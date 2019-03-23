Mansur Yavaş’tan Mehmet Özhaseki’ye "Boydak" hatırlatması

Mansur Yavaş, hakkındaki iddiaları ortaya atan Necmettin Kesgin ile canlı yayına çıkması gerektiğini söyleyen Cumhur İttifakı'nın Adayı Mehmet Özhaseki’ye "Boydak" cevabı verdi. Yavaş, “Ben mahkemede onunla canlı yayına çıktım, cezasını aldı. Sen çıkarsan ne olacak Boydaklar ile canlı yayına?” dedi.

Mansur Yavaş-Necmettin Kesgin ihtilafının tüm detayları

RS FM’de Yavuz Oğhan’ın ‘BideBunuDinle’ programına konuk olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş hakkındaki iddialara ve Özhaseki'nin açıklamalara yanıt verdi: “Bu nasıl bir siyaset? Çamur at izi kalsın siyaseti. 2009’dan beri süren bir dava bu. O zaman 2014’te atsaydınız bu iftirayı. Sayın Özhaseki’nin dediği gibi, ben bu adamla 10 sene oturup kalkmadım. ‘Bu adamla ne işiniz var?’ diyorlar. Bu adamın suçlarını bilen sizsiniz. Esas sizin bu adamla işiniz ne. ‘Yan yana canlı yayına çıksın’ diyorlar. Ben mahkemede onunla canlı yayına çıktım. Cezasını aldı. Sen çıkarsan ne olacak Boydaklar ile canlı yayına"

Kayseri'de kayyım atanan ve TMSF’ye devredilen Boydak Holding'in bazı eski üst yönetileri 'FETÖ' davasında, terör örgütü yöneticiliği" suçlamasıyla çeşitli hapis cezalarına çarptırılmıştı. Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Mehmet Özhaseki ise 5 dönem Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmıştı.

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