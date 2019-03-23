Hindistan'da bir grup “Pakistan’a dönün” diyerek bir aileye saldırdı

Hindistan’da saldırgan bir grup, Pakistanlı bir ailenin evine zorla girerek, aileyi darbetti. “Burada ne işiniz var, Pakistan’a dönün” diyerek saldıran gruba polisin zamanında müdahale etmemesi tepki topladı.

The Times of India’ gazetesi Hindistan'ın Gurugram kentinde önceki gün saat 15.00 sıralarında 9 kişilik motosikletli bir grup saldırganın, ailenin evinin önüne gelip, “Burada ne işiniz var, Pakistan’a dönün” diye bağırarak, evi taş yağmuruna tuttuğunu; bir süre sonra 20 kişi olarak geri dönen saldırganların, bu kez eve girerek aileye sopalarla saldırdığını ve darbettiğini duyurdu.

Gazete, 32 yaşındaki Muhammad Dilshad’ın çocuklarına üst kata çıkmalarını söylediğini; bu sırada eve giren saldırganların baba Muhammad Dilshad’ı, Dilshad’ın annesi ve 46 yaşındaki Muhammad Sajid'in sopalarla ölümüne darbedildiğini yazdı.

Yaşananları çocuklar cep telefonu ile kayıt altına aldı. Görüntülerde saldırganların, evin bahçesine çıkardıkları aileyi darbettiği görülüyor.

Fotoğraf: DHA

GÖRÜNTÜLER BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Görüntülerin yayınlanmasının ardından sosyal medyada saldırganlara ve bu saldırganlara zamanında müdahale edemeyen polislere karşı büyük tepki geldi.

Açıklama yapan Komiser Muhammad Akil, ihbar sonrası olay yerine gittiklerini; saldırganların evdeki değerli eşyaları da çaldıklarını, ancak saldırganlardan çoğunun kimliğinin belirlenemediğini; bir kişinin olayın şüphelisi olarak yakalandığını ve olayın araştırıldığını söyledi.

“DEFALARCA POLİSİ ARADIK AMA GELMEDİLER”

Muhammad Dilshad’ın ise polise, “Saldırı sırasında defalarca polisi aradım ancak gelmediler. Saldırganlar kaçtıktan sonra polis gelebildi. Saldırganlar evimi taşladı, beni, annem ve amcamı darp etti” şeklinde ifade verdiği belirtildi. (DIŞ HABERLER)

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