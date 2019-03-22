Kati Piri: Erdoğan toplumu bölerek tehlikeli bir atmosfer yaratıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İslam düşmanlığı" ile suçladığı Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri'den yanıt geldi. Piri, Erdoğan'ın insanları bölmeye çalıştığını ifade etti. Piri, "İnsanlar bu tür konuşmalara ya inanırsa, o zaman ne olacak?" sorusunu dile getirdi.

Euronews Türkçe'nin haberine göre, Hollandalı parlamenter Piri, suçlamaların kabul edilemez olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan popülist siyasetçiler gibi hareket ediyor. Batı'nın, Avrupa Birliği'nin İslam düşmanı olduğunu iddia ederek insanları birbirine düşürmeye çalışıyor. İnsanlar bu tür konuşmalara ya inanırsa, o zaman ne olacak?" dedi.

Erdoğan tarafından kullanılan yöntemin Batılı ülkelerde de bazı siyasetçiler tarafından uygulandığını söyleyen Piri, "Birçok popülist siyasetçi toplumu bölerek tehlikeli bir atmosfer yaratıyor. Bir yanda aşırı sağ kesimden siyasetçiler ‘Müslümanların veya İslam'ın’ Batı'da yeri olmadığını ifade ediyor. Bu durum Yeni Zelanda'da olduğu gibi terör olaylarına zemin hazırlıyor" açıklamalarında bulundu.

“AĞIR ELEŞTİRİLERE CEVAP VERMEK İSTEMİYOR"

Kati Piri tarafından hazırlanan ve Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda 13 Mart tarihinde oylanan yıllık Türkiye raporu 109 'hayır' oyuna karşı 370 'evet'le kabul edildi. Raporda insan hakları ihlallerine geniş kapsamda yer verilirken, üye ülkelere Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki üyelik müzakerelerinin askıya alınması çağrısında bulunuyor.

Piri bu rapora ilişkin Erdoğan'ın tepkisini, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Parlamentosu raporunda yer alan ağır eleştirilere cevap vermek istemediği görülüyor. Bu yüzden bu durumu kişiselleştiriyor. Bu tamamen popülist bir yöntem" şeklinde değerlendirdi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, bir televizyon programında Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri'ye atıfta bulunarak kendisini "İslam düşmanlığı" ile suçlamıştı. Erdoğan katıldığı programda şu sözlere yer vermişti:

"Avrupa Parlamentosu'ndaki kadını zaten hiç dile dolamaya gerek yok, propagandasını yapmayalım. Bunlar Avrupa Birliği'nin bizimle müzakereleri durdurması nasihatinde bulunuyorlar ya, ah keşke öyle bir şey yapsalar. Dışişleri Bakanımız oradaki toplantıda zaten gerekli açıklamaları yaptığı gibi o kadına orada en güzel şekilde cevabını verdi. Ama bunlar dürüst değil. Bunlar samimi değil. Şunu unutmayacağız. Biz Müslümanız. Bunlar ise İslam düşmanı."

Bunun üzerinde Kati Piri, Twitter üzerinden yayınladığı bir mesajında, "Avrupa Parlamentosu raporuna yönelik en kayda değer yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Kendisi beni, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn'ı İslam düşmanlığı ile suçluyor" ifadelerini kullandı.

(DIŞ HABERLER)

Kati Piri, Türkiye’deki yargı sürecini eleştirdi