Açılan Sandık: %

23 Mart 2019 03:44

"Flormar yetmez daha fazlasına ihtiyacımız var!"

Sendikalı olarak işlerine geri dönmek için direnen Sibaş işçileri, Flormar işçilerine tecrübelerini paylaşma çağrısı yaptı.

"Flormar yetmez daha fazlasına ihtiyacımız var!"

Sibaş işçileri (solda) ve Flormar işçileri. | Fotoğraflar: Evrensel

    • Paylaş

    Sibaş İşçileri
    Aydın

    Başta Flormar işçisi kardeşlerimiz olmak üzere, tüm sınıf kardeşlerimizi, birbirimizden öğrenmek, bilincimizi ilerletmek ve mücadelelerimizi başarıya ulaştırmak için mücadele deneyimlerimizi paylaşmaya çağırıyoruz. Başarıya giden yoldaki engellerin neler olduğunu bilmek ve onları aşmak için yapmamız gerekenleri, Evrensel gazetesinin sayfalarında tartışmak istiyoruz.

    “Flormar değil direniş güzelleştirir” sloganı sadece 297 gün süren Flormar işçilerinin değil, sendika hakkı için mücadele eden biz bütün işçilerin hayatına giren bir slogan olmuştu. Flormar işçilerinin mücadelesi Türkiye’de olduğu gibi yurt dışında da büyük etki yarattı ve Flormar’ın mağazasının olduğu bütün ülkelerde gerçekleştirilen eylemler ile büyük bir destek kampanyasına dönüşmüştü. Sendikalı oldukları için işten atılan ve başta işe iade olmak üzere sendikalı çalışma hakkının tanınması için 297 gün Flormar’ın kapısında direnen kardeşlerimiz direnişi bitirdi.

    Direnişteki işçilerin çoğunluğunu kadın işçiler oluşturuyordu. Ve gerek bizim yaptığımız ziyaret sırasında gerekse basına yansıyan görüşlerde, işe iade edilene kadar bu mücadeleden vazgeçmeyeceklerini dile getiriyor ve bu kararlılıklarını gösteriyorlardı.

    Bizler Flormar işçilerinin kaybettiğini düşünmüyoruz fakat tam olarak ortada kutlanacak bir zafer olduğunu da düşünmüyoruz. Flormar direnişini, hem sınıf mücadelesi ama özel olarak da kadın işçilerin hak arama mücadelesi açısından çok önemli bir direniş olarak görüyoruz. Gebze’den gelen bitirme haberinden sonra bizim çadırımızda bu konu çokça tartışıldı. Flormar’daki sınıf kardeşlerimizin işe iade edilmeleri bütün Türkiye işçi sınıfı için örnek teşkil edecekti. Onların kazanımı biz Sibaş işçileri ve hakları için mücadele eden diğer işçi kardeşlerimiz için bir umut ve kazanım olacaktı. Ülkemizde ve uluslararası alanda bu kadar destek gören ve kamuoyu yaratan, zafere bu kadar yakınlaşan bu direnişin neden bittiği ile ilgili aklımıza takılan bazı konular var. Artı TV’deki programda konuşan işçiler açık ve net şekilde direnişin bu şekilde bitmemesi gerektiğini söylüyorlardı.

    Flormar işçileri tazminat olarak da olsa, bir şekilde kazanımla bu direnişi sonlandırdı. 297 günlük direniş, işçi sınıfı mücadelesi açısından büyük bir deneyim bıraktı. Fakat biz işçilerin somut kazanımlara daha fazla ihtiyacı olduğu bugünlerde Flormar işçilerinin direnişi bu şekilde bitirilmemeliydi diye düşünüyoruz.

    Bizler de Flormar işçisi kardeşlerimizin de talebi olan, sendikalı olarak işimize geri dönmek için direnişimizi sürdürüyoruz. Flormar işçisi arkadaşlarımızın mücadelelerinden öğrendiklerini, olumlu ve olumsuz deneyimlerini bilmek, kendi mücadelemizden öğrendiklerimizin yanına onların öğrendiklerini de eklemek, eksik kalan yanları tamamlamak ve mutlaka kazanmak istiyoruz. Bunun için de Flormar işçisi kardeşlerimizden, direnişlerini hedefe tam ulaşmadan bitirmelerine neden olan engelleri yazmalarını ve o engelleri aşma yollarını hep birlikte tartışarak bulmayı istiyoruz.

