yayınlandı?" diyen soran Kılıçdaroğlu, "Değeri 20 milyar dolar. Aynı konuda üretim yapan dünyadaki 5 önemli fabrikadan birisi. Acaba bedava aldığını söylediği uçak karşılığında mı o tank paletin yüzde 49,9'unu Katar ordusuna verdi? Bu sorunun cevabını almış değiliz" ifadelerini kullandı.

"OY KAYBI İTİBAR KAYBETTİKLERİNİN GÖSTERGESİ OLACAK"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da yaptığı konuşmada, ülkede her şeyi tek bir kişinin belirlediğini, alınan kararların müzakere edilip edilmediğinin bilinmediğini söyleyerek “İktidar partisi önümüzdeki yerel seçimleri genel seçim kadar önemsiyor. Eğer bir oy kaybı olursa bu onlar için artık toplum nezdinde itibar kaybettiklerinin somut işareti olacak. Ancak bunu bir beka meselesi olarak görmeleri sıkıntılı” dedi.

"İKTİDAR KUTUPLAŞTIRMAYI SEÇTİ"

Fotoğraf: Ali Balıkçı/AA

Karamollaoğlu, “Bir seçime gidiyoruz, mahalli seçim olduğundan mahalli sorunlar ile ilgilenmeliydik. Ama iktidar kutuplaştırmayı bir numaralı poltikası haline getirdi. Ben ağzıma alamam kullandıkları kelimeleri. Bir insanın kullandığı kelimeler kendisini tarif eder” şeklinde konuştu.

Sendikaların en önemli görevinin milli gelirden emekçilerden adil pay almasını sağlamak olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, “Açlık sınırının altında milyonlar var. Eğer hükümet iktidara geldiğinde her yıl reel olarak yüzde 7 artış yapmış olsaydı asgari ücret şu anda 6 bin 500 lira olurdu. Gelişmişlik demek bu demektir, gelir adil bir şekilde dağıtılmalı” dedi.

Kongre konuk konuşmaları, organlara aday tespiti, komisyonların oluşturulması ile devam etti. (Ankara/EVRENSEL)