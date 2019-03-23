Yeni Zelanda'da saldırıya uğrayan camiler ziyarete açıldı

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki terör saldırısında 50 kişinin hayatını kaybettiği Al Noor ve Linwood camileri, güvenlik inclemelerinin tamamlanmasının ardından ziyarete açıldı.

Radyo Yeni Zelanda’nın (RNZ) haberine göre, 15 Mart Cuma günü yaşanan terör saldırısı sonrasında başlattıkları incelemeyi tamamlayan güvenlik birimleri, Al Noor ve Linwood camilerini yöneticilere teslim etti.

Yaklaşık bir hafta boyunca polis kordonu altında kalan ve 42 kişinin hayatını kaybettiği Al Noor camisinin yerel saatle ile 11’de (TS 01:00) cami yönetimi ve Müslüman liderlerden oluşan bir grup tarafından devralındığı bildirildi. Dean’s Bulvarı'ndaki Al Noor camisini devralan gruba, Yeni Zelanda Emniyet Müdür Yardımcısı Wally Haumaha’nın eşlik ettiği açıklandı.

Polisin başlattığı olay yeri incelemesinin sona ermesiyle terör saldırasına hedef olan Linwood Camisi’de yöneticiler tarafından devralındı. Cami İmamı Alabi Lateef Zirullah ve cami yöneticilerinin yaklaşık bir hafta boyunca kapalı kalan camiyi öğleden sonra polisten teslim aldığı belirtildi.

Camilerinin ne zaman ibadete açılacağı henüz bilinmiyor. Ancak cami yönetimlerine teslim edilen ve tam onarıldığı belirtilen iki caminin de ziyarete açıldığı duyuruldu. Fotoğraf çekimine izin verilmeyen ziyaretlerin 15 kişilik gruplar halinde yapılabildiği aktarıldı.

AVUSTRALYA'DA ANA MUHALEFETTEN TÜRK CAMİLERİNE ZİYARET

Öte yandan Avusturalya'da Sydney'deki Türklere ait camileri ziyaret eden İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tanya Plibersek, camilerdeki güvenlik önlemlerinin arttırılması için ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Redfern Camisi'ni Avustralya Türk Savunma İttifakı (ATA-A) Direktörü Hakan Evecek ile birlikte ziyarette bulunan Tanya Plibersek, Redfern İslam Derneği Başkanı Ahmet Solak’tan bilgi aldı. (Melbourne/AA)