    Bizler Sibaş direnişinden evvel sınıf kavramını duymayan işçiler olarak epeyce deneyim biriktirdik. Eminiz ki onurlu bir direniş süreci geçiren Flormar işçileri de işçi sınıfıyla patron-sermaye sınıfının karşı karşıya gelişini net bir şekilde görmüşler, dostu ve düşmanı ayırmada ustalaşmışlardır.

    Flormar direnişi buruk bir kazanım bıraktı mücadelemize, bunun daha fazlasını yapmak işçi sınıfı olarak hepimizin görevi. İşçiler olarak bütün ayrımları bir tarafa bırakıp, taleplerimizi gerçekleştirmek ve hedefimize ulaşmak için mücadelede birleşebildiğimizde, dostu düşmandan ayırıp etrafımızda topladığımızda, tüm işçi sınıfı olarak kazanacağımızı biliyoruz. Bu yüzden biz Sibaş işçileri olarak diyoruz ki; başarılarımızdan ve hatalarımızdan öğrenmek için bilgilerimizi paylaşalım ve üzerinde tartışalım. İnsan gibi yaşamak için, Flormar yetmez daha büyük zaferlere ihtiyacımız var.

    Flormar’da anlaşma sağlandı, direniş sona erdi

    Flormar’da anlaşma sağlandı, direniş sona erdi

    EMEP: Flormar işçileri örnek bir mücadeleye imza attı

    EMEP: Flormar işçileri örnek bir mücadeleye imza attı

    Sibaş işçilerinin direniş alanına çöp döktüler

    Sibaş işçilerinin direniş alanına çöp döktüler

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Stockholm’de caminin etrafında etten duvar örüldü
    SONRAKİ HABER

    23 Haziran seçimi | "Ekonomi 31 Mart’tan sonra daha da kötüye gitti"
    YAZARLAR
    Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Zor bir yokuş aşıldı, ama kros devam ediyor

     Ayşen ŞAHİN AKSAKAL
    Ayşen ŞAHİN AKSAKAL

    Ayıpsa ayıp: Mutlu oldum bir ara...

     Özer AKDEMİR
    Özer AKDEMİR

    Yolun açık olsun Yalnız Efe...

     Mesut KARA
    Mesut KARA

    Sen de yüreğinde sevgiye yer aç

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    Göz feri için mücadele

     Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU
    Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU

    Suskun toplum kuruluşları ve merak

     Günseli BAYRAM
    Günseli BAYRAM

    Parkinson ve mikrobiyom: Mikrobiyomunuz ne ise siz osunuz!

     Adnan ÖZYALÇINER
    Adnan ÖZYALÇINER

    Dokuma

     Yaşar ATAN
    Yaşar ATAN

    Nergis çiçeğine dönüştü
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    23 Haziran seçimi | "Ekonomi 31 Mart’tan sonra daha da kötüye gitti"
    23 Haziran seçimi | "Ekonomi 31 Mart’tan sonra daha da kötüye gitti"

    Evrensel Gazetesi Ekonomi Yazarı Bülent Falakaoğlu, 23 Haziran İstanbul seçimini değerlendirdi: 31 Mart’tan sonra ekonomi daha da kötüye gitti

    GÜNCELLENDİ
    İstanbul seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu: Barışmaya, uzlaşmaya geldik
    İstanbul seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu: Barışmaya, uzlaşmaya geldik

    Seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'de toplanan yurttaşlara seslendi. İmamoğlu, "Barışmaya, uzlaşmaya, sohbet etmeye geldik. Birbirimizi sevmeye geldik İstanbul" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Dakika dakika 23 Haziran 2019 İstanbul seçimi
    Dakika dakika 23 Haziran 2019 İstanbul seçimi

    23 Haziran 2019 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde dakika dakika yaşananlar, açıklamalar, canlı yayınlar ve analizler...

    YSK Başkanı Güven: Mazbata hak edene teslim edilecektir
    YSK Başkanı Güven: Mazbata hak edene teslim edilecektir

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven: İtiraz süreçleri bittiğinde mazbata hak edene teslim edilecektir.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'yu tebrik etti
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'yu tebrik etti

    Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi olmayan kesin sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'yu tebrik etti.

