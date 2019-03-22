Açlık grevini sürdüren tutuklular mahkemelere çıkmama kararı aldı

Öcalan’a yönelik tecridin kaldırılması talebiyle açlık grevini sürdüren tutuklular, 7 maddelik deklarasyon açıkladı. Tutuklular, tecrit kalkmadıkça mahkemelere çıkmama kararı aldıklarını duyurdu.

MA'nın haberine göre, DTK Eş Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın üzerindeki tecridin kaldırılması için sürdürdüğü açlık grevi 135. günü geride bıraktı. Aynı taleple Irak Federe Kürdistan Bölgesi’nin Hewlêr kentinde HDP Üyesi Nasır Yağız 122. günü geride bırakırken Strasburg’da 14 kişi ve Galler’de İmam Şiş bugün 97, cezaevlerinde 16 Aralık’ta başlayan tutuklular ise 98. gününe girdi. Açlık grevleri 1 Mart itibarıyla tüm cezaevlerine yayıldı.

Fırat Haber Ajansının (ANF) geçtiği haber göre, tutuklular 7 maddelik deklarasyon açıkladı. Açıklamada, “Gözlemciler huzurunda belirttiğimiz maddeleri hayata geçireceğine ve sürekliliğini sağlayacağına dair adım artarsa bizlerde ara bulucu ve gözlemciler huzurunda kamuoyunda süresiz dönüşümsüz açlık grevi eylemimizi sonlandırdığımızı bildiririz” denildi.

Tutuklular taleplerini şöyle sıraladı:

"Öcalan’ın mevcut yasalar çerçevesinde ailesi ve vasisiyle düzenli olarak görüşmesi meşru bir haktır ve bu hakkın engellenmemesi. Öcalan’ın avukatlarıyla düzenli görüşmelerini yapması ve kesintiye uğratılmaması. Öcalan’ın mevcut yasalar çerçevesinde ailesiyle telefonla görüşme hakkını kullanması, her yere mektup faks vb. göndermesinin veya almasının engellenmemesi ve bu temel hakların kesintiye uğratılmaması Öcalan’ın radyo ve TV hakkının kesinlikle engellenmemesi ve günlük olarak istediği tüm gazete dergi, kitap vb. istemlerinin karşılanması. Öcalan’ın yanında bulunan arkadaşlarla düzenli görüşmesinin sağlanması ve bu yasal hakların engellenmemesi. Öcalan’ın sağlıklı yaşam koşullarının oluşturulması için bağımsız heyetlerce düzenli olarak tedavi koşullarının sağlanması Kürt sorununun demokratik barışçıl çözümünde ve Ortadoğu’nun demokratikleşmesinde PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın aktif rol alabilmesi için engellerin kaldırılması, özgür yaşar ve çalışma koşullarının sağlanması."

(HABER MERKEZİ)