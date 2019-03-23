Kocaeli'de "Gazetecilik ve Medya Günleri" başladı
Kocaeli Gençlik Kültürevi tarafından düzenlenen "Gazetecilik ve Medya Günleri" başladı.
Fotoğraf: Kocaeli Gençlik Kültürevi
Kocaeli Gençlik Kültürevi, deneyimli gazetecilerle gazetecilik ve medyayı tartışacak. İzmit'te Ömerağa Mahallesi, İstikbal Sokak'ta bulunan Kocaeli Gençlik Kültürevi'nde gerçekleşecek olan 'Gazetecilik ve Medya Günleri' 3 hafta sürecek ve 6 oturumdan oluşacak.
"GAZETECİLERİN HÜRCE HABER YAPABİLDİKLERİ GÜNLER GELECEKTİR"
Kocaeli Gençlik Kültürevi tarafından yapılan açıklama ile 'Gazetecilik ve Medya Günleri' şöyle duyuruldu: "Gazetecilik yaşadığımız çağın en zor mesleklerinden biri olarak öne çıkıyor. Bunun temelde iki nedeni var. Birincisi teknolojinin, sunduğu avantajların yanı sıra, yarattığı üst düzey veri trafiğiyle 'haber' ve 'bilgi' gibi kavramları yeniden tanımlanmaya muhtaç hale getirmesi. İkinci neden ise siyasi baskı mekanizmaları. Türkiye başta olmak üzere pek çok ülkede gerçekleri halka ulaştırmak isteyen gazeteciler ciddi bir politik taarruzla karşı karşıya.
Amacımız daha özgür ve eşit bir gelecek için, gazeteciliğin temel ilkelerinin başta genç gazeteci adayları olmak üzere topluma aktarılmasıdır. Umuyoruz ki ülkemizde ve dünyada gazetecilerin hürce haber yapabileceği günler er ya da geç gelecektir."
'Gazetecilik ve Medya Günleri' nin programı şöyle:
1. Hafta 23 Mart Cumartesi
I Oturum
Saat: 15:00
Konu: Türkiye'de Gazetecilik ve Sahiplik İlişkisi
Kişi: Doç. Dr. Ceren Sözeri (Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi, Evrensel Gazetesi köşe yazarı)
II Oturum
Konu: Yerelde Gazetecilik ve Sahiplik İlişkisi
Kişi: Ergün Demir (Astakos Haber)
2. Hafta 29 Mart Cuma
I Oturum
Saat: 18:00
Konu: Gazeteciliğin Dijital Dönüşümü ve Çevrimiçi Gazetecilik
Kişi: Dr. Aysel Çetinkaya (Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi)
II Oturum
Konu: Dijital Dönüşüm
Kişi: Mustafa Büyüksipahi (Gazeteci)
3. Hafta 6 Nisan Cumartesi
I Oturum
Saat: 15:00
Konu: 21. Yüzyılda Gazetecilik Tehditleri ve Fırsatlar
Kişi: Prof. Dr. L. Doğan Tılıç (Baskent Üniversitesi İletişim Fakültesi, BirGün Gazetesi köşe yazarı)
II Oturum
Konu: Baskı Dönemlerinde Gazetecilik
Kişi: Berkant Gültekin (BirGün Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi)
7 Nisan Pazar
Saat: 15:00
HABER ÜRETİM ATÖLYESİ
Kişi: Can Uğur (BirGün Gazetesi Yayın Kurulu üyesi)