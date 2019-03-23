Kocaeli'de "Gazetecilik ve Medya Günleri" başladı

Kocaeli Gençlik Kültürevi, deneyimli gazetecilerle gazetecilik ve medyayı tartışacak. İzmit'te Ömerağa Mahallesi, İstikbal Sokak'ta bulunan Kocaeli Gençlik Kültürevi'nde gerçekleşecek olan 'Gazetecilik ve Medya Günleri' 3 hafta sürecek ve 6 oturumdan oluşacak.

"GAZETECİLERİN HÜRCE HABER YAPABİLDİKLERİ GÜNLER GELECEKTİR"

Kocaeli Gençlik Kültürevi tarafından yapılan açıklama ile 'Gazetecilik ve Medya Günleri' şöyle duyuruldu: "Gazetecilik yaşadığımız çağın en zor mesleklerinden biri olarak öne çıkıyor. Bunun temelde iki nedeni var. Birincisi teknolojinin, sunduğu avantajların yanı sıra, yarattığı üst düzey veri trafiğiyle 'haber' ve 'bilgi' gibi kavramları yeniden tanımlanmaya muhtaç hale getirmesi. İkinci neden ise siyasi baskı mekanizmaları. Türkiye başta olmak üzere pek çok ülkede gerçekleri halka ulaştırmak isteyen gazeteciler ciddi bir politik taarruzla karşı karşıya.

Amacımız daha özgür ve eşit bir gelecek için, gazeteciliğin temel ilkelerinin başta genç gazeteci adayları olmak üzere topluma aktarılmasıdır. Umuyoruz ki ülkemizde ve dünyada gazetecilerin hürce haber yapabileceği günler er ya da geç gelecektir."

'Gazetecilik ve Medya Günleri' nin programı şöyle:

1. Hafta 23 Mart Cumartesi

I Oturum

Saat: 15:00

Konu: Türkiye'de Gazetecilik ve Sahiplik İlişkisi

Kişi: Doç. Dr. Ceren Sözeri (Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi, Evrensel Gazetesi köşe yazarı)

II Oturum

Konu: Yerelde Gazetecilik ve Sahiplik İlişkisi

Kişi: Ergün Demir (Astakos Haber)

2. Hafta 29 Mart Cuma

I Oturum

Saat: 18:00

Konu: Gazeteciliğin Dijital Dönüşümü ve Çevrimiçi Gazetecilik

Kişi: Dr. Aysel Çetinkaya (Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi)

II Oturum

Konu: Dijital Dönüşüm

Kişi: Mustafa Büyüksipahi (Gazeteci)

3. Hafta 6 Nisan Cumartesi

I Oturum

Saat: 15:00

Konu: 21. Yüzyılda Gazetecilik Tehditleri ve Fırsatlar

Kişi: Prof. Dr. L. Doğan Tılıç (Baskent Üniversitesi İletişim Fakültesi, BirGün Gazetesi köşe yazarı)

II Oturum

Konu: Baskı Dönemlerinde Gazetecilik

Kişi: Berkant Gültekin (BirGün Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi)

7 Nisan Pazar

Saat: 15:00

HABER ÜRETİM ATÖLYESİ

Kişi: Can Uğur (BirGün Gazetesi Yayın Kurulu üyesi)