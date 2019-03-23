23 Mart 2019 01:19

Bosna Hersek'in Srebrenitsa şehrindeki maden ocağında göçük: 2 ölü

Srebrenitsa'daki bir madende göçük altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti.

Bosna Hersek'in Srebrenitsa şehrindeki maden ocağında göçük: 2 ölü

Fotoğraf: AA

    • Paylaş

    Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa şehrinde bulunan bir maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi yaşamını yitirdi.

    Zvornik Emniyet Sözcüsü Miljan Bobar'ın yaptığı açıklamada, boksit madeninde henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştuğu bildirildi. Yaklaşık 10 saat süren çalışma sonucunda işçilerden 44 yaşındaki Slavisa Zugic ile 30 yaşındaki Branislav Ostojic'in cesetlerine ulaşıldığı belirtildi. (Srebrenitsa/AA)

    ETİKETLER:
    Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
    ÖNCEKİ HABER

    Türkiye, Euro 2020 elemelerine galibiyetle başladı: 0-2
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    ‘Laik, demokratik bir Filistin’ talebine dönmeden çözüm yok!

     Nuray SANCAR
    Nuray SANCAR

    İstanbul'a gelemedik hâlâ!

     İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    Krizin yükünü reddetme mücadelesi nereye doğru?

     Ender İMREK
    Ender İMREK

    Seçime giderken Newroz'un gösterdikleri

     A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    Yalanın gücü ve panzehir!

     İzzettin ÖNDER
    İzzettin ÖNDER

    Çanakkale ve siyaset ahlakı

     Şenay AYDEMİR
    Şenay AYDEMİR

    İstanbul Film Festivali'nin ağır topu: Kubrick

     İsmail Gökhan BAYRAM
    İsmail Gökhan BAYRAM

    Stadia: “Oyunların Netflix’i” ne kadar mümkün?

     Evrensel BİLGİN
    Evrensel BİLGİN

    Zugzwang
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Ertan Aksoy: Seçmen beka ile yerel seçim arasında ilişki kurmuyor
    Ertan Aksoy: Seçmen beka ile yerel seçim arasında ilişki kurmuyor

    Seçmen, çocuk parkı ile beka arasında ilişki kuramıyor. Yanlış propagandanın daha fazla dillendirilmesi, daha çok karşılık bulacağı anlamına gelmiyor.

    HDP'nin Kars Adayı Ayhan Bilgen: Kars’a yeniden kimlik kazandırmalıyız
    HDP'nin Kars Adayı Ayhan Bilgen: Kars’a yeniden kimlik kazandırmalıyız

    3 dönem boyunca Mecliste Kars’ı temsil eden ve HDP'nin Şevin Alaca'yla birlikte Kars'ta eş başkan adayı olan Ayhan Bilgen ile projelerini konuştuk.

    Bağımsız adaylar: Belediye meclislerinde emekçinin sesi olacağız
    Bağımsız adaylar: Belediye meclislerinde emekçinin sesi olacağız

    Avcılar, Beylikdüzü, Güngören ve Bahçelievler’de Emek Partisi’nin desteklediği bağımsız belediye meclis üyesi adayları Evrensel'e konuştu.

    Ovacık adayı Argın, kadınları dinledi: Pazarda maydanoz satmak da lüks
    Ovacık adayı Argın, kadınları dinledi: Pazarda maydanoz satmak da lüks

    Dersim Ovacık’ta kadınlarla bir araya gelen Devrimci Güç Birliğinin Adayı Serpil Argın, kadınlarla birlikte yönetmek için aday olduklarını söyledi.

    "Flormar yetmez daha fazlasına ihtiyacımız var!"
    "Flormar yetmez daha fazlasına ihtiyacımız var!"

    Sendikalı olarak işlerine geri dönmek için direnen Sibaş işçileri, Flormar işçilerine tecrübelerini paylaşma çağrısı yaptı.

    Turan Hançerli: İşçinin parasını ödemeden başka harcama yapmayacağız
    Turan Hançerli: İşçinin parasını ödemeden başka harcama yapmayacağız

    CHP Avcılar Belediye Başkan adayı Turan Hançerli, şeffaflık ve eşitlik sözü vererek "İşçilerin parası ödenmeden başka harcama yapmayacağız" diyor.

    OSTİM işçileriyle seçimleri konuştuk: Hangi çocuğa yetişeyim şaşırdım
    OSTİM işçileriyle seçimleri konuştuk: Hangi çocuğa yetişeyim şaşırdım

    Yerel seçimleri konuştuğumuz OSTİM işçisi, ekonomiden yakınarak "3 çocuğum da üniversite öğrencisi. Hangi birine yetişeyim şaşırdım" diyor.

    Economist: Erdoğan, saldırıları tabanını canlandırmak için kullandı
    Economist: Erdoğan, saldırıları tabanını canlandırmak için kullandı

    The Economist dergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yeni Zelanda'daki cami saldırıları sonrası yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye, Euro 2020 elemelerine galibiyetle başladı: 0-2
    Türkiye, Euro 2020 elemelerine galibiyetle başladı: 0-2
    Arjantin Milli Takımı, Messi'nin dönüşü şerefine bir video hazırladı
    Arjantin Milli Takımı, Messi'nin dönüşü şerefine bir video hazırladı
    Cristiano Ronaldo'ya gol sevinci cezası
    Cristiano Ronaldo'ya gol sevinci cezası
    70’inde resme başladı, 85’inde ilk sergisini açtı
    70’inde resme başladı, 85’inde ilk sergisini açtı
    Türkiyeli ve Suriyeli sanatçılardan farklı kültürleri buluşturan sergi
    Türkiyeli ve Suriyeli sanatçılardan farklı kültürleri buluşturan sergi
    "Dünyanın en hızlı" piyanisti Maksim Mrvica İstanbul'da konser verdi
    "Dünyanın en hızlı" piyanisti Maksim Mrvica İstanbul'da konser verdi
    12 yaşındaki çocuğa cinsel istismar ile suçlanan imam tahliye edildi
    12 yaşındaki çocuğa cinsel istismar ile suçlanan imam tahliye edildi

    Tarsus'ta 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismar suçundan yargılanan imam M.D. tahliye edildi.

