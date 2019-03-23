Kayseri Adayı Eylem Sarıoğlu'nun gönüllü çalışanlarına polis engeli

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Eylem Sarıoğlu Aslandoğan’ın gönüllü destekçileri tanıtım afişi asarken gözaltına alındı. Aslandoğan, “Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın” dedi.

"BU UYGULAMA HUKUKA AYKIRIDIR"

Duruma tepki gösteren bağımsız aday Aslandoğan, “Her yerde AKP’nin afişleri asılıyor. Direklere pankartları asılıyor. Onlara kim ne diyor? Bu yapılan hukuksuz bir uygulamadır." dedi.

"ARKADAŞLARIMIZI DERHAL BIRAKIN"

Eşit bir çalışmanın olmadığına değinen Aslandoğan, “Keyfi bir şekilde arkadaşlarımız alıkonulmuştur. Bu uygulamalar bizlere gösteriyor ki eşit bir seçim çalışması yok. Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın” diye konuştu. (Kayseri/Evrensel)

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