    Nuray Sancar 23 Haziran sonucunu değerlendirdi: Bir seçimden daha fazlası
    Nuray Sancar 23 Haziran sonucunu değerlendirdi: Bir seçimden daha fazlası

    Nuray Sancar'ın 23 Haziran seçimi değerlendirmesi: Normal koşullarda bir partinin bir yerel seçimi nasıl kaybettiğinin sorulmaması gerekir ama bizde AKP’nin İstanbul’u kaybetmesi elbetteki bir olaydır

    23 Haziran İstanbul seçimi: İlçe ilçe sonuçlar
    23 Haziran İstanbul seçimi: İlçe ilçe sonuçlar

    23 Haziran İstanbul seçimindeki fark ilçelere de yansıdı. Tüm ilçelerde oy kaybeden AKP, 31 Mart'ta önde olduğu 23 ilçeden 12'sini kaybetti.

    Kemal Kılıçdaroğlu: Artık hiçbir güç mazbatayı vermemezlik yapamaz
    Kemal Kılıçdaroğlu: Artık hiçbir güç mazbatayı vermemezlik yapamaz

    Kemal Kılıçdaroğlu: Ekrem Başkan mazbatasını alacak ve hakkı iki kez teslim edilecektir. Her belediye başkanına nasip olmaz iki ay arayla iki kere seçilmek.

    GÜNCELLENDİ
    2019 Afrika Uluslar Kupası: Tüm sonuçlar, günün programı
    2019 Afrika Uluslar Kupası: Tüm sonuçlar, günün programı
    GÜNCELLENDİ
    2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Son 16 turu: Almanya ve Norveç yola devam ediyor
    2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Son 16 turu: Almanya ve Norveç yola devam ediyor
    GÜNCELLENDİ
    2019 Kupa Amerika (Copa America) | Tüm sonuçlar ve günün programı
    2019 Kupa Amerika (Copa America) | Tüm sonuçlar ve günün programı
    Kürt şarkıcı Tara Mamedova: Sanat yaşamımı belirleyen çocukluğum oldu
    Kürt şarkıcı Tara Mamedova: Sanat yaşamımı belirleyen çocukluğum oldu
    Genç sanatçılar Soma’yı unutmadı: Bir gökyüzü düşün
    Genç sanatçılar Soma’yı unutmadı: Bir gökyüzü düşün
    103 Korkmaz İnsan Barış ve Dostluk Futbol Turnuvası’nda mülteciler de var
    103 Korkmaz İnsan Barış ve Dostluk Futbol Turnuvası’nda mülteciler de var
    Bahçeli: Yeni bir erken seçim bahsi açmak ülkemize yapılacak kötülüklerdendir
    Bahçeli: Yeni bir erken seçim bahsi açmak ülkemize yapılacak kötülüklerdendir

    Devlet Bahçeli: 23 Haziran seçimi sonuçlarını yanlış yorumlayıp şımarıklığa heves edenler varsa yanlış hesabın mutlaka ters döneceğini iyi bilmelerinde yarar olacaktır.

    GÜNCELLENDİ
    23 Haziran İstanbul seçimi: Ekrem İmamoğlu yine kazandı
    23 Haziran İstanbul seçimi: Ekrem İmamoğlu yine kazandı

    İstanbul'da 23 Haziran İstanbul seçiminde Ekrem İmamoğlu resmi olmayan sonuçlara göre seçimi 9 puan farkla kazandı.

    Meral Akşener: Artık biz varız, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
    Meral Akşener: Artık biz varız, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin ilk sonuçlarını yorumlayan Meral Akşener: Milletimiz İmamoğlu’yu seçerek gasbedilen hakkını geri vermiştir.

    Seçimi kazanan İmamoğlu: İsraf, şatafat, kibir ve ötekileştirme bitecek
    Seçimi kazanan İmamoğlu: İsraf, şatafat, kibir ve ötekileştirme bitecek

    23 Haziran seçimlerini kazanan Ekrem İmamoğlu: Parti ilçelerinden alınan referans kağıtlarıyla işe girme dönemleri bitmiştir.

    Binali Yıldırım yenilgiyi kabullendi, Ekrem İmamoğlu'yu tebrik etti
    Binali Yıldırım yenilgiyi kabullendi, Ekrem İmamoğlu'yu tebrik etti

    AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçimler sonucu yenilgiyi kabullendi. Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'yu tebrik etti.

