Gazeteci Nedim Türfent’in kitap alıntısı ‘sakıncalı’ bulundu

KHK’yle kapatılan DİHA'nın tutuklu muhabiri Nedim Türfent'in, İranlı Yazar Daryush Shayegan'ın bir kitabından alıntıladığı diyalogu içeren mektubu, "sakıncalı" denilerek sansürlendi.

Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Kanun Hükmünde Kararname’yle (KHK) kapatılan Dicle Haber Ajansı'nın (DİHA) tutuklu muhabiri Nedim Türfent'in mektubu, İranlı Yazar Daryush Shayegan'ın “Yaralı Bilinç” adılı kitabında geçen bir diyalogu içerdiği gerekçesiyle “sakıncalı” bulunarak sansürlendi. Türfent'in arkadaşına göndermek üzere 21 Ocak'ta gönderdiği ve söz konusu diyalogu Daryush Shayegan'ın kitabından alıntıladığını da belirttiği mektup, 2 gün sonra cezaevi mektup okuma komisyonunca sansürlendi.

Komisyon mektupta geçen;

- Ne mi yapacağım? Sigara alacağım.

- Sigara mı? Sigarayı camide satıyorlar.

- Cami de mi? Yahu cami Allah’ın evidir, oraya ibadet etmeye gidilmez mi?

- Yanlış beyim? İbadet etmek için üniversiteye gidilir.

- Peki o zaman öğrenim nerede yapılıyor?

- Öğrenim hapiste yapılıyor, beyim.

- Hapis hırsızların yeri değil mi?

- Yine yanlış beyim! Hırsızlar hükümete atanıyor.

Şeklindeki diyalogda yer alan "Hırsızlar hükümete atanıyor" sözleri AKP hükümetiyle ilişkilendirdi. Türfent, söz konusu mektupta Daryush Shayegan'ın “Yaralı Bilinç” kitabından alıntı yaptığını yazmasına rağmen komisyon, “devletin başında bulunanlara, devlet kademelerine atanan kişileri veya grupları atfen hakarette bulunduğu, kişi veya kurumları hedef gösteren, yalan yanlış beyanların olduğu” gerekçesiyle “sakıncalı” bulundu. Mektup, Disiplin Kurulu'nun kararıyla söz konusu diyalogun üzeri çizilerek adrese yollandı. (Van/MA)