Prof. Dr. Bayram Göçmen yaşamını yitirdi | Semenderler öksüz kaldı

Yusuf YAVUZ

Türkiye’nin değerli bilim insanlarından biri olan Prof. Dr. Bayram Göçmen 54 yaşında hayatını kaybetti. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olan Göçmen, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. “Biyoloji-Zooloji benim için bir meslek değil, bir yaşam tarzıdır” diyen Prof. Dr. Bayram Göçmen’in ölümü, öğrencileri ve doğaseverler arasında büyük üzüntü yarattı.

Keşfettiği birçok canlı türü bulunan Göçmen, Türkiye’nin yeterince farkında olmadığı sürüngenler ve semenderler konusunda önemli çalışmalar yürütmüştü. Göçmen ve ekibinin yürüttüğü son çalışmalardan biri de yılan zehirlerinden kanseri de önleyecek ilaç yapılmasına yönelik bilimsel araştırmalardan oluşuyordu.

KEŞFETTİĞİ SEMENDERE, AYNI GÜN KAYBETTİĞİ ANNESİNİN ADINI VERMİŞTİ

1991 yılından bu yana Ege Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Bayram Göçmen, 2009’dan itibaren çalışmalarını profesör unvanıyla sürdürdü. Alanıyla ilgili yaptığı bilimsel çalışmaların yanı sıra doğa fotoğrafçısı da olan Göçmen, özellikle sürüngenler ve semender türlerinin tanıtılması ve korunması konusunda çaba harcıyordu. Ekibiyle birlikte 60’dan fazla yılan türü ve alt türü tanımlayan Göçmen, Muğla’da keşfettiği yeni bir semender türüne, aynı gün yaşamını yitiren annesinin adını vermişti.

Birçok ulusal ve uluslararası bilimsel dergide editörlük ve yayın kurulu üyeliği de yapan Göçmen’in adı ve soyadı da yeni keşfedilen birçok taksona verildi.

YILAN ZEHRİNDEN KANSERİ ÖNLEYİCİ İLAÇ PROJESİNİ YÜRÜTÜYORDU

Yılan türlerinin zehirlerinin ilaç yapımında kullanılabilmesi için ekibiyle birlikte çalışmalar yürüten Göçmen, geçtiğimiz eylül ayında konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yılan zehirlerindeki etken maddeleri belirleyip, bunların sağlığa faydalı olabilecek yönleri, antimikrobiyal, iltihap giderici, bunun dışında kanser giderici ya da kanser önleyici ilaçlar yapılması açısından, etken maddenin ne olduğunu bularak da çalışmalar yapıyoruz. Bu bulgular ile farmakolojik çalışmalara da ışık tutuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

‘BİYOLOJİ VE ZOOLOJİ BENİM İÇİN MESLEK DEĞİL, YAŞAM TARZIDIR’

Göçmen, 15 Mart'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı: “Alnıma yazılmış bir şey varsa: ‘Biyoloji/Zooloji benim için bir meslek değil, bir yaşam tarzıdır. Duygularım, yaklaşımlarım, tepkilerim, bu yaşam tarzının içinden çıkmadır. Öğrenmek istiyorsan tecrübe et! Doğa örnek alındığında hata yapma şansınız da yoktur! Doğru Yol budur!”