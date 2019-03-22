Stockholm’de caminin etrafında etten duvar örüldü

İsveç’in başkenti Stockholm’de bini aşkın kişi Müslümanların huzur içinde cuma namazını kılması için Stockholm Camisi etrafında insan zinciri oluşturdu.

“Sizinle birlikteyiz” gibi dövizlerin taşıdığı gösteri, Mattias Schain adlı bir Musevi vatandaşın çağrısı üzerine yapıldı. İsveç medyasına konuşan Schain, “2015 yılında Kopenhag’da sinangoga karşı yapılan saldırıdan sonra Oslo’da Müslümanlar sinagogun etrafında bir zincir oluşturdu” dedi. Bu dayanışmadan etkilendiği için aynı dayanışmayı kendisinin de göstermek istediğini söyledi.

Cami etrafında etten duvar oluşturanlar arasında İsveç Kültür ve Demokrasi Bakanı Amanda Lind de bulunuyordu.

İsveç Haber Ajansı TT’ye açıklamalrda bulunan Lind, “Korkunç terör saldırısına uğrayan Müslümanlarla dayanışma göstermek için burada bulunmak öemli” dedi. Tehdit, nefret ve şiddete karşı tutum almanın önemine vurgu yaptı. (Stockholm/EVRENSEL)

Fotoğraf: Atila Altuntaş/AA

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