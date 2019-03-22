Gözaltına alınan gazeteci Ayşenur Arslan serbest bırakıldı

Gazeteci Ayşenur Arslan Eskişehir'de gözaltına alındı.

Halk TV'nin haberine göre Arslan hakkında Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki bir davaya katılmadığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığı ortaya çıktı. Gazeteci Arslan bir imza günü icin gittiği Eskişehir’de gözaltına alındı.

ARSLAN: GÖZALTI İŞLEMİM SONA ERDİ

Gözaltından bir kaç saat sonra Halk TV canlı yayınına bağlanan Ayşenur Arslan, “Şu anda ben oteldeyim bir problem yok. Gözaltı işlemi sona erdi, yarın ifade vermeye gideceğim. Eskişehir Belediyesi, avukatlar, milletvekilleri, CHP Genel Merkezi hakikaten alarma geçtiler ve ellerinden geleni yapıyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konuyla ilgili Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç de "Gözaltına almadan tebligat da yapılabilirdi. Türk medyasının ablasının bu şekilde gözaltına alınması artık ayıp. Saygıdeğer bir gazeteci" ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)