Antalyalı elma üreticisi zor durumda: Elma ihracatı durma noktasında

CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Türkiye genelinde elma ihracatında söz sahibi olan Elmalı’da hem iç hem dış piyasaya ihracatın durma noktasına geldiğini söyledi. Özer, “Soğuk hava tesislerinin dolu olmasına karşın üreticiler kimsenin kapıyı çalmamasından yakınıyor” dedi

Meyve yetiştiricisinin yoğun olarak bulunduğunu Antalya’nın Elmalı ilçesinde soğuk hava tesislerini ziyaret eden CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, elma ihracatının durma noktasına geldiğini söyledi. Meyvelerin uzun süre tazeliğini koruması için smartfresh uygulamasının yapıldığı soğuk hava tesislerinde üreticilerle ve ihracatçılarla görüşen Özer, şunları aktardı:

“Geçen yıla oranla bu yıl satışlarda önemli oranda düşüş var. Üretici ne iç ne de dış piyasaya malını satabildiğini, soğuk hava depolarının dolu olduğunu söylüyor. Elmalı’da şu an yaklaşık 40 bin ton elmanın bulunduğunu ifade ediyorlar. Mayısa kadar bu elmaların satılmaması halinde ise depoculara fark ödemek zorunda kalacakları için de üreticiler son derece sıkıntılı bir sürecin içindeler.”

MEYVE İHRACATI YÜZDE 28 AZALDI

Akdeniz İhracatçı Birlikleri AKİB’in 2018/2019 Şubat dönemi raporundaki rakamlara da değinen CHP’li Özer, “Rapora göre, 2018 Şubat'ında Antalya’daki meyve ihracatı 8 milyon 145 binden 5 milyon 874 bine düşmüş. Yani Antalya’daki meyve ihracatı geçen yılın şubat ayına göre yüzde 28 oranında azalmış. Üretici ciddi oranda mağdur bu duruma derhal bir çözüm üretilmelidir” dedi.

CHP’li Özer şöyle devam etti: “Geçen yıl 100 lira olan budama fiyatının bile bu yıl 150 liraya çıktığını söyleyen elma üreticisi, tüm girdi maliyetleri yükselirken satış fiyatının on yıldır değişmemesinden yakınıyor. Ne yazık ki üretici artık elmadan vazgeçmeyi düşünüyor. Eğer piyasalar hareketlenmezse seneye elma üretimi sıkıntıya girebilir.” (Antalya/EVRENSEL)

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