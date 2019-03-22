28 yaşındaki inşaat işçisi intihar etti

Adıyaman’ın Besni ilçesinde, inşaat işçisi 2 çocuk babası Yusuf S. (28), 5 katlı binanın terasından atlayarak yaşamına son verdi.

DHA'nın haberine göre, evli ve 2 çocuk babası işçi Yusuf S., iddiaya göre henüz bilinmeyen nedenle 5 katlı binanın terasına çıkarak kendini attı. Beton zemine düşen Yusuf S.'yi görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Yusuf S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Yusuf S.'nin cesedi, otopsi için morga götürüldü. Polis, intiharla ilgili soruşturma başlattı. (HABER MERKEZİ)