    Irak'ta feribot faciası sonrası Musul Valisi görevinden alındı
    Irak'ta feribot faciası sonrası Musul Valisi görevinden alındı

    Irak’ta 100’ün üzerinde insanın hayatını kaybetmesine neden olan feribot kazasından dolayı Musul Valisi görevinden uzaklaştırıldı.

    Kati Piri: Erdoğan toplumu bölerek tehlikeli bir atmosfer yaratıyor
    Kati Piri: Erdoğan toplumu bölerek tehlikeli bir atmosfer yaratıyor

    Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri: İnsanları birbirine düşürmeye çalışıyor. İnsanlar bu tür konuşmalara ya inanırsa, o zaman ne olacak?"

    GÜNCELLENDİ
    Gözaltına alınan gazeteci Ayşenur Arslan serbest bırakıldı
    Gözaltına alınan gazeteci Ayşenur Arslan serbest bırakıldı

    Gazeteci Ayşenur Arslan, hakkındaki davaya katılmadığı gerekçesi ile Eskişehir'de gözaltına alındı, serbest bırakılan Arslan yarın ifadesini verecek.

    Erdoğan konuştu, dolar yine arttı
    Erdoğan konuştu, dolar yine arttı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da ABD Başkanı Trump’a dönük "Golan Telepleri" tepkisi doları yeniden tırmandırdı.

    Türkiye'nin deprem haritası 23 yıl sonra değişti
    Türkiye'nin deprem haritası 23 yıl sonra değişti

    Haritaya göre Trabzon, Rize, Elazığ, Erzurum ve Aksaray gibi illerin deprem tehlikesi yükseldi.

    Gazeteci Nedim Türfent’in kitap alıntısı ‘sakıncalı’ bulundu
    Gazeteci Nedim Türfent’in kitap alıntısı ‘sakıncalı’ bulundu

    Tutuklu gazeteci Nedim Türfent'in mektubu, bir kitaptan yaptığı alıntı nedeniyle sakıncalı bulundu.

    CHP Beyoğlu Adayı Alper Taş: Müşteri değil, komşu, emekçi, hemşehri
    CHP Beyoğlu Adayı Alper Taş: Müşteri değil, komşu, emekçi, hemşehri

    CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş, gazetecilerle bir araya geldi. Fatih Polat toplantıdan izlenimlerini yazdı.

    Erdoğan'dan Akşener ve Kılıçdaroğlu’ya: Bunlar iyi günleriniz
    Erdoğan'dan Akşener ve Kılıçdaroğlu’ya: Bunlar iyi günleriniz

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Konya'daki mitingde Meral Akşener'i hedef aldı: Şu anda senin iyi günlerin, asıl fatura sana kesilecek.

    Brexit’te son durum: AB’den İngiltere’ye iki senaryo
    Brexit’te son durum: AB’den İngiltere’ye iki senaryo

    AB liderler zirvesinden İngiltere’nin AB’den ayrılma takviminin uzatılması kararı çıktı ve iki tarih sunuldu: 12 Nisan ya da 22 Mayıs.

    Hamburg’da 5 bin öğrenci sokağa çıkarak hükümeti protesto etti
    Hamburg’da 5 bin öğrenci sokağa çıkarak hükümeti protesto etti

    Avrupa’da öğrencilerin doğru iklim politikaları için boykot ve eylemleri sürüyor. Hamburg’da binlerce öğrenci bugün yeniden sokağa çıktı.

    HDP seçim standı polis tarafından kaldırıldı, 5 kişi gözaltına alındı
    HDP seçim standı polis tarafından kaldırıldı, 5 kişi gözaltına alındı

    HDP'nin yerel seçim çalışması kapsamında Kadıköy'de kurduğu stant, polis tarafından gerekçe gösterilmeden kaldırıldı, 5 HDP görevlisi gözaltına alındı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı Ankapark'ta roller coaster bozuldu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı Ankapark'ta roller coaster bozuldu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim propagandası olarak açılışını yaptığı eski adı Ankapark olan Wonderland Euroasia'da roller coaster adlı oyuncak bozuldu

    Eczacılardan uyarı: Aşı reddi artışı salgın ve ölümlere neden olabilir
    Eczacılardan uyarı: Aşı reddi artışı salgın ve ölümlere neden olabilir

    Türk Eczacıları Birliği, gerçek dışı bilgilerle aşıyı reddetme eğiliminin salgın ve ölümlere neden olabileceğine dikkat çekti.

    GÜNCELLENDİ
    Musul'da Dicle nehrinde feribot battı, ölü sayısı 100'e yükseldi
    Musul'da Dicle nehrinde feribot battı, ölü sayısı 100'e yükseldi

    Musul'da Dicle nehrinde feribotun batması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 100'e yükseldi. 9 kişi gözaltına alındı.

    GÜNCELLENDİ
    Çin'de kimya tesisinde patlama: 47 kişi öldü, 640 kişi yaralandı
    Çin'de kimya tesisinde patlama: 47 kişi öldü, 640 kişi yaralandı

    Çin'de zirai ilaçlar üreten kimya tesisinde meydana gelen patlamada ölü sayısı 47'ye, yaralı sayısı 640'a yükseldi.