    GÜNCELLENDİ
    Seçim kanununa muhalefetten hakkında işlem yapılanların sayısı 124'e yükseldi
    Seçim kanununa muhalefetten hakkında işlem yapılanların sayısı 124'e yükseldi

    İstanbul seçiminde oy kullanımı sırasında "seçim kanununa muhalefet" ettiği belirtilen ve hakkında idari işlem yapılan kişi sayısı 124'e yükseldi.

    GÜNCELLENDİ
    İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Ziya Bülent Öner dün akşam kalp spazmı geçirdi
    İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Ziya Bülent Öner dün akşam kalp spazmı geçirdi

    İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ziya Bülent Öner'in dün akşam saatlerinde evinde kalp spazmı geçirdiği açıklandı.

    GÜNCELLENDİ
    YSK, AKP ve CHP'nin "hatalı mühür" itirazını kabul etti: Oylar geçerli sayılacak
    YSK, AKP ve CHP'nin "hatalı mühür" itirazını kabul etti: Oylar geçerli sayılacak

    YSK, yanlış mühür basılan, mühürsüz olan veya birden fazla mühür basılan zarfların kullanıldığı oyların geçerli sayılmasına karar verdi.

    5 ayda 20 mülteci işçi yanarak hayatını kaybetti
    5 ayda 20 mülteci işçi yanarak hayatını kaybetti

    Patronların dayattığı kuralsız koşullar nedeniyle sadece bu yıl 20 mülteci işçi yanarak yaşamını yitirdi.

    Otomobil sektöründe kriz havası: 2009 krizi gölgede kalacak
    Otomobil sektöründe kriz havası: 2009 krizi gölgede kalacak

    Dünya otomobil piyasalarında gerileme başladı. 2019 sonunda otomobil piyasalarında “tarihsel çöküş” yaşanacağını ileri süren CAR enstitüsü, “2009 krizi gölgede kalacak” diyor.

    GÜNCELLENDİ
    Trabzon Araklı'daki selde 8 kişi öldü, 2 kişi kayıp
    Trabzon Araklı'daki selde 8 kişi öldü, 2 kişi kayıp

    Trabzon'un Araklı ilçesinde sel sonrası HES borusu patladı, bir mahalle sular altında kaldı. 8 kişi hayatını kaybetti, kayıp olan 2 kişi ise aranıyor.

    GÜNCELLENDİ
    Ekrem İmamoğlu: Bu seçim hukuksuz süreci tamir etme seçimidir
    Ekrem İmamoğlu: Bu seçim hukuksuz süreci tamir etme seçimidir

    Ekrem İmamoğlu: Keşke seçimlerde "Her yol mübahtır" anlayışıyla değil de, milletin çıkarına cümlelerle seçim yaşasak.

    Binali Yıldırım: Haksızlık yaptıysak helallik istiyorum
    Binali Yıldırım: Haksızlık yaptıysak helallik istiyorum

    AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: Bilerek, bilmeyerek eğer bir İstanbullu kardeşimize, rakiplere bir yanlış yaptıysak, haksızlık yaptıysak helallik istiyorum. 

    CAAT Sözcüsü Andrew Smith: İngiltere, Türkiye’ye silah satışını da durdurmalı
    CAAT Sözcüsü Andrew Smith: İngiltere, Türkiye’ye silah satışını da durdurmalı

    İngiltere'de mahkeme Suudi Arabistan'a silah satışını durdurdu. Kararın alınmasını sağlayan Silah Ticaretine Karşı Kampanya'nın (CAAT) Sözcüsü Smith "Türkiye'ye satış da durmalı" dedi.

    "Gezi Davası 16 kişinin değil halkın davasıdır"
    "Gezi Davası 16 kişinin değil halkın davasıdır"

    Gezi Davası öncesi gazetemize konuşan DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve siyasi parti temsilcileri davanın hukuksuz olduğunu belirterek, “Gezi yargılanamaz” dedi.

    Macron şimdi de işsizlere karşı!
    Macron şimdi de işsizlere karşı!

    Fransa'nın yeni ekonomi paketi, İngiltere'de başbakan seçimi ve Alman'yada Vali Lübcke'nin öldürülmesi Avrupa'da tartışılan konuların başında geliyor.