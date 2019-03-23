Üsküdar'da bazı Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri ve üyeleriyle ile bir araya gelen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Bugün İstanbul'u, 2023'te de Türkiye'yi kazanırız" dedi.

İmamoğlu, "Biz kazandığımız an itibariyle belki aynaya bakarlar hatalarını anlarlar, çözüm ararlar. Aramazlarsa 2023’te de Türkiye’nin seçimini kazanırız. Bugün İstanbul’u kazanırız, 2023’te de Türkiye’yi kazanırız. İyi rekabet, güçlü rekabet; millet bundan faydalanır. Siyasi kurumlar yenilenmeli. Siyasi kurumlar hizmet etmeli. Partiler araçtır. Çıkarız milletin huzuruna 2023’te… Bakarlar bunlar mı iyi, onlar mı iyi… Ona göre oy verirler. Çok zorlanırlarsa orayı da bize devredebilirler” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

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