Bakanlık Karabağlar'daki tapu sorununu çözme sözü verdi

Metehan UD

İzmir

Karabağlar Mahalleler Birliği'nin başvurusu üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, dönüşüm bölgesindeki vatandaşların tapu sorununu çözme sözü verdi. Mahalleliler ise sonuç görmek istediklerini dile getirdi.

Bakanlar Kurulu kararı ile 2012 yılında riskli alan ilan edilerek kentsel dönüşüm kapsamına alınan İzmir'in Karabağlar ilçesinin Limontepe, Cennetçeşme ve Uzundere semtlerinde yaşayan vatandaşların sorunlarının başında mülkiyet problemleri geliyor. Bölgede 5 bin civarında tapusuz ev bulunuyor. 30-35 yıldır tapusunu alamayan vatandaşlar var.

Kentsel dönüşüm kapsamındaki 16 mahallede yaşayan tapusuz hak sahipleri dönüşümden herhangi bir hak talep etme imkanı yok, bin bir emekle yaptıkları evler de ellerinden alınabilir. Evler tapusuz da olsa bölge halkı emlak vergisi ödüyor. Mahallellerin tapu talepleri yıllardır bakanlık ve yerel yönetim tarafından öteleniyordu, bölgenin kentsel dönüşüm kapsamına alınması ile birlikte de tapuların dağıtılması iyice imkansız hale geldi.

ÖN ŞART İMAR AFFINA BAŞVURMUŞ OLMAK

Karabağlar Mahalleler Birliği tapu sorunlarını şimdiye kadar bir çok kez gündeme getirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sonunda mahallelerin taleplerini kabul etti. Birliğin, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a verdiği dilekçeye cevap geldi. Verilen cevapta Maliye Hazinesi ve belediye tüzel kişilikleri mülkiyetinde taşınmazlar üzerinde yapısı bulunan ve Yapı Kayıt Belgesi için başvurmuş ya da başvuracak vatandaşlara satış işlemlerinin gerçekleştirileceği belirtiliyor. Satışlar arsa birim rayiç bedeller üzerinden yapılacak. Satışla ilgili ayrıntılı bilgiler ise önümüzdeki günlerde belli olacak. Yazı sadece Karabağlar değil ülke genelinde kentsel dönüşüm bölgelerindeki tapu sorunu olan vatandaşlar için çözüm olabilir.

Fotoğraf: Evrensel

AKP KARABAĞLAR'IN ÜSTÜNE DÜŞÜYOR

Bakanlığın cevabının 31 Mart'taki yerel seçimlere kısa bir süre kala gelmesi dikkat çekti. Karabağlar ilçesi yerel seçimlerde AKP'nin özel olarak üzerinde durduğu ilçelerin başında geliyor. İlçede tapu sorunu konusunda üzerine düşeni yapmadığı için CHP'li belediye yönetimine de tepkiler var. Mahalleler Birliği'nin düzenlediği toplantıya katılan AKP İzmir Milletvekili Necip Nasır ve AKP Karabağlar Belediye Başkan Adayı Bilal Doğan süreçle ilgili bilgi verdi.

"BİZİM İÇİN UYGULAMA ESASTIR"

Mahalle derneklerinin temsilcileri bakanlığın yazısını Evrensel'e değerlendirdi. Karabağlar Kentsel Dönüşüm Hak Arayanlar Derneği Başkanı Halil Ecevit söz değil faaliyet istediklerini ifade ederek şunları söyledi: "Bakanlığın bir girişimi var, bu önemli ama bizim şimdiye kadar ki en büyük problemimiz vaatlerin yerine getirilmemesi. Bizim için uygulama esastır. Verilen sözün takipçisi olacağız. Güncel olan en önemli talebimiz ise riskli alan kararının kaldırılması. Karabağlar halkını rahatlatmanın yolu halk ile konsensüs sağlanmasıdır" dedi.

"YAZI TAPU SORUNU İÇİN ÖN AÇICI"

Limontepe Kentsel Dönüşüm Derneği Başkanı Doğan Yüksel yazıyı değerli bulduklarını belirterek "Yazı tapu sorunlarımız için ön açıcı. Çözümün ilk aşaması olur, altı da doldurulursa tapularımızı alırız. Bizim için burada önemli olan rayiç bedellerin nasıl belirleneceği. Bu konuda da yüksek tutmayacaklarını ifade ettiler. İlk baştaki söylemleri ile şimdiki arasında fark var bu da bizlerin mücadelesi ile çözüldü. Kitle örgütlerinin çabasının iktidar üzerinde ne kadar etkili olabileceği biz de gördük" dedi.

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